Nhiều sinh viên một ĐH Việt Nam được Amazon, IBM, VinFast... mời làm việc, lương từ 26 triệu đồng/tháng

Ngay từ khi chưa tốt nghiệp, hơn 55% sinh viên của trường ĐH này đã được nhiều doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước mời về làm việc.

VinUni vừa tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 3 cho 200 sinh viên.

Hôm nay (ngày 27/6), Trường ĐH VinUniversity (VinUni) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 3 cho 200 sinh viên. Trong đó có 88 sinh viên ngành Kinh doanh Quản trị (CBM), 57 sinh viên ngành Kỹ thuật và Khoa học Máy tính (CECS), 55 sinh viên ngành Khoa học Sức khoẻ (bao gồm 47 Bác sỹ Tân khoa đầu tiên).

Đáng chú ý, ngay từ trước khi tốt nghiệp, hơn 55% sinh viên Khóa 2026 đã nhận được thư mời làm việc từ các doanh nghiệp uy tín như SAP, IBM, Amazon, TikTok, Shopee, PwC, Boston Consulting Group, VNG, FPT Software và Unilever.

Ngoài ra, nhiều tân kỹ sư Kỹ thuật và Khoa học Máy tính cũng đã chính thức gia nhập các công ty công nghệ trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup như VinFast, VinMotion, VinSmart Future, VinDynamics và VinSOC. Mức lương khởi điểm trung bình của các tân khoa đạt 26 triệu đồng/tháng.

Với các tân cử nhân ngoài khối Y khoa, 23% sinh viên đã nhận được thư mời học thạc sĩ tại những đại học danh giá như University of Pennsylvania (UPen), Cornell University, NTU, UIUC, Peking University, ANU và University of Queensland.

Đặc biệt, lễ tốt nghiệp lần này của VinUni còn có 47 bác sĩ tân khoa đầu tiên. Đây là thế hệ đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa chuẩn quốc tế, được Đại học Pennsylvania đồng thiết kế và xác thực. Nhiều bạn đã đạt chứng chỉ USMLE của Mỹ, mở ra cơ hội tiếp tục đào tạo và thực hành y khoa trong môi trường quốc tế.

Trên thực tế, VinUni cùng Vinmec đã phát triển các chương trình bác sĩ nội trú theo định hướng chuẩn ACGME-I của Mỹ trong nhiều chuyên ngành quan trọng như Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Chấn thương chỉnh hình, Chẩn đoán hình ảnh; tiếp tục mở rộng sang Cấp cứu, Ngoại thần kinh — cột sống, Nhãn khoa, Tai Mũi Họng, Nha khoa, cùng các chuyên khoa sâu như Tim mạch, Hồi sức, Lão khoa, Y học di truyền, Ung bướu và Miễn dịch dị ứng.

Sinh viên VinUni bên thầy cô trong ngày lễ tốt nghiệp ý nghĩa.

Là một trong 47 tân khoa bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp VinUni, bạn Hoàng Trần Tùng Nhân chia sẻ: “Sáu năm là khoảng thời gian vừa đủ để những sinh viên cuối cùng của Khóa 1 VinUni, hôm nay tốt nghiệp cùng các bạn Khóa 3, thấu hiểu trọn vẹn sức nặng của hành trình này”.

Tùng Nhân chia sẻ, trở thành một thành viên của VinUni chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, dù đôi khi người ngoài có thể nghĩ như vậy.

“Khi bước ra bên ngoài, chúng ta đại diện cho một trường đại học còn rất trẻ. Khi ở bên trong, chúng ta lại liên tục được thử thách bởi những con người xuất sắc xung quanh mình. Khi sự xuất sắc trở thành điều hiện hữu mỗi ngày, chúng ta rất dễ tự hỏi bản thân đang đứng ở đâu”, tân khoa bác sĩ chia sẻ.

Tùng Nhân đại diện cho nhiều tân khoa tốt nghiệp khóa 3 của VinUni gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo, thầy cô, đội ngũ cán bộ, nhân viên Nhà trường vì đã luôn dẫn dắt, đồng hành và giúp các bạn trở thành những con người vượt xa những gì bản thân từng nghĩ mình có thể trở thành.

Tân khoa Hoàng Trần Tùng Nhân chia sẻ tại lễ tốt nghiệp.

Thế hệ sinh viên dám khởi nghiệp, rất quốc tế

Tại lễ tốt nghiệp 2026, TS Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH VinUni, chia sẻ Tân khoa 2026 là một thế hệ rất quốc tế, khi có 50,5% sinh viên có trải nghiệm trao đổi quốc tế và 28,22% sinh viên có kỳ học quốc tế.

Theo TS, tân khoa 2026 là một thế hệ đam mê nghiên cứu và dám khởi nghiệp. Bởi trong năm học vừa qua, hơn 500 sinh viên đại học đã tham gia các dự án nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, chuyển đổi xanh, vật liệu mới, y sinh, năng lượng, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Nhiều sinh viên đã có bài báo khoa học, có sản phẩm nghiên cứu và có giải pháp ứng dụng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

TS Lê Mai Lan phát biểu tại buổi lễ.

“Từ nghiên cứu, các em bước tiếp vào đổi mới sáng tạo. Đến nay, VinUni đã ươm tạo 148 dự án startup do sinh viên sáng lập, trong các lĩnh vực như AI, giáo dục, y tế, kỹ thuật, tài chính, truyền thông và thương mại điện tử”, TS Lê Mai Lan cho biết.

Cũng tại buổi lễ này, lấy minh chứng từ chính câu chuyện phát triển robot của VinDynamics, Chủ tịch của VinDynamics, TS La Mạnh Hùng, đồng thời Giáo sư Robot và Giám đốc Phòng thí nghiệm Robot và Tự động hóa Cao cấp tại Đại học Nevada, Reno (Mỹ) nhắn nhủ tới các tân khoa của VinUni:

“Đừng chờ đợi một khoảnh khắc lớn lao. Đừng chờ đến khi dự án có vẻ đủ quan trọng, chức danh đủ cao hay sân khấu đủ lớn. Hãy bắt đầu từ bất cứ điều gì đang ở ngay trước mắt mình. Hãy làm thật tốt. Hãy làm một cách bền bỉ. Hãy thực hiện nó như thể đó là một việc thực sự quan trọng. Bởi nó thực sự quan trọng, kể cả trong những ngày các bạn chưa thể cảm nhận được điều đó”.

Chủ tịch của VinDynamics, TS La Mạnh Hùng chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của VinDynamics gửi tới các tân khoa.

Chia sẻ với 200 tân khoa vừa tốt nghiệp, GS Yap-Peng Tan, Hiệu trưởng ĐH VinUni khích lệ: “Các em hãy dùng tri thức và thành công của mình để mở ra cơ hội cho người khác, giải quyết những vấn đề trong xã hội và góp phần xây dựng những cộng đồng của các em. Thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp nâng bước cho người khác”.

Cũng tại lễ tốt nghiệp khóa 3 của VinUni, đại diện UPen đã trao MOA hợp tác giai đoạn mới với lãnh đạo VinUni. Theo đó, VinUni và UPenn sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên và học viên hai chiều; phát triển và mở rộng các chương trình bằng kép - tích hợp (trong cả lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và khoa học sức khỏe); tăng cường trao đổi giảng viên và hợp tác học thuật; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu; đồng phát triển, đồng giảng dạy các chương trình đào tạo có tác động trong khu vực.

Niềm vui của một tân khoa bên gia đình trong ngày lễ tốt nghiệp.

Đáng chú ý, Lễ Tốt nghiệp năm nay cũng ghi dấu một bước phát triển quan trọng khi các lãnh đạo cấp cao từ các đơn vị trong hệ sinh thái Vingroup như VinFast, VinRobotics, VinDynamic, Vinmec, VinVentures, VinFuture… cùng đồng hành với VinUni trong việc xây dựng Tổ hợp Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo V-RIC. Tổ hợp này được định hướng là một hệ thống các phòng lab và không gian thử nghiệm sandbox, vận hành theo cơ chế đồng kiến tạo, gắn trực tiếp với chu kỳ phát triển sản phẩm của các đơn vị trong hệ sinh thái. Đây sẽ là nơi sinh viên và nghiên cứu sinh VinUni được tiếp cận các bài toán thật, thử nghiệm các giải pháp thật, và sớm làm quen với môi trường đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, robot, xe điện, bán dẫn và khởi nghiệp công nghệ cao.

﻿(Ảnh: MH/VinUni)