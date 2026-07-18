Nhiều quốc gia tiếp tục mở rộng hạ tầng sạc để thúc đẩy phổ cập xe điện

Để đáp ứng nhu cầu xe điện ngày càng lớn, nhiều nước đang tăng tốc đầu tư hạ tầng sạc, xem đây là nền tảng cốt lõi thúc đẩy điện hóa giao thông.

Từ Ấn Độ tới Mỹ, kế hoạch tăng trạm sạc được thúc đẩy nhằm đảm bảo quá trình điện hóa giao thông được thông suốt.

Delhi tăng từ 9.000 lên 32.000 điểm sạc trong 4 năm

Bước đi này của chính quyền thủ đô diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện Ấn Độ đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ chưa từng có nhờ các chính sách trợ giá hấp dẫn. Chỉ tính riêng năm tài chính vừa qua, quốc gia tỷ dân này đã tiêu thụ hơn 2,5 triệu xe điện các loại, đẩy mức thâm nhập thị trường vượt ngưỡng 8,5% với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt hơn 40%.

Xe điện Việt Nam Vinfast ra mắt tại thị trường Ấn Độ.

Sự gia tăng chóng mặt của các dòng phương tiện không phát thải, từ xe hai bánh, xe lam ba bánh phục vụ chở khách cho đến ô tô thương mại, đang đặt ra áp lực khổng lồ lên hệ thống lưới điện và đòi hỏi hạ tầng trạm sạc công cộng phải được mở rộng thần tốc để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng giao thông đô thị.

Trước tình hình đó, thủ đô Delhi đang cho thấy quyết tâm lớn trong lộ trình điện hóa phương tiện. Trong một cuộc họp cấp cao do Thủ hiến Rekha Gupta chủ trì, chính quyền thành phố đã đề ra mục tiêu đầy tham vọng: nâng tổng số trạm sạc xe điện từ 9.000 hiện tại lên 32.000 trạm trong vòng 4 năm tới.

Chiến lược của Delhi không phát triển dàn trải mà nhắm trực tiếp vào các đầu mối giao thông và không gian công cộng có mật độ cao. Các vị trí ưu tiên bao gồm bãi đỗ xe tàu điện ngầm (Metro), chợ dân sinh, cơ quan nhà nước, nhà ga, trung tâm thương mại và không gian dưới gầm tuyến Metro trên cao. Việc đặt trạm sạc tại bãi đỗ xe Metro mang tính ứng dụng rất cao, giúp hành khách có thể cắm sạc khi bắt đầu đi làm và nhận lại xe đầy pin lúc tan tầm mà không phải tốn thêm thời gian di chuyển tìm chỗ sạc.

Song song với việc tìm kiếm mặt bằng, thành phố cũng đặt ưu tiên hàng đầu cho việc chuyển đổi dần các trạm sạc chậm hiện có sang công nghệ sạc nhanh, đồng thời phát triển các trạm sạc sử dụng năng lượng mặt trời và đảm bảo nguồn điện lưới luôn ổn định để đáp ứng mức tiêu thụ sẽ tăng vọt.

Bang Illinois phân bổ 30 triệu USD mở rộng trạm sạc nhanh

Trái ngược với sự tăng trưởng nóng tại châu Á, thị trường xe điện Mỹ thời gian gần đây đang trải qua giai đoạn biến động khi tốc độ tăng trưởng doanh số có dấu hiệu chững lại, thị phần xe điện mới dao động ở mức dưới 10% trong bối cảnh các chính sách hỗ trợ có sự thay đổi.

Theo các chuyên gia ngành ô tô, ngoài rào cản về giá cả và lãi suất, nỗi lo hết pin do hệ thống trạm sạc công cộng còn thưa thớt, hay hỏng hóc và thiếu đồng bộ trên các tuyến quốc lộ dài chính là nguyên nhân lớn nhất khiến người tiêu dùng Mỹ ngần ngại. Việc nâng cấp hạ tầng lúc này không chỉ đơn thuần là cung cấp dịch vụ, mà là đòn bẩy sống còn để hâm nóng lại sức mua của toàn bộ thị trường.

Mỹ thiếu trầm trọng trạm sạc xe điện.

Nhằm giải quyết triệt để điểm nghẽn tâm lý này, chính quyền bang Illinois đã có những bước đi mạnh mẽ thông qua Sở Giao thông Vận tải Illinois (IDOT). Bang này vừa quyết định phân bổ thêm 30 triệu USD thuộc khuôn khổ Chương trình Cơ sở Hạ tầng Xe điện Quốc gia (NEVI) để mở rộng mạng lưới trạm sạc nhanh trên toàn khu vực.

Điểm đáng chú ý của khoản đầu tư này là việc hạ tầng mới sẽ được thiết kế linh hoạt để phục vụ cho cả xe cá nhân và các loại xe thương mại hạng trung, hạng nặng. Điều này có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong việc khuyến khích người dân mua sắm phương tiện thân thiện với môi trường, mà còn hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp vận tải, giao nhận trong quá trình điện hóa đội xe chở hàng.

Từ bài học quốc tế nhìn về bối cảnh Việt Nam, có thể thấy dù là phương thức tận dụng quỹ không gian công cộng như Delhi hay tung các gói tài trợ hàng chục triệu USD như Illinois, hạ tầng sạc luôn phải đi trước một bước.

Tại Việt Nam, cuộc đua xe điện đang bước vào giai đoạn tăng tốc quyết liệt. Nhu cầu sở hữu xe điện tăng cao đòi hỏi các cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải nhanh chóng có những quy hoạch tổng thể và chính sách ưu đãi thiết thực. Việc tận dụng hiệu quả quỹ đất đô thị, khuyến khích tư nhân đầu tư trạm sạc nhanh và tích hợp năng lượng tái tạo sẽ là chìa khóa để Việt Nam chuyển mình thành công, bắt kịp xu hướng giao thông xanh của toàn cầu.