Nhiều phụ nữ ngại “yêu” , vì sao?

Đau khi quan hệ tình dục là điều kém may mắn vì động thái này vẫn được xem là một trong những hạnh phúc nhất của con người trần thế, thế mà điều "không thể tin được ấy" lại có thực! Theo một khảo sát ở Mỹ, có đến 75% phụ nữ đã từng bị đau ở động thái này vài lần trong đời. Nếu như quan hệ tình dục lại làm cho phụ nữ phải nhăn nhó nhiều hơn sự thoải mái, dễ chịu thì cần tìm ra nguyên nhân.



Bệnh nhiễm khuẩn ở vùng tiểu khung: Hay gặp các bệnh lây truyền qua đường tình dục do Chlamydia và lậu và những vi khuẩn này gây bệnh cho tử cung, vòi trứng và các cơ quan sinh sản khác. Triệu chứng bao gồm đau ở bụng dưới, sốt, đái buốt, kinh nguyệt không đều và đau khi quan hệ tình dục.

Bệnh ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý: Não chính là cơ quan phát sinh ham muốn tình dục có hiệu quả nhất cho nên một khi đã bị ám ảnh vì sự mắc bệnh, lại bị những triệu chứng khó chịu của bệnh thì cả ham muốn và cảm xúc tình dục đều giảm, thậm chí mất hẳn. Hơn nữa, các triệu chứng và tổn thương đặc thù của từng bệnh (đau, rát, khô hay ngược lại tiết dịch nhiều, sùi, loét…) cũng góp phần làm nguội lạnh hơn sự hứng khởi tình dục từ cả hai phía.

Đau vùng âm hộ: Bệnh ảnh hưởng đến vùng ngoài của âm hộ, cứ 5 phụ nữ thì có 1 người bị bệnh mạn tính này. Bệnh nhân cảm thấy đau khi có áp lực tác động lên âm hộ, ví dụ như khi giao hợp, nhất là khi đưa dương vật vào âm đạo nhưng cũng đau cả khi thầy thuốc phụ khoa khám vùng tiểu khung, khi đặt tăm-pông trong các kỳ hành kinh hay sau khi ngồi lâu. Bệnh có tác động nhiều đến cuộc sống phụ nữ, có nghiên cứu cho thấy, hầu hết bệnh nhân cảm thấy không thể kiểm soát, không thể có quan hệ tình dục.

Viêm bàng quang kẽ (VBQK): Đau tái diễn ở vùng tiểu khung và bàng quang cũng như tăng tần suất đi tiểu và mức độ mót tiểu khẩn cấp. Quan hệ tình dục đau và các triệu chứng có thể bùng lên mạnh hơn ngay sau đó cho nên một khảo sát cho thấy có đến 90% số bệnh nhân bị VBQK nói rằng bệnh đã làm cho họ hoàn toàn không muốn có quan hệ tình dục.

Lạc nội mạc tử cung: Khi các tế bào của lớp nội mạc tử cung phát triển ngoài tử cung. Các tế bào này dần dần có thể gây chảy máu (mỗi khi có kinh) hoặc gây tổn thương ở hai vòi trứng, buồng trứng và các bộ phận khác của tiểu khung. Phần lớn phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung bị đau khi hành kinh, có cơn co thắt đau ở tử cung và đau cả khi quan hệ tình dục (khi mới đụng chạm vào một vùng nào đó của niêm mạc âm đạo).

Co thắt đau âm đạo: Các cơ quanh cửa vào của âm đạo co chặt lại khiến cho dương vật rất khó đưa vào. Khi cố gắng quan hệ tình dục, phụ nữ cảm thấy bỏng rát hay đau nhức nhối (có phụ nữ mô tả như đau răng) đôi khi phụ nữ còn co chặt cơ đến mức không thể giao hợp. Kroger đã gọi hiện tượng đó giống như là “con muỗi bay vào mắt” để nhấn mạnh đến tính chất co thắt tự động của âm đạo.

Ngay cả khi thầy thuốc phụ khoa muốn thăm khám đôi khi cũng không thực hiện nổi dù mới chỉ đụng chạm đến phần ngoài của cơ quan sinh dục; cơ thể người nữ (cụ thể là hai đùi) như co rúm lại trước mọi sự tiếp cận.

Ngoài những nguyên nhân trên, khó chịu hoặc đau rát khi quan hệ tình dục ở nữ còn có thể do những nguyên nhân và tình huống sau:

- Nếu là lần đầu quan hệ tình dục thì có thể do sự mạnh mẽ của nam giới, âm đạo có thể bầm tím hay đau nhưng chỉ sau 2-3 ngày là có thể hồi phục.

- Nếu đau khi quan hệ tình dục trở lại sau khi sinh con thì có thể do vết cắt ở tầng sinh môn chưa lành hoàn toàn hoặc do người phụ nữ chưa hoàn toàn tái lập sự ham muốn sau khi sinh (tâm trí còn nghĩ nhiều đến con, mỏi mệt về thể chất) hoặc có sự lo lắng nào đó liên quan đến cuộc sống sau khi sinh.

- Đau do âm đạo khô, khiến quan hệ tình dục khó chịu và khó khăn. Nguyên nhân có thể kém hưng phấn, căng thẳng, lo lắng hoặc do bị viêm âm đạo. Cũng có thể xảy ra với phụ nữ ngoài 45 tuổi hoặc khi bước vào tuổi tiền mãn kinh.

- Nếu chỉ thấy đau khi giao hợp ở một tư thế nào đó thì có thể buồng trứng phải chịu một áp lực với tư thế đó. Cần khám phụ khoa để loại trừ có u nang buồng trứng.

- Âm đạo không phát triển nên khó giao hợp. Cần phát hiện cơ quan sinh dục dị dạng gây âm đạo ngắn, nhỏ.