Nhiều nỗi lo khi mang thai sau tuổi 35

Bộ Y tế cho biết một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng khuyết tật bẩm sinh ở trẻ là độ tuổi của bố mẹ. Mẹ ngoài 35 tuổi, bố trên 45 tuổi có nguy cơ cao sinh con khuyết tật.

Ở độ tuổi 40, khoảng 75% số noãn bị bất thường về nhiễm sắc thể, điều này làm giảm cơ hội mang thai và tăng nguy cơ sẩy thai.

Các nghiên cứu cho thấy người mẹ 25 tuổi, tỉ lệ sinh con mắc bệnh down chỉ 1/1.250 ca; 1/952 ở mẹ tuổi 30; 1/378 ở mẹ tuổi 35; 1/30 ở mẹ trên 45.

Tỉ lệ sẩy thai, biến chứng thai sản cũng như nguy cơ mang thai ngoài tử cung đều tăng lên sau tuổi 30, đặc biệt là sau tuổi 35.

Ở tuổi 20, tỉ lệ phải sinh mổ khoảng 30% nhưng sẽ tăng lên mức 43% ở tuổi 35.

Hiện Việt Nam có khoảng 1,2 triệu trẻ khuyết tật trong độ tuổi 0-17, tỉ lệ 3,1%. Loại khuyết tật phổ biến nhất ở trẻ là vận động và ngôn ngữ, trong đó do yếu tố bẩm sinh chiếm 55%-65%, còn lại do bệnh tật.