Nhiều người chưa 30 tuổi đã bạc tóc: 3 nhóm người dễ có tóc bạc nhất và 3 cách đơn giản giúp tóc đen lâu hơn

Bạn còn nhớ lần đầu tiên mình nhận thấy một sợi tóc bạc không? Khi chúng ta già đi, tóc bạc xuất hiện thường xuyên hơn. Càng nhiều tóc bạc, bạn càng trông già hơn, và nếu tóc bạn đã xoăn, nó có thể khiến bạn trông mệt mỏi và thiếu sức sống.

Bên cạnh tuổi tác, nhiều người dưới 30 tuổi đã có tóc bạc trắng, có thể là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Bài viết này sẽ tiết lộ cho bạn về nguyên nhân và cách phòng ngừa tóc bạc, cũng như ba nhóm người này dễ bị đẩy nhanh quá trình hình thành tóc bạc nhất!

Nguyên nhân số 1 gây tóc bạc: Thức khuya

Thiếu ngủ làm rối loạn các dây thần kinh ở đầu, ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng và tuần hoàn máu. Khi các tế bào sắc tố bị tổn thương, chúng không thể sản xuất đủ sắc tố tóc, dẫn đến tóc bạc. Hơn nữa, thiếu ngủ mãn tính gây ra nhiều vấn đề về cảm xúc, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của các tế bào sắc tố. Đó là lý do tại sao hầu hết những người trẻ hiện đại đều đang phải đối mặt với vấn đề tóc bạc sớm!

Nguyên nhân thứ 2 gây tóc bạc: Hút thuốc lâu năm

Thói quen hút thuốc lâu dài cũng có thể đẩy nhanh quá trình bạc tóc. Thuốc lá chứa lượng lớn hắc ín, nicotine và các chất độc hại khác, không chỉ đe dọa sức khỏe thể chất mà còn gây tích tụ quá mức hydrogen peroxide trong nang tóc, dẫn đến tắc nghẽn. Điều này làm giảm sản xuất melanin, dẫn đến tóc bạc và rụng tóc.

Lý do thứ 3 gây tóc bạc: Nhóm người chịu nhiều áp lực

Nếu não bộ chịu áp lực cao kéo dài và thường xuyên trải qua những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, trầm cảm và lo lắng, cơ thể sẽ giải phóng adrenaline, làm tổn thương các tế bào gốc melanin và dẫn đến tóc bạc.

3 phương pháp ngừa tóc bạc sớm

Trong thời đại cạnh tranh, nhịp sống nhanh và tràn ngập thông tin này, việc tìm ra các phương pháp giảm căng thẳng phù hợp để khắc phục vấn đề tóc bạc là vô cùng cần thiết!

Phương pháp 1 để ngăn ngừa tóc bạc: Bảo vệ da đầu khỏi ánh nắng mặt trời

Để ngăn ngừa tóc bạc, bước đầu tiên là bảo vệ da đầu khỏi ánh nắng mặt trời. Bởi vì tia cực tím đẩy nhanh quá trình lão hóa da đầu, thúc đẩy tóc bạc và rụng tóc, đồng thời làm tóc xơ rối. Ngoài việc sử dụng các sản phẩm chống nắng cho tóc, nên đội mũ hoặc dùng ô khi ra ngoài để giảm thiểu tác hại của tia cực tím lên da đầu, từ đó làm giảm sự phát triển của tóc bạc.

Phương pháp 2 để ngăn ngừa tóc bạc: Mát-xa da đầu

Massage da đầu giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và quá trình trao đổi chất trong môi trường nang tóc, có lợi cho sức khỏe nang tóc và phục hồi mái tóc đen khỏe mạnh. Một phương pháp là massage bằng đầu ngón tay. Đặt các đầu ngón tay lên da đầu và bắt đầu từ trán, massage theo vòng tròn nhỏ và từ từ di chuyển về phía sau cho đến khi bạn massage toàn bộ bề mặt da đầu.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lược răng rộng bằng gỗ đàn hương để hỗ trợ, chỉ cần chải từ phía trước trán ra phía sau.

Phương pháp 3 để ngăn ngừa tóc bạc: Ăn các loại thực phẩm màu đen

Theo quan điểm của Y học cổ truyền Trung Quốc, người ta tin rằng "thận tích trữ tinh chất, biểu hiện ra ở tóc". Nói chung, các loại thực phẩm màu đen được coi là có lợi cho thận và có thể bổ sung tinh chất cho thận. Do đó, nên bổ sung các loại thực phẩm màu đen vào chế độ ăn uống của bạn, chẳng hạn như mè đen, đậu đen và nấm đen, đều là những lựa chọn tốt. Những thực phẩm này cũng rất giàu khoáng chất vi lượng và axit amin, có thể giúp phục hồi màu tóc khỏe mạnh và độ bóng mượt!