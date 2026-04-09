Nhiều học sinh tiểu học ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm

Tuệ Lâm |

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) xuất hiện triệu chứng đường tiêu hóa, nôn ói, đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 9/4, UBND phường Bình Quới (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các đơn vị liên quan điều tra dịch tễ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhiều học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới, khoảng 11h ngày 8/4, nhà trường ghi nhận một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói . Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương có mặt, phối hợp kiểm tra, xử lý tình huống.

Đến 15h cùng ngày, có 116/906 học sinh toàn trường khai báo xuất hiện triệu chứng. Trong đó, có 41 em có triệu chứng đường tiêu hóa.

Trong số này, 2 học sinh sinh năm 2017 được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh do sốt cao, nôn ói nhiều. Các trường hợp còn lại được xử trí tại trường bằng cách bù nước đường uống, theo dõi triệu chứng, sau đó liên hệ phụ huynh đưa về nhà.

Đến 18h ngày 8/4, các bệnh viện trên địa bàn như Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, Gia Định, Nhi Đồng 2 và trạm y tế phường tiếp nhận thêm 27 trường hợp học sinh đến khám với biểu hiện tương tự. Tất cả đều có sức khỏe ổn định, không ghi nhận ca nặng.

Theo UBND phường Bình Quới, đến sáng 9/4, toàn bộ học sinh đã được về nhà theo dõi và có thể trở lại trường học.

Thông tin dịch tễ ban đầu cho thấy, học sinh ăn sáng không tập trung. Có em ăn tại nhà, có em mua đồ ăn trước cổng trường hoặc sử dụng tại căn tin. Nguồn nước uống cũng không đồng nhất, một số em uống tại trường, số khác mang theo từ nhà.

Các trường hợp xuất hiện rải rác, chưa xác định được nguồn chung. Cơ quan chức năng nhận định cần tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, có thể liên quan đến thực phẩm , nước uống hoặc yếu tố khác.

Hiện các mẫu thức ăn, nước uống trong ngày 7 và 8/4 đã được lấy để xét nghiệm, phục vụ công tác xác minh.

Vụ gần 300 trẻ ngộ độc vì cơm nhiễm chì gấp 400.000 lần, kiểm tra bếp ăn phát hiện kinh hoàng: Hiệu trường cùng 30 người bị điều tra
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

