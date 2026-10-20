Mô tô điện Zero DS lập kỷ lục di chuyển 436,5 km chỉ với một lần sạc; Người tiêu dùng Canada đón chờ xe điện giá rẻ từ Trung Quốc; Geely đưa Gemini và Google Maps lên ô tô xuất khẩu; Kia thử nghiệm dịch vụ chia sẻ xe điện điều khiển từ xa tại Hàn Quốc... là những diễn biến mới đáng chú ý trong lĩnh vực điện hóa ô tô-xe máy.

Mercedes-Benz và Nvidia phát triển hệ thống lái tự động cấp độ 4

Mercedes-Benz và Nvidia vừa công bố mở rộng quan hệ hợp tác, hướng tới phát triển hệ thống lái tự động cấp độ 4, cho phép xe tự thực hiện toàn bộ nhiệm vụ lái trong những điều kiện vận hành xác định mà không cần người lái tiếp quản. Tuy nhiên, thời điểm thương mại hóa hệ thống mới chưa được công bố.

Mercedes-Benz và Nvidia đã có hành trình hợp tác khá lâu năm. Ảnh: NVIDIA

Mercedes-Benz hiện là nhà sản xuất ô tô đầu tiên được phê duyệt hệ thống lái tự động cấp độ 3 tại châu Âu. Tuy nhiên, hệ thống Drive Pilot vẫn bị giới hạn về tốc độ và phạm vi hoạt động, với tốc độ tối đa 95 km/giờ trên một số tuyến cao tốc nhất định.

Trong quan hệ hợp tác mới, Mercedes-Benz đóng góp kinh nghiệm về an toàn và tích hợp hệ thống, trong khi Nvidia cung cấp nền tảng công nghệ. Cụ thể, Nvidia Hyperion đảm nhiệm kiến trúc cảm biến và năng lực tính toán trên xe; Alpamayo Stack là phần mềm điều khiển có khả năng suy luận bằng trí tuệ nhân tạo; còn Nvidia Halos cung cấp các cơ chế an toàn dự phòng và kiểm soát rủi ro. Hai bên cũng hướng tới tích hợp sâu hơn hệ điều hành MB.OS của Mercedes-Benz với nền tảng Hyperion của Nvidia, nhằm phát triển thế hệ xe có khả năng tự xử lý nhiều tình huống giao thông phức tạp hơn.

Người tiêu dùng Canada đón chờ xe điện giá rẻ từ Trung Quốc

Theo khảo sát do Clean Energy Canada công bố, có 48% người dân Canada muốn mua ô tô điện trong lần đổi xe tiếp theo. Trong số những người có ý định chuyển sang xe điện, 42% sẵn sàng chờ thương hiệu Trung Quốc có mặt tại Canada trước khi ra quyết định.

BYD là một trong những nhà sản xuất Trung Quốc đang nỗ lực thâm nhập thị trường Canada. Ảnh: BYD

Trước đây, xe điện Trung Quốc phải chịu mức thuế nhập khẩu bổ sung 100% tại Canada. Tuy nhiên, từ tháng 1-2026, nước này điều chỉnh chính sách, cho phép nhập khẩu một số lượng xe Trung Quốc theo hạn ngạch. Kể từ đó, các nhà sản xuất Trung Quốc bắt đầu chuẩn bị mạng lưới đại lý tại Canada. Chery, Geely, BYD và Dongfeng đã xác nhận kế hoạch thâm nhập thị trường này.

Xe Trung Quốc được kỳ vọng thu hút người tiêu dùng Canada nhờ giá bán cạnh tranh và trang bị công nghệ phong phú. Tuy nhiên, giá xe tại nước này dự kiến cao hơn đáng kể so với mức 15.000-20.000 USD của một số mẫu xe tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Trong bối cảnh mới chỉ 10,8% người mua ô tô mới tại Canada chọn xe điện trong nửa đầu năm 2026, sự xuất hiện của các mẫu xe Trung Quốc có giá dễ tiếp cận hơn được dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu.

Geely hợp tác Google, đưa Gemini và Google Maps lên ô tô xuất khẩu từ năm 2027

Geely Holding Group vừa công bố thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu với Google để phát triển hệ sinh thái buồng lái kỹ thuật số. Mẫu xe đầu tiên sử dụng các dịch vụ này dự kiến ra mắt trong nửa cuối năm 2027, nhưng tên của mẫu xe này chưa được công bố.

Do phải tuân thủ các quy định của Trung Quốc, ô tô bán ra tại thị trường nội địa nước này vẫn sẽ không có các công nghệ của Google. Ảnh: Hoàng Linh

Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ của Geely, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu như Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar và Lotus. Trước đó, Zeekr cũng hợp tác với các đối tác để phát triển nền tảng giải trí và trò chơi trên xe.

Theo ông Shen Yuan, Giám đốc công nghệ Geely Holding Group, việc tích hợp các dịch vụ quen thuộc sẽ giúp người lái tìm đường, xác định trạm sạc gần nhất, sử dụng ứng dụng và thực hiện các tác vụ bằng giọng nói thuận tiện hơn.

Việc tích hợp sâu các dịch vụ số có thể giúp Geely tăng sức cạnh tranh tại thị trường quốc tế, nơi trải nghiệm phần mềm và khả năng kết nối ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi khách hàng lựa chọn ô tô.

Porsche phát triển siêu xe động cơ đặt giữa

Porsche đang phát triển một dòng siêu xe động cơ đặt giữa hoàn toàn mới, dự kiến nằm trên dòng xe 911 trong danh mục sản phẩm. Mẫu concept Mission S mà hãng vừa trưng bày hé lộ định hướng thiết kế và triết lý tập trung vào trải nghiệm lái của dòng xe này.

Mission S đánh dấu lần đầu Porsche phát triển một dòng xe sản xuất thương mại lâu dài có vị trí cao hơn mẫu xe 911. Trước đây, các mẫu xe hiệu suất cao như 959, Carrera GT và 918 chỉ được sản xuất trong những giai đoạn nhất định, không thay thế vai trò chủ lực của 911.

Mẫu Mission S tại New York (Mỹ). Ảnh: Porsche AG

Porsche chưa công bố hệ truyền động cụ thể cho xe mới, nhưng xác nhận dòng xe mới sẽ có các lựa chọn động cơ xăng, hybrid (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV). Xe chưa có phiên bản thuần điện do hãng đánh giá nhu cầu trong phân khúc chưa đủ lớn.

Thiết kế Mission S kết hợp nhiều dấu ấn lịch sử của Porsche, từ cụm đèn pha tròn gợi liên tưởng đến mẫu xe 911, các chi tiết lấy cảm hứng từ 911 GT1 đến cánh gió sau mang phong cách 959. Nội thất ưu tiên trải nghiệm người lái, kết hợp nút bấm vật lý với màn hình kỹ thuật số. Xe không có màn hình trung tâm, thay bằng giá đỡ điện thoại thông minh có thể thu vào.

Kia thử nghiệm dịch vụ chia sẻ xe điện điều khiển từ xa tại Hàn Quốc

Kia vừa cho biết, sẽ triển khai chương trình thí điểm chia sẻ xe điện PV5 điều khiển từ xa tại thành phố Pangyo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), hướng tới giảm chi phí vận hành các đội xe và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ lái xe từ xa.

Người lái có thể điều khiển chiếc xe dịch vụ từ xa. Ảnh: Kia

Chương trình thí điểm sẽ bắt đầu trong tuần này và dự kiến kéo dài đến hết năm 2026. Người dùng đặt xe qua ứng dụng chuyên dụng, sau đó chiếc PV5 tự di chuyển đến địa điểm yêu cầu bằng công nghệ điều khiển từ xa. Khi khách sử dụng xong, xe được đỗ tại vị trí mong muốn, trước khi người điều khiển từ xa đưa xe trở lại bãi thông qua kết nối 4G hoặc 5G.

Trong chương trình, Kia cung cấp xe và giám sát dự án; công ty khởi nghiệp SUM phát triển giải pháp điều khiển từ xa, còn Mobiops phụ trách vận hành dịch vụ. Cơ quan Giao thông đường bộ Hàn Quốc hỗ trợ đánh giá các vấn đề pháp lý.

Kia cho biết chương trình sẽ kiểm chứng công nghệ và tính khả thi của mô hình trong điều kiện thực tế. Dựa trên dữ liệu thu thập được, hãng dự kiến tiếp tục hoàn thiện công nghệ và mở rộng dịch vụ trong năm 2027.

Mô tô điện Zero DS lập kỷ lục di chuyển 436,5 km chỉ với một lần sạc

Mẫu mô tô điện Zero DS của Mỹ vừa lập kỷ lục Guinness về quãng đường di chuyển dài nhất của mô tô điện sau một lần sạc, đạt 436,5 km trên hành trình từ dãy Alps của Pháp đến gần thành phố Montpellier. Chuyến đi được thực hiện bởi tay lái người Bỉ Jelle Verstaen. Chiếc Zero DS đã vượt qua kỷ lục trước đó của Verge TS Pro, đạt 310,6 km vào năm 2025.

Zero DS sử dụng động cơ điện đặt ở bánh sau, công suất cực đại 45 kW, tương đương 60 mã lực. Ảnh: Zero Motorcycles

Để đạt thành tích này, Zero DS được trang bị bộ pin Power Tank tùy chọn, nâng dung lượng pin từ 15,6 kWh lên 19,2 kWh. Đoàn xe tránh đường cao tốc và các tuyến đường hai làn, ưu tiên đường nhỏ để duy trì tốc độ ổn định. Trong điều kiện phù hợp, người lái hướng tới tốc độ khoảng 52 km/giờ.

Hai mẫu xe khác tham gia hành trình cũng đạt quãng đường đáng chú ý: Zero SR/S đi được 350 km, còn DSR/X đạt 384 km.