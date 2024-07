Nhiều dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng

Tuần qua Hà Nội ghi nhận 118 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp có số ca sốt xuất huyết tăng (tăng 34 trường hợp so với tuần trước đó). Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.058 trường hợp mắc (tăng gần 1,4 lần so với cùng kì năm 2023). Dự báo, số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới và ghi nhận thêm các ổ dịch mới. Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 34 trường hợp tay chân miệng (tăng 4 trường hợp so với tuần trước đó) và 11 trường hợp ho gà (tăng 3 trường hợp). Từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 1.627 trường hợp tay chân miệng (tăng 1,7 lần so với cùng kì năm 2023) và 162 trường hợp ho gà (cùng kì năm ngoái không có ca bệnh).