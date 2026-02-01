Nhiều đàn ông nghĩ "nhịn chuyện ấy" một chút cũng không sao, bác sĩ lại cảnh báo điều này sau tuổi 30 và tần suất hợp lý

Nhiều nam giới tin rằng việc "kiêng khem" trong thời gian dài sẽ giúp tăng phong độ khi quan hệ, với suy nghĩ tích trữ năng lượng sẽ giúp kéo dài thời gian và thể hiện tốt hơn trước bạn đời. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Trái lại, việc nhịn quan hệ hoặc xuất tinh quá lâu có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh lý nam giới.

Bác sĩ tiết niệu Chen Yu-hsin (chủ Phòng khám Tiết niệu Heng Hsin tại Đài Loan - Trung Quốc) cho biết, nhịn quan hệ từ 3-5 ngày có thể giúp nồng độ testosterone trong cơ thể tăng nhẹ trong thời gian ngắn, từ đó góp phần cải thiện ham muốn và khả năng "bùng nổ". Tuy nhiên, nếu kéo dài tình trạng này, lợi ích không những không tăng mà còn có thể gây tổn hại chức năng sinh lý, thậm chí làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương.

Ba quan niệm sai lầm phổ biến về việc nhịn quan hệ

Nhịn lâu sẽ giúp kéo dài thời gian quan hệ?

Theo bác sĩ, khi dương vật không thường xuyên cương cứng, thể hang – cấu trúc giúp dương vật cương – sẽ thiếu sự kích thích và lưu thông máu. Tình trạng thiếu oxy kéo dài có thể làm giảm độ đàn hồi của mạch máu, dẫn đến cương cứng không đủ hoặc rối loạn cương dương.

Nhịn lâu giúp tinh trùng nhiều và khỏe hơn?

Nam giới sản xuất tinh trùng liên tục suốt đời. Nếu không xuất tinh định kỳ, tinh trùng già và chết sẽ tích tụ trong cơ thể, làm giảm chất lượng và khả năng di động của tinh trùng, từ đó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Nhịn lâu giúp tăng ham muốn và sức mạnh tình dục?

Nhịn quan hệ trong vài ngày có thể làm testosterone tăng tạm thời. Tuy nhiên, khi thời gian nhịn kéo dài quá 7 ngày, hormone này sẽ không tiếp tục tăng mà còn có thể giảm xuống, khiến cả ham muốn lẫn khả năng tình dục suy giảm.

Bốn hậu quả sức khỏe khi nam giới nhịn "yêu" quá lâu

Ngoài việc không giúp tăng phong độ, việc "đóng băng" đời sống tình dục trong thời gian dài còn có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe:

Dễ gặp tình trạng xuất tinh sớm

Khi không có kích thích trong thời gian dài, hệ thần kinh trở nên nhạy cảm hơn. Khi quan hệ trở lại, nam giới có thể khó kiểm soát hưng phấn, dẫn đến xuất tinh sớm.

Giảm độ đàn hồi của thể hang

Dương vật cần được cung cấp máu thường xuyên để duy trì độ đàn hồi. Nếu lâu ngày không cương cứng, thể hang có thể bị xơ hóa, làm giảm độ cứng và khiến kích thước khi cương trông nhỏ hơn.

Tăng nguy cơ viêm tuyến tiền liệt

Dịch tuyến tiền liệt cần được đào thải định kỳ. Nếu bị ứ đọng lâu ngày, nguy cơ viêm mạn tính có thể tăng lên. Ngoài ra, việc cố nhịn xuất tinh khi đang cương cũng làm tăng nguy cơ viêm tuyến tiền liệt.

Giảm độ nhạy cảm với kích thích tình dục

Não bộ có thể phản ứng kém hơn với kích thích tình dục nếu thiếu hoạt động trong thời gian dài, khiến nam giới gặp khó khăn trong việc đạt và duy trì cương cứng. Tình trạng này thường cải thiện khi đời sống tình dục trở lại đều đặn.

Tần suất quan hệ bao nhiêu là hợp lý?

Theo kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ tiết niệu thường tham khảo "quy tắc số 9" để ước tính tần suất quan hệ phù hợp. Công thức này được tính bằng cách lấy chữ số hàng chục của tuổi nhân với 9, trong đó số hàng chục thể hiện số tuần và số hàng đơn vị thể hiện số lần quan hệ.

Ví dụ:

Người 30 tuổi: 3 × 9 = 27 → khoảng 2 tuần 7 lần, tương đương 3-4 lần mỗi tuần

Người 40 tuổi: 4 × 9 = 36 → khoảng 3 tuần 6 lần, tương đương khoảng 2 lần mỗi tuần

Người 50 tuổi: 5 × 9 = 45 → khoảng 4 tuần 5 lần, tương đương 1-2 lần mỗi tuần

Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo. Tần suất phù hợp nhất là khi cả hai cảm thấy thoải mái, không ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc hằng ngày.

Khi nào cần đi khám?

Chuyên gia khuyến cáo nếu nam giới gặp tình trạng mất cương buổi sáng, độ cứng giảm hoặc xuất tinh sớm kéo dài trên 3 tháng, nên đến cơ sở y tế chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám và điều trị kịp thời.