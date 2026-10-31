Nhiều cặp vợ chồng chung giường nhưng không có “ham muốn”: Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ đã gặp không ít trường hợp vợ chồng vẫn còn yêu nhưng không còn “ham muốn”.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết mới đây có tiếp đón cặp vợ chồng không còn cảm xúc “ham muốn” sau khi sinh con.

Trước khi có con, buổi tối của hai vợ chồng có thể là một bữa ăn riêng, một bộ phim hay đơn giản là vài phút nằm cạnh nhau. Nhưng sau khi em bé chào đời, khoảng thời gian ấy thường được thay thế bằng hàng loạt công việc: thay tã, pha sữa, ru con, hút sữa và câu hỏi quen thuộc: “Tối nay ai thức với con?”.

Đến khi em bé chịu ngủ, nhiều cặp vợ chồng cũng chỉ còn đủ sức nghỉ ngơi. Đời sống tình dục vì thế dần thưa thớt, sự gần gũi không còn như trước. Thậm chí, 2 vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng không hề có “ham muốn”. Để cải thiện tình trạng này, cả 2 vợ chồng đã quyết định cùng nhau đi khám.

Theo bác sĩ Duy, trường hợp như cặp đôi trên không phải là hiếm, sau khi sinh con, các cặp đôi rất dễ giảm “ham muốn”. Một trong những nguyên nhân dễ nhận thấy nhất là tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ kéo dài. Một em bé thức 3-4 lần trong đêm đồng nghĩa với việc bố mẹ cũng khó có được giấc ngủ trọn vẹn.

Ảnh minh họa

Khi cơ thể liên tục thiếu ngủ, ham muốn tình dục rất dễ bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.

Nói cách khác, nhiều cặp vợ chồng sau sinh không hẳn thiếu sự hấp dẫn hay tình cảm dành cho nhau, mà trước hết đang thiếu một giấc ngủ ngon.

Bên cạnh thiếu ngủ, người phụ nữ còn phải trải qua hàng loạt thay đổi sinh học sau thai kỳ và cuộc sinh. Người mẹ có thể vẫn bị đau tầng sinh môn, khó chịu ở vết mổ, mệt mỏi, thay đổi vóc dáng và chưa thực sự cảm thấy cơ thể đã trở lại như trước.

“Đặc biệt, ở phụ nữ đang cho con bú, hormone prolactin tăng và estrogen giảm có thể góp phần làm giảm ham muốn, giảm độ bôi trơn âm đạo và gây đau khi quan hệ”, bác sĩ Duy nói.

Đôi khi, người chồng chỉ nhìn thấy một điều: “Vợ không còn muốn gần mình như trước”. Nhưng ở phía người vợ, một ngày có thể bắt đầu từ lúc con khóc lúc 5 giờ sáng, kéo dài bằng việc cho bú, chăm con, làm việc nhà rồi kết thúc với một cơ thể chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Có những người mẹ sau cả ngày bế con rơi vào trạng thái quá tải vì tiếp xúc cơ thể. Họ không ghét chồng, cũng không hết yêu, nhưng đơn giản là khi lên giường không còn muốn bất kỳ ai chạm vào mình.

Chồng cũng có những áp lực khó nói

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng phải đối diện với những thay đổi sau khi có con.

Áp lực tài chính, trách nhiệm mới, công việc, thiếu ngủ và cảm giác không còn được bạn đời quan tâm như trước có thể khiến người chồng gặp những khó khăn riêng. Một số người bắt đầu cảm thấy mình từ vị trí “người yêu” chuyển thành “người hỗ trợ chăm con”.

Điều này cho thấy sự suy giảm chất lượng đời sống tình dục sau sinh không phải vấn đề riêng của phụ nữ mà cần được nhìn nhận ở góc độ của cả hai người, bác sĩ Duy nhìn nhận.

Nếu cả hai đều mệt mỏi nhưng không chia sẻ, những hiểu lầm rất dễ hình thành. Người chồng có thể nghĩ vợ không còn cần mình, trong khi người vợ lại cảm thấy chồng không hiểu mình đang kiệt sức đến mức nào.

Theo bác sĩ Duy, một thay đổi rất thường gặp sau khi có con là hai người dành quá nhiều thời gian để làm “bố” và “mẹ”, nhưng dần quên rằng mình vẫn còn là “anh” và “em”.

Những câu chuyện từng xoay quanh công việc, sở thích, cảm xúc hay một chuyến đi sắp tới dần được thay bằng những câu hỏi như “Con bú chưa?”, “Còn tã không?”, “Mai ai đưa con đi khám?”.

Hai người vẫn ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng thời gian thực sự dành cho nhau lại ít đi. Khi sự thân mật về cảm xúc suy giảm, ham muốn tình dục cũng khó duy trì như trước.

“Vì vậy, việc hâm nóng đời sống vợ chồng sau sinh không nhất thiết phải bắt đầu bằng mục tiêu quan hệ tình dục nhiều hơn. Đôi khi, điều cần thiết trước tiên là phân chia lại công việc chăm con để người kia bớt kiệt sức, dành cho nhau một khoảng nghỉ, cùng ăn một bữa không cầm điện thoại hoặc đơn giản là ôm nhau mà không mặc định cái ôm phải dẫn đến quan hệ tình dục”, bác sĩ Duy nói.

Với người phụ nữ còn đau hoặc khô âm đạo, cần giải quyết vấn đề thể chất trước khi kỳ vọng chuyện chăn gối trở lại như cũ. Với người chồng đang cảm thấy bị bỏ quên, việc bình tĩnh chia sẻ cảm xúc thường tốt hơn im lặng rồi dần xa cách.

Ở góc độ sức khỏe tình dục, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy cũng lưu ý không nên đặt ra một cột mốc cứng nhắc kiểu “sinh 6 tháng rồi thì phải trở lại bình thường”. Mỗi gia đình có cách chăm con khác nhau, mỗi phụ nữ có quá trình hồi phục riêng và mỗi cặp đôi có nhịp độ tình dục khác nhau.

Nếu người vợ bị đau khi quan hệ kéo dài, khô âm đạo nhiều, sợ gần gũi, giảm ham muốn rõ rệt hoặc có biểu hiện buồn bã, kiệt sức kéo dài; hoặc người chồng xuất hiện tình trạng giảm ham muốn, rối loạn cương hay căng thẳng tình dục đáng kể, việc tìm đến bác sĩ để đánh giá nguyên nhân là cần thiết, thay vì quy kết người kia đã hết yêu.

Có con khiến cuộc sống của hai người thay đổi rất nhiều, nhưng không nhất thiết biến họ thành hai người xa lạ ngủ chung một chiếc giường. Đời sống vợ chồng có thể “nguội” đi trong một giai đoạn vì thiếu ngủ, thay đổi hormone, đau sau sinh, áp lực chăm con, công việc và sự thay đổi vai trò của cả hai.

Điều quan trọng không phải ép ngọn lửa phải cháy lại ngay lập tức, mà là tạo điều kiện để hai người có đủ năng lượng và khoảng riêng để tìm lại nhau. Nhiều khi, giữ lửa hôn nhân sau khi có con không bắt đầu từ phòng ngủ, mà từ một câu nói giản dị: “Hôm nay em mệt không? Phần này để anh làm”, bác sĩ Duy tư vấn.