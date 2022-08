Nhiều bệnh viện 'chưa dám mua sắm' thiết bị y tế

Thông tư 14 phân thiết bị nhóm 1 là có 2 nước trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do/ sản xuất tại nước tham chiếu hoặc Việt Nam; nhóm 2 là cần 2 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, sản xuất tại Việt Nam; nhóm 3 được ít nhất 1 nước tham chiếu cấp chứng nhận lưu hành tự do, sản xuất tại nước tham chiếu hoặc Việt Nam...

Trong đó các nước tham chiếu gồm Ðức, Nhật, Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Ðan Mạch..., nhưng cũng có Estonia, Litva, Malta, Hungary, Bulgaria.