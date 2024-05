Nhiệt độ ô tô có thể tăng từ 22 lên 60 độ C trong 60 phút: Những nguyên tắc cần biết để bảo vệ trẻ!

Vụ việc những trẻ nhỏ gặp vấn đề sức khoẻ, thậm chí là mất mạng khi bị bỏ quên trên xe ô tô vẫn luôn xảy ra trên khắp thế giới. Vì không có phương tiện liên lạc như điện thoại và khả năng ứng xử như người lớn, trẻ em khó có thể thoát được ra ngoài để tự cứu chính mình. Khoảng thời gian mà các em phải đối diện với tử thần vô cùng khó khăn khi nhiệt độ trong xe ô tô tắt máy sẽ nóng hơn đáng kể so với nhiệt độ bên ngoài, nhất là vào mùa hè.



Từ 22 đến 60 độ C trong 60 phút

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ, nhiệt độ bên trong ô tô vào một ngày 22 độ C có thể lên tới 38 độ C chỉ trong 25 phút. Sau một giờ, nhiệt độ này có thể tăng lên đến 60 độ C. Sự thay đổi nhiệt độ diễn ra nhanh và mạnh hơn vào ban ngày và những ngày mùa hè nắng gắt.

Mắc kẹt trong những chiếc ô tô giống như lò nướng, nhất là vào mùa hè. Cộng với việc không thể tự mình giải thoát, trẻ em sẽ phải rơi vào trạng thái hoảng loạn tâm lý.

Nguyên nhân khiến nhiệt độ trong xe hơi cao hơn nhiều bên ngoài vì nó bị biến thành một “nhà kính” thực thụ sau khi tắt động cơ và điều hoà. Mặt trời phát ra năng lượng chủ yếu dưới dạng bức xạ sóng ngắn và sẽ xuyên qua kính cửa sổ ô tô. Điều này làm nóng không khí bên trong xe. Vì cửa sổ đóng kín nên nhiệt không thể thoát ra ngoài. Hiện tượng này giống như hiệu ứng nhà kính, biến nhiệt độ bên trong ô tô từ mát dễ chịu sang nóng nguy hiểm và chết người chỉ trong vài phút.

Một chiếc ô tô đang đỗ sẽ luôn nóng hơn rất nhiều không gian xung quanh nó. Một ngôi nhà có cửa kính cũng sẽ gặp phải hiện tượng này, nhưng có không gian rộng hơn nhiều nên không bị nóng bức bằng.

Lời khuyên để tránh tai nạn thương tâm

Để ngăn chặn trẻ bị ảnh hưởng sức khoẻ khi ở trong ô tô, các chuyên gia khuyến cáo người lớn, nhất là các bậc phụ huynh tuyệt đối không để trẻ một mình trong xe ô tô quá lâu trên 30 phút.

Trong trường hợp chính người lớn là người điều khiển hoặc ngồi trong xe, vẫn có tình huống bố mẹ “quên” con đang ở ghế sau. Đây còn được các nhà tâm lý học gọi là hiện tượng “bỏ quên trẻ em trên xe” khi trí nhớ chúng ta đột ngột lãng quên những việc nhỏ nhặt và hiển nhiên.

Để tránh tình huống này, cha mẹ có thể đặt một lời nhắc nhở trực quan rằng con đang ở bên, chẳng hạn như đặt túi tã ở ghế trước. Chúng ta cũng có thể đặt một vật dụng quan trọng bạn cần để bắt đầu ngày mới ở ghế sau, chẳng hạn như điện thoại di động và tạo thói quen luôn mở cửa sau khi bước xuống xe.

Đối với trường hợp cho trẻ đi xe bus, xe đưa đón của trường, phụ huynh nên yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ gọi điện, liên lạc nếu con không được đưa đón như lịch trình.

Những nỗ lực của các quốc gia nhằm ngăn chặn tai nạn

Theo thống kê tại Mỹ, từ năm 1990 đến năm 2022, hơn 1.050 trường hợp trẻ em tử vong trong xe đã được ghi nhận. Trung bình có 35 trẻ sơ sinh chết trong ô tô mỗi năm. Điều đáng chú ý là 20% trong số đó lại để trẻ nhỏ trong xe vì không nhận thức được tính nghiêm trọng của hành động này.

Cuộc chiến của Mỹ nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em tử vong trên ghế sau ô tô gần đây lại "nóng" trở lại; sau khi một bé gái tên Armani Shoemaker (3 tuổi) qua đời ngày 3/5/2024 trên một chiếc ô tô vào giữa trưa ở Columbia, Nam Carolina.

Janette Fennell, người sáng lập tổ chức Kids and Car Safety, tổ chức chuyên theo dõi những ca tử vong do nắng nóng trong ô tô kể từ năm 1990, cho biết: “Bạn nghĩ về những gì đã xảy ra ở Nam Carolina và trái tim bạn như tan nát. Trách nhiệm của chúng ta với tư cách người lớn là làm cho môi trường trở nên an toàn hơn”.

Các nhà sản xuất ô tô, các nhà lập pháp và những người ủng hộ an toàn cho trẻ em đang cố gắng đạt được sự đồng thuận về những biện pháp công nghệ có thể được áp dụng để cứu sống trẻ em khỏi nhiệt độ ngột ngạt trong xe hơi.

Peter Kurdock, cố vấn của hiệp hội Những người ủng hộ An toàn Đường cao tốc và Ô tô Mỹ cho biết: “Công nghệ hiện có, các hệ thống hiện có có thể ngăn chặn một số lượng lớn những trường hợp tử vong”.

Nhưng việc sử dụng công nghệ nào là một điểm gây tranh cãi lớn. Các nhà sản xuất ô tô có xu hướng hỗ trợ "hệ thống nhắc nhở hàng ghế sau" nhằm cảnh báo người lái xe kiểm tra hàng ghế sau sau khi tắt máy. Bên cạnh đó còn có hệ thống radar quét tìm người ngồi trong xe chính xác và chủ động hơn. Công nghệ radar đã được bổ sung vào ô tô ở châu Âu và có sẵn trên một số ô tô bán ở Mỹ.

Bên cạnh đó, 21 nhà sản xuất ô tô tại Mỹ, từ Ford, Toyota và Volkswagen đã ký cam kết việc lắp đặt hệ thống hệ thống nhắc nhở vào các mẫu xe kể từ năm 2025.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ vốn lên kế hoạch ra quy định bắt buộc mọi ô tô phải có hệ thống nhắc nhở kể từ tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, thời hạn này đã qua nhưng quy định vẫn chưa được ban hành vì vẫn cần nghiên cứu thêm.

Nguồn: USA Today