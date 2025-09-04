Nhật Bản trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử 30 năm qua

(Ảnh: Asahi)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) công bố hôm 1/9.

Theo JMA, Nhật Bản đã chứng kiến mùa hè nóng nhất trong 30 năm qua, khi nhiệt độ cao bất thường từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay đã đẩy nền nhiệt lên tới 35°C hoặc cao hơn ở nhiều khu vực của nước này.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phân tích nhiệt độ trung bình trong mùa hè này tại 15 địa điểm trên khắp nước này - nơi đã tiến hành các quan sát dài hạn và tác động của quá trình đô thị hóa. Kết quả cho thấy mức nhiệt vào thời điểm này cao hơn 2,36°C so với mức trung bình từ năm 1991 đến năm 2020. Mức nhiệt trên cũng vượt xa mức cao kỷ lục trước đó là 1,76°C được thiết lập vào năm 2023 và ngang bằng với năm 2024.

Phân tích theo khu vực dựa trên dữ liệu từ 149 địa điểm trên toàn quốc cho thấy nhiệt độ cao hơn 3,4°C so với mức trung bình 30 năm ở miền Bắc Nhật Bản, cao hơn 2,3°C ở miền Đông và cao hơn 1,7°C tại khu vực phía Tây. Tất cả các khu vực đều ghi nhận nhiệt độ cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1946.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản tại quận Minato, Tokyo (Ảnh: Yomiuri Shimbun)

Nhiệt độ từ 40°C trở lên đã được ghi nhận 30 lần ở nhiều địa điểm khác nhau, với mức cao nhất tại Nhật Bản là 41,8°C - được ghi nhận tại Isesaki, tỉnh Gunma vào ngày 5/8. Tổng cộng có 9.385 địa điểm ghi nhận mức nhiệt vượt quá 35°C - số lượng cao nhất kể từ năm 2010, khi dữ liệu so sánh được công bố.

Theo JMA, các yếu tố góp phần gây ra đợt nắng nóng cực đoan ở Nhật Bản bao gồm hệ thống áp cao Thái Bình Dương bao phủ đảo Honshu, dẫn đến nhiều ngày trời quang mây tạnh và nhiệt độ cao.

Ông Yoshinori Oikawa - người đứng đầu Trung tâm Thông tin về khí hậu cực đoan của JMA - nhận định: "Nhiệt độ cao và điều kiện thời tiết này là bất thường trong 130 năm qua theo dữ liệu thống kê".

Đợt nắng nóng cực đoan dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 9, với nền nhiệt trên 35°C được dự báo sẽ duy trì trong khoảng 2 tuần tới, chủ yếu ở miền Đông và phía Tây Nhật Bản. JMA khuyến cáo người dân cần thận trọng với tình trạng say nắng.