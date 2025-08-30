Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong báo cáo Đầu tư Năng lượng Thế giới 2025 rằng Trung Quốc đã củng cố vị thế là nhà đầu tư năng lượng lớn nhất thế giới.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết: "Trung Quốc hiện là nhà đầu tư năng lượng lớn nhất trên toàn cầu, chi tiêu cho năng lượng của nước này gấp đôi Liên minh châu Âu - và gần bằng EU và Mỹ cộng lại".

Năm 2024, đầu tư vào năng lượng sạch của Trung Quốc đã đạt mức 625 tỷ USD, gần gấp đôi so với riêng năm 2015. Hơn nữa, IEA lưu ý rằng Trung Quốc cũng đã đạt được mục tiêu công suất điện gió và điện mặt trời vào năm 2030 ngay từ năm 2024, sớm hơn 6 năm so với kế hoạch.

Ảnh minh họa: Energy News

Nỗ lực dẫn đầu toàn cầu hướng tới năng lượng sạch của Trung Quốc đang đi đúng hướng. Doanh số bán xe điện của nước này đang tăng vọt và đã vượt qua cả xe hơi thông thường, trong khi không quốc gia nào sánh kịp về khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào năng lượng tái tạo và lưu trữ, cũng như mức tăng trưởng kỷ lục về công suất điện mặt trời và điện gió.

Tuy nhiên, IEA cho biết: "Việc đầu tư vào năng lượng tái tạo phá kỷ lục tại Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra, song song với việc mở rộng lưới điện và lưu trữ năng lượng tái tạo, Trung Quốc vẫn duy trì than đá".

Trong khi dẫn đầu các nỗ lực chuyển đổi năng lượng trên thế giới, Trung Quốc không từ bỏ than và đang đưa vào vận hành công suất điện than cao nhất trong gần một thập kỷ—tất cả đều nhằm mục đích có công suất điện đáng tin cậy để tăng cường an ninh năng lượng và tránh tình trạng mất điện như năm 2022 và 2023 tại quốc gia châu Á này.

Trung Quốc tiếp tục mở rộng khai thác than, với mức đầu tư dự kiến sẽ vượt quá 54 tỷ USD vào năm 2025.

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) và Trung tâm Giám sát Năng lượng Toàn cầu (GEM) cho biết trong báo cáo đánh giá hai năm một lần về các dự án điện than của Trung Quốc vào nửa đầu năm 2025, Trung Quốc đã đưa vào vận hành tới 21 gigawatt (GW) điện than trong nửa đầu năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2016.

Trước tình trạng biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu gia tăng hiện nay, năng lượng sạch đang là một trong những giải pháp mà nhiều quốc gia trên toàn thế giới thực hiện nhằm đạt được mục tiêu Net Zero vào giữa thế kỷ này.