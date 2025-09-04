Báo chí phương Tây đồng loạt đưa tin, Nga và Trung Quốc vừa ký một bản ghi nhớ "có ràng buộc pháp lý" quan trọng nhằm xây dựng đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 vốn bị trì hoãn từ lâu, một dự án sẽ củng cố vai trò của Bắc Kinh là khách hàng năng lượng quan trọng nhất của Moscow khi Nga tìm cách thay thế các thị trường châu Âu đã mất, Themoscowtimes thông tin ngày 2/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2 từ phải sang) và Tổng thống Mông Cổ Ukhnagiin Khurelsukh (không xuất hiện) họp ba bên tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Anadolu | Anadolu | Getty Images

Giám đốc điều hành của Gazprom, Alexei Miller, phát biểu với các phóng viên rằng thỏa thuận này là một trong bốn thỏa thuận được ký kết giữa tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ông Miller cho biết: “Đây sẽ là dự án lớn nhất, tham vọng nhất và đòi hỏi nhiều vốn đầu tư nhất trong ngành khí đốt toàn cầu”.

Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, ông Miller cho biết đường ống này sẽ vận chuyển khí đốt dự trữ ở Tây Siberia của Nga đến miền bắc Trung Quốc qua miền đông Mông Cổ và có khả năng cung cấp tới 106 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên của Nga cho Trung Quốc mỗi năm.

Khí đốt tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển từ các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống (như than đá) sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Khí đốt tự nhiên phát thải ít khí CO2 hơn so với than đá và dầu mỏ (khoảng 50% ít hơn than khi sản xuất điện). Điều này giúp giảm tác động môi trường trong khi các công nghệ năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió vẫn đang phát triển và mở rộng quy mô.

Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để sản xuất hydro (hydro xám hoặc xanh) thông qua quá trình cải tạo methane kết hợp với thu giữ và lưu trữ carbon. Đây là bước trung gian hướng tới nền kinh tế hydro, một phần quan trọng của năng lượng sạch trong tương lai.