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Nhật Bản: Thi thể người đàn ông tử vong từ năm 2011 được phát hiện trong tủ đông căn hộ, chỉ lộ khi bốc mùi do bị cắt điện

Phạm Trang
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Cảnh sát Nhật Bản đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông bị cắt làm hai phần và cất giấu trong tủ đông tại một căn hộ ở thành phố Kobe. Nạn nhân được cho là đã tử vong từ cuối năm 2011.

Ngày 23/6, công tác giám định pháp y và khám nghiệm hiện trường vẫn tiếp tục được triển khai tại căn hộ thuộc quận Chuo, thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, nơi trước đó cảnh sát phát hiện một thi thể trong tủ đông cỡ lớn.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 20/6 khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một người đàn ông bên trong chiếc tủ đông đặt trong căn hộ.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Yutaka Nishiguchi, sinh năm 1969, từng sinh sống tại căn hộ này.

Thi thể người đàn ông tử vong từ năm 2011 được phát hiện trong tủ đông - Ảnh 1.
Thi thể người đàn ông tử vong từ năm 2011 được phát hiện trong tủ đông - Ảnh 2.

Hiện trường sự việc

Theo cảnh sát, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Nishiguchi được cho là đã qua đời vào khoảng tháng 12/2011, khi khoảng 42 tuổi. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được xác định.

Thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cắt thành hai phần ở vùng bụng, gồm phần thân trên và thân dưới, rồi được đặt bên trong tủ đông. Các điều tra viên nhận định thi thể đã bị đông lạnh trong một khoảng thời gian nhất định.

Tại thời điểm phát hiện, tủ đông vẫn được cắm điện nhưng nguồn điện cung cấp cho căn hộ đã bị ngắt, khiến thi thể bắt đầu phân hủy nghiêm trọng.

Hiện trường nằm trong khu dân cư cách trụ sở chính quyền tỉnh Hyogo khoảng 300 m. Nhiều cư dân sống trong cùng tòa nhà cho biết họ đã ngửi thấy mùi hôi bất thường từ trước khi thi thể được phát hiện.

Một cư dân cho biết: "Khoảng từ tháng 6, tôi đã ngửi thấy một mùi rất nồng, giống mùi động vật hoặc xác động vật."

Người khác nói thêm: "Sau khi mọi người trong tòa nhà nhắc đến, tôi mới thực sự nhận ra gần đây có mùi hôi rất rõ."

Ngày 22/6, cảnh sát đã thành lập ban chuyên án để điều tra vụ việc theo hướng hủy hoại và phi tang thi thể.

Cơ quan chức năng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân, đồng thời không loại trừ khả năng đây là một vụ án giết người.

Nguồn: TBS

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Tags

người đàn ông

Nhật Bản

tử vong

cắt điện

tủ đông

thi thể

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