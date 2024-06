Nhập viện sau 1 tháng uống thuốc nam để làm tan u dạ dày

Hình ảnh khối u dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Do tâm lý sợ can thiệp dao kéo nên khi có người mách lấy thuốc nam ở Yên Bái về uống sẽ làm tan được khối u, bệnh nhân đã nhờ mua hộ.

Sau 1 tháng uống thuốc, bệnh nhân thấy người mệt mỏi và đau bụng nên đã đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám lại.



Tại Khoa Nội tiêu hoá, các bác sĩ đã thực hiện nội soi dạ dày ống mềm. Kết quả nội soi cho thấy, kích thước khối u không thay đổi gì so với trước khi uống thuốc nam. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị viêm gan do thuốc nam, men gan tăng gấp 10 lần so với bình thường.

BSCKII. Hoàng Thanh Phương - Trưởng Khoa Nội tiêu hoá cho biết: Khối u dạ dày của bệnh nhân là u trung mô (tên khoa học là GIST), khối u đã to nên có nguy cơ cao dẫn đến ung thư. Trong trường hợp này, chỉ có phương pháp phẫu thuật mới có thể loại bỏ hoàn toàn khối u, việc sử dụng thuốc để điều trị không còn hiệu quả hoặc chỉ có hiệu quả rất ít, thuốc nam không thể làm tan u.

Qua ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo: Khi phát hiện khối u ở đường tiêu hóa, người bệnh, người dân hãy tuân thủ điều trị đúng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không nên chữa bệnh theo lời mách, lời đồn, sử dụng thuốc nam khi chưa có chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ để tránh gây biến chứng nguy hiểm, nặng nề.