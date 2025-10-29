Nhân viên y tế liên tiếp bị hành hung, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an hỗ trợ siết an ninh bệnh viện

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký văn bản gửi Bộ Công an, đề nghị phối hợp tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho các bệnh viện sau hàng loạt vụ nhân viên y tế bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Đại diện Bộ Y tế thăm hỏi điều dưỡng bị hành hung tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Theo thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, các bệnh viện ghi nhận 6 vụ hành hung nhân viên y tế trong khi chăm sóc, điều trị người bệnh.

Các vụ việc có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, đáng chú ý là vụ xảy ra ngày 23-10 tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi người nhà bệnh nhi tấn công điều dưỡng, gây bức xúc trong dư luận và lo ngại về an toàn bệnh viện.

Bộ Y tế cho biết những vụ việc này không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà khác, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần làm việc của đội ngũ y tế.

Để tăng cường an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế và thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-BYT ngày 18-11-2024 giữa hai bộ, Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp, hỗ trợ bệnh viện bảo đảm an toàn, an ninh bệnh viện.

Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện trên địa bàn trong việc triển khai lực lượng, phương tiện; áp dụng các giải pháp kỹ thuật, quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động kết nối với cơ quan Công an nơi gần nhất nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các bệnh viện tổ chức diễn tập các tình huống, phương án bảo vệ an ninh, an toàn tại các khu vực khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là tại các khoa, phòng có nguy cơ cao (như cấp cứu, hồi sức, sơ sinh…).

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương trong việc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi hành hung, đe dọa nhân viên y tế trong khi đang thi hành nhiệm vụ, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên y tế.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và môi trường bệnh viện trên phạm vi toàn quốc.