Nhân viên cứu hộ sốc nặng sau khi phát hiện cả 1 gia đình thiệt mạng trong đống đổ nát tại Venezuela

Một nhân viên cứu hộ tại Venezuela đã bị sốc tâm lý và phải cấp cứu ngay tại hiện trường sau khi phát hiện thi thể một người mẹ ôm chặt hai con nhỏ trong đống đổ nát, giữa chiến dịch tìm kiếm nạn nhân sau thảm họa.

Một nhân viên của Cơ quan Điều tra Hình sự và Khoa học Venezuela (CICPC) đã phải được cấp cứu khẩn cấp sau khi rơi vào trạng thái sốc tâm lý trong lúc tham gia tìm kiếm nạn nhân tại bang La Guaira (trước đây là Vargas), nơi vừa hứng chịu thảm họa nghiêm trọng.

Trong quá trình tiếp cận khu vực đổ nát, người này phát hiện thi thể của một người mẹ vẫn ôm chặt hai con nhỏ, lần lượt 5 và 7 tuổi. Cả ba đều không qua khỏi.

Khung cảnh đau lòng khiến viên chức cứu hộ suy sụp ngay tại hiện trường. Theo thông tin được chia sẻ, đây không chỉ là một cơn choáng thông thường mà là cú sốc tâm lý nghiêm trọng, buộc lực lượng Bảo vệ Dân sự, Hội Chữ thập đỏ cùng các nhân viên y tế phải lập tức can thiệp và sơ cứu ngay giữa chiến dịch cứu hộ.

Đằng sau mỗi thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát là những nhân viên cứu hộ phải trực tiếp chứng kiến và đối mặt với mất mát. Không chỉ các gia đình nạn nhân chịu tổn thương, những người tham gia công tác tìm kiếm cũng phải gánh chịu áp lực tinh thần rất lớn sau khi chứng kiến các cảnh tượng đau lòng.

Ảnh: AFP

Trong lúc La Guaira vẫn đang chìm trong tang thương, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích, việc chăm sóc sức khỏe tâm lý cho lực lượng cứu hộ cũng là điều cấp thiết. Họ là những người ngày đêm tìm kiếm nạn nhân, nhưng cũng chính là những người phải mang theo ký ức ám ảnh về những gì đã chứng kiến tại hiện trường.

Nguồn: Upsocl