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Nhân vật gây khó chịu nhất phim Việt giờ vàng

Minh Vũ
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Vai diễn cô em gái bướng bỉnh, mù quáng trong tình yêu của Ngọc Huyền trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" gây tranh cãi.

Bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn mở ra câu chuyện đầy cảm xúc về phận người chật vật giữa cơm áo, gia đình và những giấc mơ dang dở tại khu tập thể cũ kỹ sắp bị giải tỏa. Các nhân vật trong phim được khắc họa sống động, mỗi người đều có vấn đề riêng và những nét tính cách khác nhau, không ai hoàn hảo. Trong đó, nhân vật Vân do Ngọc Huyền thủ vai khiến khán giả vừa thương vừa bực.

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Vai diễn của Ngọc Huyền khiến khán giả tức giận vì vừa mù quáng trong tình yêu vừa thiếu chín chắn, chuyên "báo" anh trai.

Vân thực tế là cô gái luôn nỗ lực làm việc và muốn sống tự lập. Cô thuê phòng trọ riêng vì căn nhà của gia đình nhỏ hẹp. Nhưng Vân cũng bị đánh giá là người làm việc không chắc chắn, thường xuyên gặp vận rủi nên đến giờ cuộc sống vẫn long đong. Không những vậy, Vân còn hẹn hò với gã trai lẻo mép lươn lẹo keo kiệt không dám đứng ra gánh vác trách nhiệm là Hoàng (Mạnh Hưng).

Trong những tập gần đây, Hoàng ăn trộm 15 chỉ vàng của Sinh (Quang Sự đóng), anh đã nhắc nhở em gái khuyên Hoàng trả lại số vàng nếu không sẽ báo công an điều tra vì tội trộm cắp tài sản. Thế nhưng, Vân vẫn một mực bênh Hoàng, còn lo lắng người yêu sẽ bị bắt. Vân ngang bướng cho rằng bạn trai mình là người ngay thẳng, không có ý đồ xấu. "Không lẽ anh muốn em rể tương lai của anh bị đi tù à?", "Nếu không tin tưởng nhau thì đừng làm anh em nữa", Vân không ngại chống đối với anh trai vì muốn bảo vệ người yêu.

Sau đó, Hoàng bỏ trốn, Vân lại phát hiện ra bản thân trót mang thai với Hoàng. Có thể nói từ khi xuất hiện, Vân luôn mang đến những rắc rối khiến Sinh phải theo sau giải quyết hậu quả. Trong phần giới thiệu tập 21, khán giả càng khó chịu hơn khi Hoàng bị ép trả lại 15 chỉ vàng, hắn trở về và dỗ Vân bằng những lời ngon ngọt. Vân không muốn con mình không có bố và lại một lần nữa quay lại với Hoàng.

"Lúc này em chưa sẵn lòng làm mẹ, em cũng không muốn con mình không có bố, mà anh cũng đâu muốn cháu mình có người bố từng đi tù về đúng không? Anh không tin một người tồi có thể làm bố tốt, thế anh có tin một người ăn chơi như em có thể làm mẹ tốt được không? Tất nhiên là không được rồi, nên em đang cố gắng từng ngày rồi anh ạ, nên anh cho bố cháu một cơ hội được không?", Vân thuyết phục Sinh không đi tố cáo Hoàng.

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Sinh nhiều lần cảnh báo Vân về Hoàng nhưng cô không nghe.

Người xem khó chịu vì trải qua nhiều việc, Vân vẫn không nhận ra được bản chất của Hoàng. Hắn ích kỷ, chỉ muốn mưu lợi cá nhân nhưng không chịu gánh vác trách nhiệm. Một người đàn ông như vậy Vân vẫn muốn quay lại và để anh ta làm cha của con mình. Bản thân Vân cũng chưa đủ sự chín chắn để làm mẹ, cô vẫn dựa dẫm vào anh trai và bố.

Vai diễn của Ngọc Huyền nhận nhiều sự chỉ trích của khán giả, cách xây dựng nhân vật khiến người xem khó chịu. Trên các trang MXH của VTV, có nhiều bình luận như "Bệnh ngu khó chữa lắm", "Xem phim thôi mà ức chế thật", "Vân vẫn chưa chịu tỉnh", "Phụ nữ như này chỉ có trên phim thôi", "Cả anh cả em đều dại"...

Ngược lại, có khán giả cho rằng diễn ra một nhân vật em gái mù quáng vì tình yêu khiến khán giả khó chịu cũng là thành công của nữ diễn viên Ngọc Huyền. Mỗi nhân vật trong phim đều có vai trò riêng, người gây hài, người khiến khán giả xúc động rơi nước mắt và cũng có những nhân vật tranh cãi như Vân. Tất cả vai diễn hòa chung tạo nên một bức tranh đời sống giàu màu sắc vừa khắc nghiệt vừa ấm áp.

Ngọc Huyền sinh năm 1999, từng được khán giả yêu thích với những vai diễn ngọt ngào dễ thương trong phim Thương ngày nắng về, Món quà của cha , vai Xuân cá tính trong Dịu dàng màu nắng và trở thành gương mặt triển vọng của phim truyền hình miền Bắc. Nhân vật Vân trong Dưới ô cửa sáng đèn là bước thử thách mới trong nghiệp diễn của Ngọc Huyền.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Ngọc Huyền tốt nghiệp ngành thiết kế tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Trước khi theo đuổi diễn xuất, người đẹp hoạt động với vai trò người mẫu ảnh.

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sao Việt

Ngọc Huyền

phim giờ vàng

Dưới ô cửa sáng đèn

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