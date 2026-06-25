Nhận tin nhắn này hãy xóa ngay lập tức, coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

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Khả Văn
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Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa chính thức phát đi thông báo khẩn liên quan đến thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn mạo danh nhằm chiếm đoạt tài sản, tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân của người dùng.

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng sử dụng điện hoang mang khi bất ngờ nhận được các tin nhắn yêu cầu nhập mã xác thực từ người gửi mang tên "EVN CSKH". Nhận định mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa chính thức phát đi thông báo khẩn, khẳng định đây là một hình thức lừa đảo công nghệ cao mới nhằm chiếm đoạt tài sản, tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân của người dùng.

Theo phản ánh từ người dân, thủ đoạn của các đối tượng xấu là gửi tin nhắn SMS mạo danh thương hiệu của ngành điện. Nội dung tin nhắn thường cung cấp một mã số OTP giả mạo gồm 6 chữ số, đi kèm với một đường link lạ. Đáng chú ý, để đánh lừa thị giác và tạo lòng tin, các đường link này thường được chèn thêm cụm từ "evn", nhưng phần đuôi tên miền lại hoàn toàn khác biệt so với hệ thống website chính thức của tập đoàn. Mục đích cuối cùng của kẻ gian là dụ dỗ khách hàng bấm vào liên kết độc hại, từ đó xâm nhập thiết bị để âm thầm đánh cắp dữ liệu quan trọng.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện EVN làm rõ thông tin về ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN CSKH mới được đưa vào thử nghiệm từ ngày 15/6/2026. Thực tế, hệ thống điện lực chỉ gửi tin nhắn chứa mã xác thực OTP thực sự trong hai trường hợp duy nhất: khi khách hàng tiến hành đăng nhập lần đầu tiên hoặc khi cần xác thực một giao dịch cụ thể ngay trên ứng dụng. Một điểm mấu chốt để người dân dễ dàng phân biệt là tin nhắn OTP chính thống từ EVN tuyệt đối không bao giờ đính kèm bất kỳ đường link nào.

Để bảo vệ an toàn thông tin và tài sản, EVN đặc biệt khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước mọi tin nhắn, email hay tài khoản mạng xã hội tự xưng là nhân viên điện lực.

Người dân tuyệt đối không tò mò nhấp vào các đường liên kết lạ, đồng thời không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, khách hàng chỉ nên tìm kiếm, tải và cài đặt ứng dụng EVN CSKH trực tiếp từ các kho ứng dụng chính thức là Google Play và App Store. Trước khi nhấn nút cài đặt, người dùng cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng và đơn vị phát hành để tránh tải nhầm các phần mềm giả mạo, không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp phát hiện các tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo hoặc cần xác minh lại thông tin dịch vụ, khách hàng nên chủ động liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc khách hàng của các Tổng công ty Điện lực theo từng khu vực để được hỗ trợ kịp thời và chính xác nhất.

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