Nhận tin "bạn thân cấp cứu", người phụ nữ suýt mất tiền oan nếu không có nhân viên ngân hàng

Những ngày cận Tết luôn là thời điểm vàng để các kịch bản lừa đảo tài chính bùng phát với mức độ tinh vi khó lường. Tại ACB, cuộc chiến âm thầm giữa hệ thống bảo mật cùng đội ngũ nhân viên với tội phạm công nghệ cao diễn ra từng phút, cứu nguy cho hàng nghìn trường hợp khách hàng đang bị thao túng tâm lý. Câu chuyện về anh T. và bà X. dưới đây là những minh chứng sống động nhất cho thấy ranh giới giữa mất trắng và an toàn đôi khi chỉ nằm ở một khoảnh khắc "kịp thời".

Ảnh: ACB

Vào một buổi sáng cuối tuần, hệ thống ACB ONE của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bất ngờ ghi nhận một giao dịch chuyển 30 triệu đồng từ tài khoản của anh T. đến một thụ hưởng nằm trong "danh sách đen". Ngay lập tức, tính năng chuyển khoản bị tạm khóa tự động chỉ trong vài giây. Anh T. là một khách hàng trẻ, người vừa bị cuốn vào một nhóm "đầu tư chứng khoán sinh lời" với mồi câu vô cùng hấp dẫn.

Kẻ gian đã thả con săn sắt để bắt con cá rô bằng cách cho anh nộp thử 300 nghìn đồng và trả về ngay 264 nghìn đồng tiền lãi. Khi lòng tin được xây dựng, chúng nâng mức yêu cầu lên 30 triệu đồng với lời hứa hẹn trả lại 330 triệu đồng. Nếu không có lớp bảo vệ tự động của ACB ngăn chặn, số tiền tiết kiệm gần nửa năm của anh đã vĩnh viễn ra đi sau cú chạm tay vào nút xác nhận.

Sự việc chỉ thực sự ngã ngũ khi anh T. đến ACB PGD Cai Lậy để yêu cầu mở lại phương thức xác thực. Tại đây, giao dịch viên với kinh nghiệm dày dặn đã nhanh chóng nhận ra thái độ lấp lửng, né tránh đặc trưng của người đang bị thao túng. Phải mất gần 20 phút kiên trì phân tích, chỉ rõ từng dấu hiệu từ "lợi nhuận khủng" đến các chiêu trò tâm lý, nhân viên ngân hàng mới giúp anh T. bừng tỉnh khỏi cơn mê muội và bảo toàn được tài sản của mình.

Không đánh vào lòng tham, một kịch bản tàn nhẫn hơn lại nhắm thẳng vào lòng trắc ẩn. Bà X., một khách hàng lớn tuổi tại TP.HCM, đã vội vã đến chi nhánh ACB Bình Thạnh với dáng vẻ thất thần cùng mảnh giấy ghi thông tin chuyển khoản. Bà tin rằng người bạn thân lâu năm đang cấp cứu tại nước ngoài và cần gấp 10 triệu đồng phẫu thuật. Kẻ gian đã dựng lên một màn kịch tinh vi với tin nhắn khẩn thiết và hình ảnh giả mạo, đẩy nạn nhân vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và cảm thấy tội lỗi nếu không giúp đỡ kịp thời.

Tuy nhiên, giao dịch viên tại quầy đã phát hiện ngay những điểm bất hợp lý khi người bệnh ở nước ngoài nhưng lại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân tại Việt Nam. Thay vì thực hiện giao dịch, nhân viên đã khéo léo trì hoãn, kiên nhẫn giải thích và đối chiếu với các vụ việc mạo danh tương tự. Quyết định từ chối giao dịch hôm ấy đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác khi ngày hôm sau, bà X. quay lại cảm ơn rối rít vì sau khi gọi điện xác minh, bà biết bạn mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có cuộc phẫu thuật nào cả.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, hệ thống phòng thủ này đã ngăn chặn thành công hơn 37.400 giao dịch đáng ngờ, bảo vệ gần 2.500 tỷ đồng cho khách hàng. Quy trình "Xác minh – Giải thích – Ngăn chặn – Hướng dẫn" được thực hiện quyết liệt và nhanh chóng trên toàn hệ thống đã trở thành tấm khiên vững chắc trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao.

Dù hệ thống bảo mật có hiện đại đến đâu, ACB vẫn khuyến cáo rằng "chốt chặn" cuối cùng và quan trọng nhất vẫn chính là sự tỉnh táo của người dùng. Khách hàng cần đặc biệt cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền lạ, bình tĩnh kiểm chứng thông tin và liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo để bảo vệ tài sản của chính mình trong dịp cao điểm này.