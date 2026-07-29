Nhan sắc thật của "mỹ nam đẹp trai nhất Cbiz" khiến netizen ngã ngửa

Trương Lăng Hách vốn được kỳ vọng là điểm sáng, nhưng loạt ảnh tại sự kiện lại khiến anh trở thành tâm điểm bàn luận theo hướng trái ngược.

Mới đây, đoàn phim Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn tổ chức buổi quảng bá với sự góp mặt của dàn diễn viên chính. Tuy nhiên, thay vì trở thành chủ đề được bàn tán nhờ nội dung phim hay màn tương tác của dàn cast, sự kiện lại khiến Trương Lăng Hách nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều khi những bức ảnh chụp trực tiếp của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Từ những góc chụp cận mặt chưa qua chỉnh sửa, nam diễn viên 28 tuổi để lộ dấu hiệu xuống phong độ. Vùng má và đường viền hàm xuất hiện khá nhiều nếp nhăn khi biểu cảm, gương mặt thiếu cảm giác săn chắc so với hình ảnh trên phim. Mỗi khi mỉm cười hoặc trò chuyện, cơ mặt của Trương Lăng Hách cũng bị cho là khá cứng, kém tự nhiên và không còn giữ được vẻ ngoài thư sinh từng giúp anh ghi điểm với khán giả.

Netizen bất ngờ trước nhan sắc thật của "mỹ nam đẹp trai nhất Cbiz".

Trong phần lớn thời gian diễn ra sự kiện, Trương Lăng Hách gần như giữ gương mặt khá lạnh lùng, chỉ mỉm cười nhẹ và hạn chế những biểu cảm lớn. Điều này càng khiến nhiều người cảm thấy anh có phần gượng gạo trước ống kính.

Trước đây, Trương Lăng Hách luôn được xem là một trong những mỹ nam nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ nhờ lợi thế chiều cao và gương mặt góc cạnh. Chính vì vậy, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa lần này đã tạo nên cuộc tranh luận khá lớn. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hệ quả của góc chụp, ánh sáng hoặc lịch trình làm việc dày đặc, trong khi nhiều cư dân mạng lại nhận xét ngôi sao 9x không còn giữ được phong độ ngoại hình như giai đoạn trước.

Không ít người khuyên Trương Lăng Hách muốn giữ vẻ đẹp trai thì tốt nhất đừng cười nữa.

So với Trương Lăng Hách thì bạn diễn Phó Tân Bác lại nhận về nhiều lời khen nhờ trạng thái trẻ trung. Ngôi sao sinh năm 1987 sở hữu làn da mịn, gương mặt gọn gàng, mái tóc vàng cá tính và thần thái đầy sức sống. Dù đã bước sang tuổi 39, anh vẫn giữ được vẻ ngoài ổn định, gần như không để lộ nhiều dấu vết tuổi tác.

Khi 2 diễn viên đứng cạnh nhau, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt. Một người đang ở độ tuổi được xem là đỉnh cao nhan sắc, người còn lại đã gần 40 tuổi, nhưng không ít cư dân mạng lại cho rằng Phó Tân Bác giữ phong độ nổi bật hơn trong cùng khung hình. Thậm chí, nhiều bình luận còn cho rằng "người thắng lớn nhất" của buổi quảng bá không phải 2 diễn viên chính, mà chính là Phó Tân Bác khi chỉ sau vài bức ảnh đã nhận về lượng lớn lời khen về ngoại hình và thần thái.

Trương Lăng Hách mất spotlight vào tay Phó Tân Bác.

Bên cạnh câu chuyện nhan sắc, màn kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên cũng chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng.

Để quảng bá phim, ban tổ chức sắp xếp nhiều màn tương tác giữa cặp đôi chính như tạo hình trái tim, ôm từ phía sau, áp trán và nhìn vào mắt nhau. Đây đều là những màn "phát đường" quen thuộc nhằm quảng bá cho bộ phim.

Đáng tiếc, kết quả lại không như mong đợi. Trong nhiều khoảnh khắc, Trương Lăng Hách bị nhận xét khá dè dặt, biểu cảm ít thay đổi và ánh mắt thiếu sự kết nối với bạn diễn. Sau mỗi màn tương tác với Vương Sở Nhiên, nụ cười của anh cũng nhanh chóng biến mất, tạo cảm giác khá gượng gạo.

Trong khi đó, Vương Sở Nhiên vẫn giữ nụ cười tự nhiên và thoải mái phối hợp với đồng nghiệp trong mọi phần giao lưu. Sự đối lập giữa 2 diễn viên khiến cư dân mạng càng bàn tán nhiều hơn. Không ít ý kiến nhận xét điều khiến màn tương tác mất đi cảm giác ngọt ngào không nằm ở kịch bản chương trình, mà đến từ việc Trương Lăng Hách không tạo được sự tự nhiên khi đứng cạnh bạn diễn.

Chỉ sau một buổi quảng bá, Trương Lăng Hách đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Dù những bức ảnh tại sự kiện chỉ ghi lại một thời điểm nhất định, nhưng màn xuất hiện lần này vẫn làm dấy lên nhiều tranh luận về phong độ ngoại hình của anh, nhất là khi so sánh với Phó Tân Bác và Vương Sở Nhiên - 2 ngôi sao luôn giữ trạng thái rất ổn định và còn nhận được nhiều lời khen ngợi.