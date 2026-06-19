Nhận không ra Hoàng Thuỳ Linh

Hình ảnh mới đây của Hoàng Thuỳ Linh khiến nhiều người phải dụi mắt mới nhận ra.

Mới đây, Hoàng Thuỳ Linh bất ngờ khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Không phải một dự án âm nhạc hay thông báo đặc biệt nào, chính diện mạo khác lạ của nữ ca sĩ mới là điều thu hút mọi sự chú ý.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bộ ảnh của Hoàng Thuỳ Linh đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận bàn tán. Nhiều người thậm chí phải nhìn kỹ mới nhận ra đây là nữ ca sĩ đình đám bởi visual lần này có quá nhiều điểm khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện với diện mạo mới toanh

Trong loạt ảnh mới, Hoàng Thuỳ Linh lựa chọn outfit mang hơi hướng nữ tính, quyến rũ với cardigan màu hồng pastel phối cùng chân váy ren trắng. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở mái tóc được tạo kiểu tự nhiên cùng cặp kính gọng đỏ nhỏ xíu đang là xu hướng thời trang được nhiều fashionista yêu thích.

Sự thay đổi từ kiểu tóc, thần thái cho đến cách lựa chọn trang phục khiến tổng thể visual của nữ ca sĩ trở nên mới mẻ, khác hẳn phong cách thường thấy.

Hoàng Thuỳ Linh thay đổi kiểu tóc mới

Cùng với đó là phong cách mới mẽ khiến visual của giọng ca See Tình trở nên khác lạ

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng không giấu được sự bất ngờ trước màn "lột xác" của Hoàng Thuỳ Linh. Hàng loạt ý kiến như: "Nhìn lướt tưởng ai khác", "Visual này lạ quá nhưng cuốn", "Hoàng Thuỳ Linh trẻ ra cả chục tuổi", "Suýt nhận không ra luôn", "Mới đầu tưởng 52Hz không đấy",...

Dẫu thay đổi theo hướng nào, điều khiến khán giả phải công nhận là Hoàng Thuỳ Linh vẫn duy trì được sức hút riêng mỗi lần xuất hiện. Nữ ca sĩ luôn biết cách làm mới bản thân bằng những lựa chọn thời trang và hình ảnh khác biệt, tạo cảm giác bất ngờ cho công chúng.

Nhiều netizen nhận xét Hoàng Thuỳ Linh trông cá tính, trẻ trung hơn

Một bình luận nhận nhiều đồng tình khi cho rằng Hoàng Thuỳ Linh cứ ngỡ 52Hz

Hoàng Thuỳ Linh vốn là gương mặt không còn xa lạ với khán giả Việt. Bước chân vào showbiz từ khi còn rất trẻ, cô từng gây chú ý qua loạt phim truyền hình đình đám trước khi chuyển hướng sang âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thuỳ Linh trở thành một trong những nữ ca sĩ sở hữu lượng hit đáng nể của Vpop với hàng loạt ca khúc tạo hiệu ứng mạnh như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, See Tình, Gieo Quẻ... Không chỉ thành công về mặt thương mại, nữ ca sĩ còn được đánh giá cao nhờ việc xây dựng màu sắc âm nhạc đậm chất văn hoá dân gian đương đại, tạo nên dấu ấn riêng trên thị trường nhạc Việt.

Hoàng Thuỳ Linh thành công với dòng nhạc mang đậm chất liệu từ văn hoá dân gian

Những năm gần đây, bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Hoàng Thuỳ Linh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nữ ca sĩ nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với rapper Đen Vâu sau các màn hợp tác trong những dự án âm nhạc. Từ năm 2023 đến nay, mạng xã hội liên tục xuất hiện những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của cả hai, từ tin đồn đính hôn cho tới chuyện đã về chung một nhà.

Hồi tháng 9 năm ngoái, MC Vân Hugo chia sẻ bức ảnh đi hội ngộ ăn uống vui vẻ cùng hội bạn thân. Điều gây chú ý là Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai đứng sát rạt nhau. Hoàng Thuỳ Linh còn có hành động như vòng tay ôm Đen Vâu, khuôn mặt thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ. Đen Vâu cũng cười tươi rói, tạo dáng như ôm trọn Hoàng Thuỳ Linh vào lòng khiến cư dân mạng hào hứng cho rằng y như khung ảnh của môt cặp đôi.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu nhiều lần được bắt gặp trong khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau

Cho đến Tết vừa qua, Cả hai xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình đón năm mới, nhưng thay vì chỉ đăng ảnh riêng lẻ như thường thấy, Hoàng Thuỳ Linh lại tung trọn bộ khoảnh khắc từ hậu trường đến lúc đứng chung sân khấu bên nam rapper.

Trong loạt ảnh, Hoàng Thuỳ Linh diện áo dài cách tân dịu dàng, Đen Vâu lịch lãm với vest trầm màu. Cả hai thoải mái tạo dáng cạnh nhau, có những khoảnh khắc nhìn đối phương đầy trìu mến. Ở một vài tấm hình sân khấu, họ cùng cầm phong bao lì xì đỏ, nụ cười rạng rỡ và tương tác tự nhiên đến mức không ít người nhận xét: "Không còn là đồng nghiệp đơn thuần nữa".

Điều khiến netizen "đứng ngồi không yên" không chỉ là những khung hình tình tứ mà còn nằm ở dòng trạng thái ngắn gọn: "Vị Nhà" kèm biểu tượng trái tim. Hai chữ đơn giản nhưng đủ sức khiến cộng đồng mạng lập tức đặt dấu hỏi: đây có phải là màn "ngầm công khai" mối quan hệ?

Dù có nhiều hint chất lượng nhưng Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu không lên tiếng nhưng cũng chẳng phủ nhận

Ảnh: FBNV