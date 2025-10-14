Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói thẳng về âm nhạc Việt Nam

Mới đây, chương trình Kính đa chiều đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả nhiều ca khúc đình đám về đất nước thời gian gần đây.



Nguyễn Văn Chung

Nam nhạc sĩ nói thẳng về thị trường âm nhạc Việt Nam: "Thực ra, những bài hát về đất nước lẽ ra nên được chúng ta quan tâm, chú ý từ nhiều năm trước chứ không phải đến bây giờ mới được chú ý.

Năm nay là một năm đặc biệt quan trọng của đất nước với nhiều ngày lễ lớn của dân tộc. Cùng với tư tưởng cởi mở của các lãnh đạo, việc khéo léo lồng ghép giữa các sự kiện chính trị và những chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, chỉn chu như những concert lớn đã tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ và rộng rãi từ các bạn trẻ.

Tôi cho rằng, điều này lẽ ra nên được nhìn nhận sớm hơn và hy vọng rằng xu hướng tích cực này sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài.

Như vậy, thị trường âm nhạc sẽ có được sự cân bằng giữa các mảng: âm nhạc về tình yêu, âm nhạc về quê hương đất nước và âm nhạc thiếu nhi. Bởi vì từ trước đến nay, chúng ta dễ nhận thấy rằng âm nhạc về tình yêu vẫn luôn chiếm đa số trong thị trường âm nhạc Việt Nam".

Về bài hit Viết tiếp câu chuyện hòa binh, Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ trước sự lan tỏa mạnh mẽ của bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Với tôi, ca khúc giống như một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, có một hành trình thật kỳ diệu. Ban đầu, nó chỉ là một đứa bé nhỏ, rồi qua từng giai đoạn lại có một ca sĩ mới thể hiện, như những người anh, người chị, người cô đồng hành cùng nó trên chặng đường trưởng thành.

Mỗi khi đất nước bước qua một cột mốc quan trọng, bài hát ấy lại được khoác lên mình một chiếc áo mới, mang một diện mạo mới. Gần đây nhất với phần thể hiện của Tùng Dương, ca khúc đã trở thành một bài hát quốc dân được hàng triệu người Việt Nam yêu mến. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào.

Bên cạnh niềm tự hào khi ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được lan tỏa mạnh mẽ điều khiến tôi trân trọng nhất chính là ý nghĩa và thông điệp mà bài hát mang lại. Với tôi, sáng tác này không chỉ là một giai điệu đẹp mà còn là lời tri ân gửi đến những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong quá trình sáng tác, tôi có dịp đặt chân đến những địa danh ghi dấu lịch sử như Đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ, Nhà tù Côn Đảo, Nhà tù Phú Quốc hay Nghĩa trang Hàng Dương.

Chính những khoảnh khắc đứng giữa không gian lặng im ấy đã khơi dậy trong tôi cảm xúc sâu sắc về lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Khi tôi nhìn thấy những tấm bia vô danh hay những cái tên của các anh hùng liệt sĩ mới chỉ ở độ tuổi mười tám đôi mươi, tôi tự hỏi họ đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình như thế nào, với suy nghĩ gì? Tại sao ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, họ lại có thể dũng cảm hy sinh bản thân vì một tương lai mà họ chưa biết chắc liệu đất nước có giành được độc lập hay không?

Chính từ những suy tư ấy, tôi nhận ra rằng hòa bình hôm nay là món quà vô giá được đánh đổi bằng máu xương của cha ông.

Khi đã cảm nhận được điều đó, lòng biết ơn sẽ tự nhiên trỗi dậy và từ lòng biết ơn ấy con người sẽ muốn sống đẹp hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với thế hệ đi trước. Đó chính là thông điệp cốt lõi mà tôi muốn gửi gắm qua bài hát này.

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tôi tiếp tục gửi đến khán giả những sáng tác mang đậm tinh thần yêu nước như Nỗi đau giữa hòa bình và Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Tôi rất vui khi thấy các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt những ca khúc mới này. Khi đọc những bình luận dưới các bài hát, tôi thật sự xúc động vì hầu hết mọi người đều chia sẻ những câu chuyện riêng về người thân là liệt sĩ hay những người đã hy sinh trong chiến tranh và thể hiện sự đồng cảm sâu sắc.

Ngay cả những bạn trẻ không có người thân từng tham gia chiến đấu, các bạn vẫn bày tỏ cảm xúc chân thành khi được nghe và thấu hiểu phần nào nỗi đau trong hòa bình.

Điều đó khiến tôi cảm nhận rằng mình đang tiếp tục viết nên câu chuyện về hòa bình, bằng chính âm nhạc và khả năng của mình để lan tỏa tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần tri ân thế hệ đi trước đến với lớp trẻ hôm nay.

Tôi nghĩ rằng, điều này vô cùng quan trọng bởi các bạn trẻ chính là rường cột của đất nước. Khi các bạn biết ơn, có khát khao cống hiến và tình yêu dành cho Tổ quốc thì chắc chắn đất nước mình sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn".