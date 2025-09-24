Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắc nhở đàn em

Mới đây, chương trình Tỏa sáng ước mơ mùa 4 đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Lâm Hùng và ca sĩ Hải Yến Idol trong vai trò giám khảo.



Lâm Hùng, Hải Yến và Nguyễn Văn Chung

Mở đầu chương trình tuần này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nghiêm khắc nhắc nhở đàn em: "Bước vào top 16 cũng đồng nghĩa các bạn sẽ phải đối diện với nhiều thử thách khó nhằn hơn, đòi hỏi mỗi người trong các bạn cần thoát khỏi lớp vỏ của mình để bứt phá, học thêm nhiều điều mới. Đó mới là ý nghĩa đích thực mà chương trình này hướng tới".

Ca sĩ Lâm Hùng cũng cho biết: "Tôi sẽ nhận xét khách quan dựa trên những trải nghiệm nghệ thuật của bản thân".

Mở màn đêm thi, cặp thí sinh Lan Anh và Bảo Châu đã lựa chọn ca khúc "Cánh buồm phiêu du" - một sáng tác của Nhạc sĩ Sơn Thạch. Với bài hát được cho là khá khó, đội Mây Trắng với quãng giọng ấn tượng đã thành công chinh phục khán giả. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá cao sự chỉn chu trong quá trình chuẩn bị và trang phục đồng điệu đến từ hai thí sinh. Tuy nhiên, giám khảo Hải Yến lại khá tiếc nuối khi cả hai thí sinh có cách chia bài chưa phù hợp ở phần điệp khúc, dẫn đến thế mạnh chưa được thể hiện tối đa. Trong khi đó, ca sĩ Lâm Hùng vô cùng thông cảm với áp lực thi đầu tiên của cặp đôi, anh gửi lời chúc mừng đến hai thí sinh khi đã có được phần trình diễn khá ấn tượng.

Tiếp nối đêm thi là phần trình diễn đến từ cặp đôi Kha Thi và Thành Quân. Với trang phục mang đậm màu sắc truyền thống, đội thi đã quyết định lựa chọn ca khúc "Hoa cau vườn trầu", một sáng tác của Nhạc sĩ Nguyễn Tiến. Bộ ba ban giám khảo ưu ái dành nhiều lời khen cho sự kết hợp ăn ý đến từ cặp đôi. Đặc biệt, dù thời gian luyện tập ngắn, bài hát lại được thể hiện bằng giọng vùng miền nhưng cả hai thí sinh đã có phần trình diễn tương đối trọn vẹn. Dù vậy, bộ ba ban giám khảo mong muốn cặp đôi cần có sự bức phá, tạo sự khác biệt ở phần điệp khúc sau của bài hát. Từ đó, tránh tạo cảm giác "đều đều" cho phần trình diễn.

Các thí sinh chương trình

Phần thi kế tiếp gọi tên cặp đôi Hoài Nam và Hoàng Thái. Cả hai tiếp nối đêm nhạc với ca khúc "Miền cát trắng", một sáng tác của Nhạc sĩ Lê Quang. Đây là bài hát phù hợp với quãng giọng của cả hai khiến phần trình diễn được hoàn thành một cách "tròn trịa". Trang phục tone trắng đồng bộ cũng góp phần giúp hai thí sinh ghi điểm trong mắt ban giám khảo. Mặc dù vậy, ca sĩ Lâm Hùng mong muốn cả hai thí sinh cần thể hiện bài hát có "hồn" hơn, để bản thân "chạm" vào từng câu hát chứ không chỉ hát đơn thuần.

Màn trình diễn cuối cùng trong số phát sóng tuần này gọi tên bộ đôi thí sinh Trà My - Trường Hưng. Với tên đội "Phá kén", hai thí sinh mong muốn bản thân có thể bứt phá, thoát khỏi vùng an toàn để đổi mới với phiên bản tốt hơn. Điều này khiến MC Hoàng Rapper thắc mắc liệu bài hát mà cặp đôi lựa chọn có phải là "Hồn sâu xác bướm" hay không khiến trường quay cười nghiêng ngả.

Trà My - Trường Hưng chia sẻ ca khúc mà cả hai lựa chọn là "Nỗi nhớ đầy vơi" - một sáng tác của Nhạc sĩ Hoàng Tôn. Theo dõi phần trình diễn, ban giám khảo hết sức ngạc nhiên khi biết phần vũ đạo sôi động chỉ được tập luyện trong vòng 1 ngày. Giám khảo Hải Yến "tuyên bố" sẽ cho điểm tuyệt đối về phần trình diễn của cặp đôi. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ mong muốn hai thí sinh và cả các thí sinh cần có sự chủ động khi thực hiện những câu hát đầu tiên.

Khép lại đêm thi, ca sĩ Hải Yến Idol cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định đã có thể nhớ mặt, gọi tên được các thí sinh có thể nằm trong top an toàn. Đồng thời mong muốn được theo dõi các phần trình diễn hấp dẫn ở tập sau.