Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bị đạo nhạc, phải gửi đơn thưa kiện lên tòa án

"Tôi không biết phải giải thích thế nào cho mọi người hiểu đó là bài hát của tôi" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây, tại chương trình Vũ trụ fandom, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ về bài hit Vầng trăng khóc của mình. Ca khúc này từng lan rộng ra cả châu Á cách đây 20 năm, bị các ca sĩ Lào, Thái, Trung lấy về hát nhưng không liên hệ trả tiền tác quyền. Thậm chí, nam nhạc sĩ còn bị hiểu lầm là đạo nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Anh nói: "Tôi không biết nói với ai vì thời đó, chỉ có các diễn đàn trên mạng và tôi đọc được. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho mọi người hiểu đó là bài hát của tôi. Lúc đó, mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ.

Thời điểm ấy, tôi có nhờ Trung tâm bản quyền tác giả nhạc Việt Nam đại diện cho tôi để gửi một đơn thưa kiện lên tòa án tại châu Á Thái Bình Dương. Nhờ chuyến đi qua Singapore đó tôi mới làm rõ được mọi chuyện".

Tiếp đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về việc có fandom: "Tôi cảm thấy hơi ngại, tự nhiên có fandom thấy hơi kỳ. Trước giờ tôi chỉ là người đứng sau những bài hát, ca sĩ mới là người trực tiếp lên sân khấu hát cho khán giả nghe và đón nhận tình cảm từ khán giả.

Tôi nghĩ rằng, chỉ cần khán giả biết bài hát đó được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là tôi vui lắm rồi. Tôi không nghĩ tới một lúc có nhiều người nhận ra tôi, yêu thương tôi, gặp tôi ở cả các talkshow, buổi gặp gỡ. Tôi hạnh phúc vô cùng.

Nói thật với mọi người, tình cảm đó khiến tôi phải cố gắng hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình.

Khi nhận được phản hồi của của mọi người về các bài hát của tôi, tôi mới nhận thấy chúng tác động tích cực đến mọi người tới vậy. Tôi muốn làm thêm, viết thêm các bài hát để đáp lại tình cảm của mọi người.

Với một người nghệ sĩ, việc có fan hâm mộ động viên, yêu thương là điều rất tuyệt vời. Tôi phát hiện mình có fan từ năm ngoái, là năm có rất nhiều ngày lễ lớn của đất nước như A50, A80. Bỗng nhiên bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của tôi được đông đảo mọi người đón nhận, được các trường học, thầy cô, cán bộ công chức, bác sĩ… biết tới và hát.

Tôi ra Hà Nội hay đi ngoài đường có nhiều người nhận ra mình hơn và từ đó cảm thấy có nhiều người hâm mộ hơn".