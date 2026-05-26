Nhắc nhở: Có 4 loại rau tuyệt đối không được ăn, bán rẻ mấy cũng đừng mang về nhà

Có một sự thật cay đắng là nhiều món rau củ tươi ngon, bóng bẩy chúng ta hí hửng mang về nhà mỗi ngày hóa ra lại không ngon, không sạch như vẻ bề ngoài. Thậm chí, giới tiểu thương kinh doanh nông sản biết rõ độc tính của chúng nên họ thà bán giá rẻ, đem cho hoặc vứt bỏ chứ không bao giờ dám động đũa.

Nếu không muốn biến mâm cơm ấm cúng thành mầm mống rước bệnh vào người, dưới đây là 4 loại rau củ bán rẻ mấy cũng khuyên bạn đừng mang về nhà:

1. Khoai tây chuyển màu xanh hoặc mọc mầm

Khoai tây là loại rau củ giàu tinh bột nhưng đòi hỏi sự nghiêm ngặt khi lựa chọn. Bạn cần nhớ nguyên tắc sống còn là tuyệt đối không ăn những củ khoai đã xuất hiện các mảng vỏ chuyển sang màu xanh hoặc bắt đầu nảy mầm.

Khi khoai tây chuyển màu xanh và mọc mầm, lượng tinh bột bên trong sẽ chuyển hóa thành solanine và chaconine alpha. Đây là hai độc tố thần kinh cực mạnh, tập trung nhiều ở phần vỏ xanh, vùng mầm và có khả năng lan ra toàn bộ củ khoai. Độc tố này nguy hiểm ở chỗ không thể bị phá hủy hay loại bỏ hoàn toàn dù bạn có cắt bỏ phần hỏng hay nấu chín kỹ ở nhiệt độ cao.

Nếu ăn phải với lượng ít, độc tố của loại rau củ này gây ra những vấn đề nhẹ ở đường tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Khi tích tụ lượng lớn, chúng trực tiếp tấn công hệ thần kinh trung ương và hệ tim mạch gây mê sảng, giãn đồng tử, ảo giác, sốt theo cơn, tụt huyết áp, suy tim, liệt trung tâm hô hấp và dẫn đến tử vong. Đặc biệt, thai phụ ăn phải khoai tây mọc mầm có nguy cơ cao gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

2. Các loại củ hình dạng bất thường, to ngoại cỡ

Khi đi mua sắm, nhiều người thường bị thu hút bởi những loại rau củ có kích thước to ngoại cỡ, bóng bẩy hoặc hình dáng lạ mắt. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là nhóm thực phẩm bạn tuyệt đối không được ăn.

Những loại củ này, bao gồm cả những quả cà chua góc cạnh, méo mó hay dưa chuột biến dạng, phần lớn đã bị can thiệp thô bạo bằng hormone tăng trưởng và thuốc kích thích trong quá trình sinh trưởng để phình to siêu tốc. Việc lạm dụng hóa chất không chỉ làm nông sản mất đi vị ngọt tự nhiên, gây chát, rỗng ruột và rất ít nước mà còn làm biến đổi cấu trúc dinh dưỡng bên trong.

Khi cơ thể nạp vào các loại rau củ ngậm chất kích thích ngoại cỡ này, các hóa chất tồn dư sẽ trực tiếp làm rối loạn hệ nội tiết, gây dậy thì sớm ở trẻ em và kích thích các khối u ác tính phát triển trong cơ thể.

3. Giá đỗ không rễ, trắng mập lạ thường

Những cọng giá đỗ không rễ, thân trắng nõn, mập mạp nhìn qua rất bắt mắt và thường có giá thành rẻ. Tuy nhiên, đây là loại rau củ ngậm hóa chất cực cao mà bạn tuyệt đối không ăn và nên loại bỏ ngay khỏi thực đơn.

Để nuôi dưỡng loại giá đỗ không rễ này, người sản xuất thường ngâm hóa chất và sử dụng các loại thuốc kích thích tăng trưởng nhằm rút ngắn tối đa thời gian thu hoạch để kiếm lời. Trong quá trình này, giá đỗ sẽ hấp thụ lượng lớn chất độc. Nghiêm trọng hơn, nhiều cơ sở còn lén lút trộn thêm các chất cấm như urê, amoni nitrat và thuốc tẩy trái quy định.

Bạn tuyệt đối không được ăn loại giá này vì hóa chất kích thích sẽ gây biến đổi tế bào, tích tụ độc tố phá hủy tế bào gan, làm suy giảm chức năng thải độc và kích thích các tế bào ung thư phát triển mạnh mẽ.

4. Dưa chua và hành muối bày bán không đậy nắp, màu sắc lạ

Các món rau củ muối chua là đồ ăn kèm kích thích vị giác rất tốt, giúp chống ngấy hiệu quả. Thế nhưng, bạn tuyệt đối không ăn các loại dưa hành muối sẵn được bày bán tự do, không có nắp đậy kín hoặc có màu sắc vàng ruộm, xanh trong một cách bất thường ngoài chợ.

Để tạo ra màu sắc bắt mắt thu hút người mua và giữ dưa hành không bị hỏng, không ít tiểu thương đã sử dụng chất bảo quản và phẩm màu hóa học độc hại. Bên cạnh đó, việc không đậy kín nắp dụng cụ chứa đựng ngay sát lòng lề đường nhiều xe cộ qua lại sẽ khiến khói bụi, ô nhiễm và các loại vi khuẩn, ký sinh trùng dễ dàng xâm nhập, sinh sôi.

Nghiêm trọng hơn, trong quá trình lên men sai cách hoặc dùng đi dùng lại nước muối cũ, chất nitrit độc hại sẽ hình thành với hàm lượng cực cao. Nitrit là thành phần nguy hiểm nằm trong danh sách đen trực tiếp tàn phá các cơ quan nội tạng, gây nhiễm trùng đường ruột cấp tính và là tác nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan.

Nguồn và ảnh: iFeng, Sohu, ETtoday