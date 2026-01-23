Nhà Trắng lý giải về vết bầm tím lạ trên tay Tổng thống Donald Trump tại Davos

Nhà Trắng ngày 23-1 đã lên tiếng giải thích về vết bầm rõ rệt trên tay trái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, xuất hiện trong lễ ký thành lập “Hội đồng Hòa bình” bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2025 (WEF) tại Davos - Thụy Sĩ, sau khi hình ảnh từ sự kiện lan truyền mạnh trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Tổng thống Donald Trump chia sẻ với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1 rằng sức khỏe bản thân vẫn tốt. Ảnh: X

Chia sẻ với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1, Tổng thống Donald Trump cho biết vết bầm trên tay xuất hiện trong ngày là do va vào cạnh bàn và là tác dụng phụ của việc dùng aspirin hằng ngày. Ông khẳng định sức khỏe vẫn ổn, nói đã bôi kem và lưu ý aspirin liều cao có thể gây bầm tím.

Trả lời đài Fox News, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump bị bầm tay do va vào góc bàn ký trong lúc diễn ra sự kiện. Một quan chức Nhà Trắng nói thêm rằng ông Donald Trump dễ bị bầm tím hơn vì đang dùng aspirin hằng ngày, thói quen này đã được các bác sĩ của ông công khai trước đó.

Nhà Trắng cũng khẳng định các bức ảnh chụp trước thời điểm diễn ra lễ ký không cho thấy dấu hiệu bầm tím, cho thấy chấn thương xảy ra trong quá trình sự kiện.

Tạp chí People cho biết, trong gần một năm qua, ông Donald Trump nhiều lần xuất hiện với các vết bầm trên tay, chủ yếu ở tay phải. Những người thân cận giải thích nguyên nhân là do ông thường xuyên bắt tay và việc sử dụng aspirin. Tuy nhiên, vết bầm lần này lại xuất hiện ở tay trái, cũng là tay không thuận của ông, càng khiến dư luận chú ý.

Theo People, trong các bức ảnh chụp tại Davos ngày 22-1, vết bầm sẫm màu, tròn, nằm dưới ngón trỏ và ngón giữa tay trái của Tổng thống Donald Trump hiện rõ ở nhiều góc chụp.

Vết bầm trên tay trái Tổng thống Donald Trump gây chú ý tại WEF 2025. Ảnh: X

Trao đổi với The Wall Street Journal hồi đầu tháng 1, ông Donald Trump thừa nhận dùng liều aspirin cao hơn khuyến cáo của bác sĩ vì lý do “hơi mê tín”.

“Họ nói aspirin giúp làm loãng máu, và tôi không muốn máu đặc chảy qua tim mình. Tôi muốn máu loãng, dễ lưu thông” - ông nói. Các trợ lý thân cận cũng nhận thấy da của ông ngày càng mỏng, khiến dễ trầy xước và bầm tím hơn.

Trước đó, Nhà Trắng từng công bố bản ghi nhớ y tế cho biết Tổng thống Donald Trump đã chụp MRI và thực hiện các kiểm tra chuyên sâu tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella khẳng định hệ tim mạch của ông Donald Trump hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu hẹp mạch, viêm hay đông máu và tổng thể sức khỏe tim mạch ở trạng thái rất tốt.

Dù vậy, những hình ảnh về vết bầm trên tay tổng thống Mỹ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, phản ánh mức độ chú ý đặc biệt của công chúng đối với tình trạng sức khỏe của người đứng đầu Nhà Trắng.