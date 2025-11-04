Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn qua đời ở tuổi 34 vì đột quỵ: Căn bệnh tăng cao khi trời lạnh, có 4 dấu hiệu nhận biết sớm nhiều người bỏ qua

Chiều 2/11, cộng đồng khởi nghiệp và những người yêu ẩm thực Quảng Trị bàng hoàng trước thông tin anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1991), người sáng lập thương hiệu thực phẩm Cà Mèn, qua đời do đột quỵ tại nhà riêng ở TP.HCM. Thông tin được xác nhận trên fanpage chính thức của Cà Mèn. Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận tiếc thương, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của một người trẻ đầy tâm huyết với ẩm thực Việt.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, đột quỵ không chỉ là căn bệnh của tuổi già, mà đang ngày càng trẻ hóa, đặc biệt trong thời điểm giao mùa, khi nhiệt độ giảm sâu.

Vì sao đột quỵ tăng cao vào mùa lạnh?

Theo các chuyên gia thần kinh, mùa lạnh là "cao điểm" của đột quỵ, nhất là vào buổi sáng sớm hoặc đêm khuya. Khi nhiệt độ giảm, mạch máu co lại, huyết áp tăng đột ngột, dễ gây vỡ mạch máu não hoặc tắc nghẽn mạch máu dẫn đến đột quỵ.

TS.BS Trần Chí Cường (Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TP.HCM) từng cảnh báo: "Ngay cả người khỏe mạnh cũng có thể đột quỵ nếu gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thức khuya, căng thẳng hoặc làm việc quá sức".

Ngoài ra, lối sống hiện đại cũng khiến người trẻ dễ rơi vào nhóm nguy cơ cao:

- Thường xuyên thức khuya, làm việc căng thẳng, mất ngủ kéo dài.

- Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, uống rượu bia, hút thuốc.

- Ít vận động, ngồi nhiều, tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu.

- Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể như đau đầu, tê bì tay chân, chóng mặt thoáng qua.

Dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ, nắm rõ để không bỏ qua "thời điểm vàng" cứu người

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ (ASA), việc phát hiện sớm và cấp cứu trong 3-4 giờ đầu có thể giúp cứu sống và giảm di chứng cho người bệnh.

Cách nhận biết nhanh được các chuyên gia gợi nhớ bằng quy tắc FAST:

F (Face) - Khuôn mặt: Một bên mặt có thể bị xệ xuống, cười méo.

A (Arms) - Tay: Một bên tay yếu, không thể nâng lên.

S (Speech) - Giọng nói: Nói khó, nói ngọng, không rõ lời.

T (Time) - Thời gian: Gọi cấp cứu 115 ngay lập tức, không chần chừ.

Ngoài ra, một số dấu hiệu cảnh báo sớm có thể xuất hiện trước đó vài giờ hoặc vài ngày:

- Đau đầu dữ dội, đột ngột không rõ nguyên nhân.

- Chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ hoặc mất thị lực tạm thời.

- Tê, yếu nửa người hoặc cảm giác "như bị kim châm".

- Lú lẫn, khó nói, khó hiểu lời người khác.

Tuyệt đối không tự ý xoa bóp, bấm huyệt hay cạo gió vì có thể khiến tổn thương não nặng hơn. Việc cần làm là đặt bệnh nhân nằm nghiêng, nới lỏng quần áo và gọi cấp cứu ngay.

Làm gì để phòng tránh đột quỵ, nhất là trong mùa lạnh?

Các bác sĩ khuyến nghị mỗi người nên chủ động kiểm soát sức khỏe hằng ngày, đặc biệt với nhóm có nguy cơ cao (người tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, hút thuốc, lười vận động).

Một số biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả:

- Giữ ấm cơ thể, đặc biệt khi ra ngoài buổi sáng sớm hoặc ban đêm.

- Không thay đổi tư thế đột ngột,ví dụ thức dậy, ra khỏi chăn hay tắm nước lạnh.

- Uống đủ nước, bổ sung rau xanh, cá béo, hạn chế rượu bia và thực phẩm nhiều muối.

- Tập thể dục nhẹ nhàng ít nhất 30 phút/ngày để duy trì tuần hoàn tốt.

- Kiểm tra huyết áp, mỡ máu, đường huyết định kỳ. Đây là "bộ ba" chỉ số quan trọng để dự phòng đột quỵ.

- Giảm stress, ngủ đủ giấc, tránh làm việc quá sức hoặc bỏ bữa sáng.

Đột quỵ không chừa một ai

Trường hợp của anh Nguyễn Đức Nhật Thuận là một lời nhắc đau lòng rằng đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả người trẻ, năng động và đầy hoài bão. Căn bệnh này diễn tiến nhanh, không báo trước, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu lắng nghe cơ thể và thay đổi lối sống kịp thời.

Mùa lạnh đang đến, đừng chủ quan với những cơn đau đầu, tê tay hay chóng mặt thoáng qua. Hãy coi đó là tín hiệu để bạn chậm lại một nhịp, chăm sóc sức khỏe và giữ an toàn cho chính mình và người thân.

