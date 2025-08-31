HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhà máy sản xuất UAV bí mật của Đức bắt đầu hoạt động tại Ukraine

Quỳnh Như |

Nhà sản xuất Quantum Systems của Đức đã bắt bắt đầu khởi động mạng lưới các nhà máy bí mật ở Ukraine để sản xuất máy bay không người lái (UAV) Vector, Politico đưa tin.

Alexander Berezhny - Giám đốc điều hành của Quantum Systems Ukraine, cho biết, trong hơn 3 năm xung đột, công ty đã mở một số xưởng sản xuất UAV ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine đồng thời phát triển sản xuất ở Đức, Mỹ và Úc. Hiện, có khoảng 80 máy bay không người lái được sản xuất mỗi tháng ở Ukraine và tại Đức là 120 chiếc mỗi tháng.

Vector là một trong những máy bay không người lái đầu tiên mà Ukraine nhận được vào năm 2022. Phiên bản mới được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) và cảm biến âm thanh WASP, cho phép phát hiện pháo binh của đối phương bằng âm thanh từ khoảng cách xa. Các máy bay không người lái mới hiện đang được thử nghiệm với sự hợp tác của Bộ Tư lệnh Tên lửa và Pháo binh Ukraine.

Ảnh minh họa

Matthias Lehna - Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Quantum, lưu ý rằng giao tranh ở Ukraine đã trở thành yếu tố then chốt trong sự phát triển công nghệ máy bay không người lái. Ông cho biết ngành công nghiệp máy bay không người lái đang phát triển ở Donbas, chứ không phải Thung lũng Silicon.

Theo ông, việc sản xuất tại Ukraine tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì tên lửa Nga thường xuyên tấn công các doanh nghiệp quốc phòng. Do đó, Quantum phân tán các cơ sở của mình trên khắp lãnh thổ Ukraine, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nhà máy ở châu Âu.

Hồi đầu năm nay, Ukraine đã nhận được một gói viện trợ gồm 50 máy bay Vector cùng với phụ tùng thay thế từ Đức.

Ngoài ra, có thông tin cho biết Quantum Systems đang nghiên cứu một máy bay không người lái FPV mới cho lực lượng phòng thủ Ukraine có tên là Sparta, có tầm hoạt động 200 km.

