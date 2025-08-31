Rúng động Ukraine: Cựu Chủ tịch Quốc hội bị ám sát, hung thủ tình nghi giả dạng shipper

Trước đó trong ngày 30/8, Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết một chính trị gia đã bị sát hại sau một vụ xả súng ở thành phố phía tây Ukraine này. Nhà lập pháp Iryna Herashchenko của đảng Đoàn kết châu Âu (Ukraine) sau đó xác nhận với tờ Kyiv Independent rằng cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii là nạn nhân.

Các nhà chức trách đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng giữa trưa ngày 30/8 (giờ địa phương) sau vụ nổ súng ở quận Frankivskyi phía nam Lviv, cảnh sát cho biết. Nạn nhân chết tại chỗ.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii trong một phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine ở Kyiv, Ukraine, vào ngày 19/2/2019. Ảnh: Getty

Trích dẫn các nguồn tin, đài Suspilne (Ukraine) đưa tin rằng kẻ bị tình nghi tấn công ông Parubii ăn mặc như một nhân viên giao hàng và đi xe đạp điện.

Trong một cuộc họp báo ở Lviv, các quan chức cảnh sát Ukraine cho biết ông Parubii đã bị bắn tám phát bằng một khẩu súng ngắn. Bảy vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án, các nguồn tin thực thi pháp luật nói với đài Suspilne.

Việc tìm kiếm kẻ nổ súng đang được tiến hành ở vùng Lviv, Thống đốc vùng Maksym Kozytskyi cho biết, trong khi Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã mở một cuộc điều tra giết người. Các quan chức không cung cấp thông tin về danh tính hoặc động cơ của nghi phạm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko, Tổng công tố Ruslan Kravchenko và các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đang điều tra các tình tiết vụ ám sát ông Parubii.

"Thật không may, tội ác đã được chuẩn bị cẩn thận. Nhưng mọi thứ đang được tiến hành để xử lý", ông Zelensky nói trên kênh Telegram của mình.

Các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine cho biết họ đang điều tra xem liệu ông Parubii có nhận được những lời đe dọa trước khi chết hay không. Một cuộc điều tra cũng đã được tiến hành về việc công bố trái phép một đoạn video được ghi lại bởi camera đường phố cho thấy những khoảnh khắc trước và sau vụ nổ súng.

Video được chia sẻ trực tuyến dường như cho thấy kẻ giết người đang đợi nạn nhân gần một chiếc xe hơi trước khi tiếp cận ông ta từ phía sau, nhưng không thể nhìn thấy hành động nổ súng.

Theo Kyiv Independent, ông Parubii, sinh năm 1971 tại một thị trấn gần Lviv, là một nhà hoạt động, nhà lập pháp và quan chức chính phủ Ukraine lâu năm. Trong thời Liên Xô, ông đã tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ và hai lần bị bắt.

Sau khi Ukraine giành được độc lập, ông Parubii tham gia chính trường, được bầu vào Quốc hội Ukraine lần đầu tiên vào năm 2007. Ông tham gia Cách mạng Cam năm 2004 và lãnh đạo các nhóm dân quân tự vệ trong cuộc đảo chính Maidan năm 2013-2014.

Sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ trong cuộc đảo chính Maidan, ông Parubii được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine. Ông giữ chức vụ này từ tháng 2 đến tháng 8/2014.

Chính trị gia này sau đó trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội thứ nhất từ năm 2014 đến năm 2016 và là Chủ tịch Quốc hội Ukraine từ năm 2016 đến năm 2019. Kể từ năm 2019, ông Parubii là nhà lập pháp cho đảng Đoàn kết châu Âu của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine đương nhiệm Ruslan Stefanchuk gọi ông Parubii là "người bảo vệ nhất quán cho nhà nước Ukraine".

"Thay mặt Quốc hội Ukraine, tôi bày tỏ lời chia buồn với gia đình và bạn bè của ông Andrii [Parubii]", ông Stefanchuk nói trong một tuyên bố công khai.

Hiện trường vụ ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii. Ảnh: Reuters

"Chiến binh cho tương lai châu Âu của Ukraine"

Theo Kyiv Independent, tin tức về cái chết của ông Parubii cũng nhận được phản ứng từ cộng đồng quốc tế.

"Tin tức về vụ giết ông ấy ở Lviv thật gây sốc. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến những người thân yêu của ông ấy và toàn thể người dân Ukraine, những người hôm nay đã mất đi một trong những người con tốt nhất của họ", Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski viết trên mạng xã hội.

Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys mô tả ông Parubii là "chiến binh cho tương lai châu Âu của Ukraine" và bày tỏ "lời chia buồn chân thành đến gia đình và những người thân yêu".

Đại sứ EU tại Ukraine Katarina Mathernova cũng mô tả rằng ông Parubii là một "chiến binh cho nền dân chủ của Ukraine" và chuyển "lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của ông".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã chỉ thị cho người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk tham gia cuộc điều tra và cung cấp thông tin đã được xác minh cho công chúng càng sớm càng tốt.

Theo Kyiv Independent