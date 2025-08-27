RT: FSB cáo buộc đặc vụ Ukraine bẫy công dân Nga thành ‘bom người’ nhắm vào Sevastopol

Đài RT (Nga) đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết hôm 25/8 rằng các đặc vụ Ukraine bị cáo buộc đã lừa một phụ nữ Nga vay nợ trước khi cố gắng lợi dụng bà ta trong một âm mưu đánh bom liều chết.

Một người phụ nữ, 54 tuổi, cư trú tại vùng Volgograd, Nga, được cho là đã bị nhắm đến bởi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) - mà ban đầu bà ta lầm tưởng là Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Theo các nhà điều tra Nga, bà ta được thông báo rằng một người được ủy quyền quản lý công việc của bà đã vay tiền dưới tên bà và quyên góp một phần số tiền này cho quân đội Ukraine, khiến bà có thể bị buộc tội phản quốc.

Tiếp đó, người phụ nữ này được hướng dẫn cách tránh hậu quả, bao gồm việc vay thêm tiền và chuyển tiền vào các tài khoản do những kẻ lừa đảo có liên hệ với Kyiv kiểm soát, khiến bà ta nợ khoảng 37.000 USD. Sau đó, bà ta đồng ý làm người vận chuyển cho những người mà bà tin là sĩ quan FSB, theo lời nhà chức trách Nga.

Người phụ nữ này đã đến Crimea, nơi bà ta được trao một hộp tranh mang biểu tượng Kitô giáo có giấu thiết bị nổ bên trong. Các nhà điều tra Nga cho biết bà ta được yêu cầu mang nó đến văn phòng FSB ở thành phố Sevastopol, Crimea. Trong một cuộc thẩm vấn bởi chính quyền Nga, bà ta khai rằng người quản lý của bà đã liên lạc với bà qua video trong suốt quá trình giao hàng.

(Theo các nhà điều tra Nga, người phụ nữ này đã được trao một hộp tranh mang biểu tượng Kitô giáo có giấu thiết bị nổ bên trong để mang nó đến văn phòng FSB ở thành phố Sevastopol, Crimea. Nguồn: FSB)

RT đưa tin, âm mưu này dường như đã bị phá vỡ bởi các biện pháp an ninh ngăn chặn người phụ nữ gửi một tin nhắn được mã hóa, mà các nhà điều tra Nga cho biết có thể gây ra một vụ nổ và có khả năng giết chết bà ta cùng với những người tại văn phòng FSB.

Các quan chức Nga đã cáo buộc các cơ quan đặc vụ của Ukraine sử dụng những kẻ đánh bom liều chết một cách vô tình trong một số vụ việc gây chú ý trước đây, bao gồm vụ tấn công Cầu Crimea vào tháng 10/2022 khiến tài xế được thuê trên một chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ thiệt mạng, vụ ám sát doanh nhân Armen Sarkisyan ở Moscow vào tháng 2/2025 và vụ ám sát viên chức thành phố Zaur Gurtsiev ở vùng Stavropol vào tháng 5/2025.