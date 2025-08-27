500 năm qua, Campuchia chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có dưới thời kỳ Techo

Theo trang tin Fresh News (Campuchia), Pen Bona - Trưởng phát ngôn viên của Chính phủ Hoàng gia Campuchia - tuyên bố rằng trong 500 năm đã qua của đất nước này, không có giai đoạn nào chứng kiến sự phát triển ở quy mô như thời kỳ Techo. Ông Pen Bona đã phát biểu như vậy vào ngày 25/8 trong cuộc họp báo về việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông nhấn mạnh: "Trong lịch sử hiện đại sau thời kỳ Angkor [từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15], Campuchia chưa bao giờ phát triển nhanh chóng hoặc đáng kể như thời kỳ Techo."

Ông Pen Bona nhấn mạnh rằng thời kỳ này đã mang lại giai đoạn hòa bình dài nhất trong lịch sử hiện đại của Campuchia. Quốc gia này hiện sở hữu mạng lưới cơ sở hạ tầng vững chắc, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả giao thông và đi lại hàng ngày. Ngoài cơ sở hạ tầng, Campuchia đã mở rộng hệ thống giao thông hiện đại và người dân nước này ngày nay có nhiều cơ hội hơn về giáo dục, du lịch nước ngoài và mức sống cao hơn.

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia cho biết thêm rằng những thành tựu này là không thể phủ nhận và là bằng chứng rõ ràng cho sự tiến bộ và thịnh vượng hiện nay của Campuchia.

Trưởng phát ngôn viên của Chính phủ Hoàng gia Campuchia Pen Bona (trái) tuyên bố rằng trong 500 năm đã qua của Campuchia, không có giai đoạn nào chứng kiến sự phát triển ở quy mô như thời kỳ Techo (thời kỳ lãnh đạo của hai Thủ tướng Hun Sen và Hun Manet). Ảnh: Fresh News

Tròn 2 năm ngày ông Hun Manet nhậm chức Thủ tướng Campuchia

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, ngày 22/8/2025 đánh dấu tròn 2 năm ngày ông Hun Manet đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Campuchia, kế nhiệm ông Hun Sen - người đã từ chức vào năm 2023.

Các nhà phân tích lưu ý rằng trong hai năm qua, chính quyền của Thủ tướng Hun Manet đã có những bước đi táo bạo, đạt được những thành công đáng kể, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt là trong những tháng gần đây, khi các cuộc đụng độ vũ trang với Thái Lan về tranh chấp biên giới đặt chính phủ Campuchia vào tình thế thử thách.

Hai năm trước, Quốc hội Campuchia đã nhất trí thông qua chính phủ mới của ông Hun Manet. Và ngay lập tức, chính phủ của Thủ tướng Hun Manet đưa ra chính sách ưu tiên 6 điểm nhằm thực hiện Giai đoạn I của Chiến lược Ngũ giác để thúc đẩy phát triển quốc gia.

Pov Sok - cố vấn cá nhân của Thủ tướng Campuchia - cho biết, mặc dù phải đối mặt với những thách thức lớn ngoài cải cách hành chính, nhưng chính phủ của Thủ tướng Hun Manet đã đạt được những thành tựu đáng chú ý, bao gồm nỗ lực ổn định lạm phát và hỗ trợ khả năng phục hồi kinh tế.

“Những thách thức cấp bách nhất liên quan đến thị trường lao động, tạo việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy các cải cách kinh tế thiết yếu”, ông Sok nói. “Những cải cách này phải bắt đầu bằng việc tăng cường sản xuất trong nước và thúc đẩy sản phẩm địa phương theo đúng giai đoạn đầu của Chiến lược Ngũ giác.”

Yang Peou - Tổng thư ký Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia - cũng ghi nhận những thành tựu của chính phủ dưới thời Thủ tướng Hun Manet, đồng thời trích dẫn các dự án cơ sở hạ tầng lớn như Sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor, Sân bay quốc tế Techo và Kênh đào Funan Techo.

Ông khen ngợi cách Chính phủ Campuchia xử lý các cuộc khủng hoảng toàn cầu kéo dài như đại dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraine, bên cạnh phản ứng đối với căng thẳng biên giới.

Ông cho biết: “Đây là những bài học khó khăn mà Chính phủ Hoàng gia dưới thời ông Hun Manet đã học được và đang giải quyết thông qua nhiều cơ chế khác nhau”, đồng thời nói thêm rằng chính phủ đã đảm bảo ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm - những thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ đầu của mình.

Tuy nhiên, ông Peou cũng chỉ ra những thách thức dai dẳng từ nạn buôn bán ma túy, lừa đảo trực tuyến và tình trạng quan liêu kém hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cải cách sâu rộng. "Chính phủ Campuchia vẫn cam kết thực hiện chương trình cải cách này", ông lưu ý.

Chuyên gia tư vấn phát triển và nghiên cứu người Campuchia Sek Socheat ghi nhận sự nỗ lực của chính phủ nước này, đặc biệt là cải cách các phương pháp giải quyết vấn đề ở cả cấp quốc gia và cấp dưới quốc gia.

Chuyên gia này khen ngợi vai trò quyết định của Thủ tướng Hun Manet trong việc giải quyết tranh chấp biên giới Campuchia - Thái Lan, cũng như những nỗ lực ngoại giao của ông nhằm hợp tác với các bên liên quan, quốc tế và khu vực, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và ASEAN, để tìm ra giải pháp hòa bình.