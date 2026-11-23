Đây là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất đang được xây dựng trên Trái đất hiện nay.

Trải dài dọc bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ, nhà máy điện hạt nhân Akkuyu dự kiến sẽ cung cấp khoảng 10% nhu cầu điện năng của cả nước. Và ở một quốc gia với gần 90 triệu dân, con số đó là vô cùng lớn.

Mặc dù gặp phải không ít khó khăn và thách thức, dự án xây dựng vô cùng phức tạp này cũng đã sắp hoàn thành.

Có một vài lý do khiến nhà máy điện hạt nhân mới đang được xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ được coi là một dự án trọng đại.

Trước hết, đây là công trình đầu tiên được xây dựng ở đây và đang được tiến hành tại tỉnh Mersin, cách Ankara khoảng 500 km về phía nam. Đây là một địa điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu, dự kiến sẽ tồn tại trong 60 năm, nằm gần kho vũ khí hạt nhân lớn nhất của NATO.

Người Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực này vì các nguồn năng lượng hiện tại của họ không còn đủ đáp ứng nhu cầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ có nhu cầu điện năng tăng nhanh nhất trong số 32 quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, thực tế là gần 3/4 năng lượng của nước này đến từ nhập khẩu và hơn 1/3 vẫn đến từ than đá.

"Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua một sự chuyển đổi rất thú vị trong 2 thập kỷ qua. Nước này ngày càng quan tâm đến việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng và tiềm năng năng lượng của mình", Tiến sĩ Zaur Gasimov, phó giáo sư tại Đại học Thổ Nhĩ Kỳ-Đức ở Istanbul, cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận khí đốt và dầu mỏ thông qua Biển Đen từ Nga — cũng như thông qua các đường ống dẫn dầu với Azerbaijan.

Trong nhiều thập kỷ, quốc gia này luôn mong muốn có nguồn cung cấp điện sạch, dồi dào và đáng tin cậy của riêng mình dưới dạng nhà máy điện hạt nhân, và nhà máy mà họ sắp có được có quy mô rất lớn. Tổng cộng, bốn lò phản ứng khổng lồ này sẽ giúp Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu có công suất 4,8 GW, tạo ra 35 tỷ kWh mỗi năm.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom (Nga) là chủ đầu tư dự án theo mô hình xây dựng-sở hữu-vận hành. Điều đó có nghĩa là Nga chịu trách nhiệm tài trợ cho dự án trị giá 25 tỷ USD này, cùng với việc thiết kế, lập kế hoạch và xây dựng. Rosatom cũng đảm nhiệm một số lĩnh vực khác mà Thổ Nhĩ Kỳ không thể xử lý, chẳng hạn như cung cấp nhiên liệu hạt nhân và quản lý chất thải. Sau đó, Nga sẽ trở thành chủ sở hữu và điều hành nhà máy một khi dự án đi vào hoạt động.

Thông thường, khi các quốc gia hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, quốc gia chủ nhà sẽ giữ quyền sở hữu. Nhưng trường hợp này thì không phải vậy.

Lò phản ứng đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2026, nhưng cũng giống như hầu hết các nhà máy điện hạt nhân khác, phải mất một thời gian khá dài mới đạt được giai đoạn này.

Thỏa thuận với Nga đã được ký kết từ năm 2010, nhưng phải mất thêm 8 năm nữa công việc thực sự mới bắt đầu.

Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã muốn xây dựng một nhà máy ở đây từ đầu những năm 1970 nhưng phải mất hàng thập kỷ mới tìm được đối tác. Giờ đây, nửa thế kỷ sau, sự hợp tác đó đã tạo ra một số thành tựu kỹ thuật ấn tượng.

Mỗi lò phản ứng đều có 2 tòa nhà bao quanh. Tòa nhà bên ngoài được làm bằng bê tông cốt thép, trong khi tòa nhà bên trong, với lớp lót bằng thép, nằm bên dưới. Điều này tạo ra một lớp chắn kín khí, đảm bảo vật liệu phóng xạ sẽ nằm bên trong nếu không có sự cố nào xảy ra.

Phía trên cùng là một mái vòm khổng lồ, được tạo thành từ 15 phần được lắp ráp sẵn tại chỗ trước khi một cần cẩu hạng nặng nâng nó lên vị trí.

Đến giữa năm 2026, thiết bị chính cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân đã được nâng lên và lắp đặt. Đó là một trong 16 máy phát hơi nước khổng lồ, và mỗi tổ máy sẽ có 4 máy như vậy. Với trọng lượng 340 tấn, chiều dài 14 mét và đường kính 4 mét, nhiệm vụ của chúng là lấy năng lượng nhiệt từ lò phản ứng và tạo ra hơi nước từ đó, sau đó hơi nước này được sử dụng để quay các tuabin tạo ra điện.

Tất cả chúng đều được sản xuất tại thành phố Volgodonsk của Nga và phải thực hiện hành trình dài 3.000 km đến Akkuyu bằng đường biển thông qua kênh đào Volga-Don.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chờ nhà máy đầu tiên hoàn thành, nhưng nước này đã có kế hoạch xây dựng thêm 2 nhà máy khác, với nhà thầu Trung Quốc là sự lựa chọn hàng đầu.

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