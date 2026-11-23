Phát minh này của Nga có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu trong suốt các chuyến bay đường dài.

Một kỹ sư đến từ Ulan-Ude, Nga đã được cấp bằng sáng chế cho một phương pháp tăng khả năng chuyên chở và tính cơ động của máy bay, trong đó động cơ phản lực hoạt động bên trong một ống dẫn hình chữ U.

Thiết kế này ứng dụng hiệu ứng Coanda, đồng thời sử dụng các phần đuôi xoay để điều chỉnh hướng luồng khí phản lực. Coanda là hiện tượng một dòng chất lưu (khí hoặc lỏng) có xu hướng bám theo bề mặt tiếp xúc (đặc biệt là bề mặt cong) thay vì chuyển động thẳng.

Cấu trúc độc đáo này được thiết kế để dẫn hướng dọc theo thân máy bay không chỉ luồng khí thải từ động cơ mà còn cả luồng không khí bao quanh bên ngoài tổ hợp động lực.

Đột phá của sáng chế này là gì?

Nền tảng cốt lõi của cấu trúc là một kênh dẫn hình chữ U, được tạo thành từ một bề mặt phẳng kết hợp với hai cánh phụ nằm ở hai bên. Ở phần phía trước của kênh dẫn này, động cơ phản lực được lắp đặt với các khe hở nhất định so với những bề mặt xung quanh.

Nhờ cách bố trí đó, ống dẫn khí sẽ gom và định hướng dọc theo toàn bộ chiều dài kênh cả luồng khí nóng thoát ra từ động cơ lẫn luồng không khí tự nhiên đang chảy bao quanh vỏ động cơ.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Theo mô tả chi tiết trong hồ sơ sáng chế, luồng khí tổng hợp này sẽ bám sát vào bề mặt của kênh dẫn nhờ hiệu ứng Coanda.

Để kiểm soát và điều khiển hướng bay, thiết kế tích hợp các bộ phận đuôi có khả năng xoay linh hoạt ở phía sau hai cánh phụ bên hông. Bằng cách thay đổi góc độ của các phần đuôi xoay này, phi công hoặc hệ thống điều khiển có thể làm lệch hướng luồng khí tổng hợp và thay đổi trực tiếp phương của lực đẩy phản lực.

Tác giả của sáng chế nhận định rằng sơ đồ khí động học này sẽ mang lại hàng loạt lợi ích thực tiễn quan trọng, bao gồm việc gia tăng đáng kể lực nâng cho máy bay, cải thiện độ linh hoạt và khả năng cơ động trên không, đồng thời giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong suốt các chuyến bay đường dài.

Lợi ích xanh của ngành hàng không

Xét trên bình diện rộng hơn của ngành hàng không hiện đại, việc giảm mức tiêu thụ nhiên liệu thông qua các giải pháp tối ưu khí động học như phát minh này mang lại giá trị chiến lược to lớn cả về kinh tế lẫn môi trường.

Trong cơ cấu vận hành của các hãng hàng không, chi phí nhiên liệu luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, do đó chỉ cần một tỷ lệ tiết kiệm nhỏ trên mỗi chuyến bay cũng có thể giúp các doanh nghiệp cắt giảm hàng triệu đô la chi phí vận hành mỗi năm, đồng thời hạ giá thành vé máy bay và tăng tính cạnh tranh thương mại.

Bên cạnh bài toán kinh tế, việc tiêu hao ít nhiên liệu hơn đồng nghĩa với việc cắt giảm trực tiếp lượng khí thải carbon và các oxit nitơ độc hại ra tầng khí quyển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hàng không xanh và giảm thiểu tác động đến biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ngoài ra, hiệu suất sử dụng nhiên liệu được nâng cao còn giúp máy bay mở rộng tầm hoạt động mà không cần mang theo quá nhiều nhiên liệu dự trữ, từ đó giải phóng không gian và trọng lượng để chuyên chở thêm hành khách hoặc hàng hóa thương mại trên mỗi hành trình.

Tuy nhiên, quay trở lại với thực tế của sáng chế từ Ulan-Ude, ở thời điểm hiện tại, phát minh này mới chỉ dừng lại ở mức độ một đề xuất kỹ thuật đã được cấp bằng bảo hộ.

Trong các tài liệu công bố vẫn chưa có số liệu về kết quả thử nghiệm thực tế, các tính toán chi tiết về mức độ tăng trưởng tải trọng cũng như những chỉ số được kiểm chứng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Mức độ hiệu quả thực sự của sự tương tác giữa động cơ phản lực và luồng không khí xung quanh bên trong kênh dẫn hình chữ U này vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu và thực nghiệm để xác định chính xác.

Tham khảo: FT

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