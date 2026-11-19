Công trình trọng điểm quốc gia sẵn sàng đón cột mốc trọng đại vào cuối tháng 11/2026.

900 người dồn lực cho công trình 4.000 tỷ của Việt Nam, đếm ngược mốc trọng đại

Công trình trọng điểm quốc gia đó chính là Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.

Với tổng mức đầu tư lên tới 4.089 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP làm chủ đầu tư, Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II có quy mô công suất 110 MW và là một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII quốc gia giai đoạn 2021 - 2030.

Khi chính thức đi vào vận hành theo lộ trình, Na Dương II sẽ bổ sung khoảng 750 triệu kWh điện mỗi năm lên lưới điện quốc gia, tạo nguồn lực quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng.

Sau khi hoàn tất an toàn các mốc kỹ thuật quan trọng như thử áp lực hệ thống đường ống, đóng điện trạm biến áp tự dùng, xung điện máy biến áp chính và đốt lửa lần đầu bằng dầu vào ngày 15/11, toàn công trường đang dồn tổng lực hướng tới cột mốc lịch sử: Hòa lưới điện đồng bộ lần đầu vào ngày 30/11/2026, tiến tới hoàn tất căn chỉnh kỹ thuật trước ngày 15/12 để sẵn sàng bước vào vận hành thương mại từ đầu năm 2027.

Giữa tiết trời se lạnh vùng biên viễn xứ Lạng những ngày cuối năm, đại công trường Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II vẫn rực sáng ánh đèn xuyên đêm với nhịp độ thi công khẩn trương và đầy nhiệt huyết.

Trên khắp các phân khu từ lò hơi, gian tua-bin đến trạm biến áp, hơn 900 cán bộ, kỹ sư và công nhân của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng các đơn vị nhà thầu đang miệt mài bám trụ ba ca liên tục, chạy đua với thời gian để đưa công trình về đích đúng hẹn.

Tính đến trung tuần tháng 11/2026, dự án trọng điểm quốc gia này đã hoàn thành trên 93% khối lượng xây dựng và hơn 87% phần lắp đặt thiết bị, trong khi trên 98% thiết bị chính đã tề tựu đầy đủ tại hiện trường.

Ảnh minh họa về Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II. Ảnh gốc: Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

Công trình này là minh chứng sinh động cho chiến lược phát triển chuỗi giá trị khép kín giữa khai khoáng và năng lượng của TKV.

Thay vì vận chuyển than đi xa gây tốn kém chi phí và áp lực lên hạ tầng giao thông, nhà máy được xây dựng ngay bên cạnh mỏ than Na Dương, tận dụng trực tiếp nguồn tài nguyên tại chỗ. Để phục vụ cho sự vận hành bền bỉ của nhà máy, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc cùng Công ty Than Na Dương đã chuẩn bị sẵn sàng các diện khai thác tại moong than Na Dương, cam kết bảo đảm nguồn than sạch ổn định, lâu dài cho cả hai nhà máy Na Dương I và II.

Sự cộng hưởng này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành than - điện mà còn tạo ra nguồn thu ngân sách bền vững, giải quyết việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ cho tỉnh Lạng Sơn cũng như vùng trung du miền núi phía Bắc.

Chuỗi công nghệ tiên tiến và lời giải cho bài toán phát triển xanh

Đằng sau quy mô bề thế và tiến độ thi công thần tốc của dự án là một hệ thống công nghệ hiện đại được thiết kế chuyên biệt để biến những thách thức về đặc tính nhiên liệu thành lợi thế kinh tế và môi trường.

Toàn bộ chuỗi công nghệ chính của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II được triển khai theo hình thức tổng thầu EPC bởi các tập đoàn năng lượng và chế tạo thiết bị hàng đầu đến từ Trung Quốc là Tập đoàn Công trình Năng lượng Trung Quốc (CEEC) và Tập đoàn Thiết bị Điện Thượng Hải (SEC), kết hợp hài hòa với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của châu Âu và Việt Nam.

"Trái tim" của dây chuyền sản xuất này là công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) thế hệ mới, vận hành đồng bộ cùng hệ thống tua-bin hơi và máy phát điện hiệu suất cao.

Điểm sáng giá và ưu việt nhất của công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) tại Na Dương II nằm ở khả năng chinh phục nguồn than có nhiệt trị thấp, hàm lượng tro xỉ và lưu huỳnh rất cao đặc trưng của bể than Na Dương - loại nhiên liệu mà các công nghệ lò đốt than phun truyền thống gần như bó tay hoặc vận hành kém hiệu quả.

Nhờ cơ chế tuần hoàn liên tục các hạt nhiên liệu trong buồng đốt ở dải nhiệt độ thấp lý tưởng từ 850 - 900 độ C, quá trình cháy diễn ra êm dịu, đồng đều và kiệt nhiên liệu hơn hẳn. Chính mức nhiệt độ thấp này đã ngăn chặn phản ứng oxy hóa nitơ trong không khí, qua đó triệt tiêu phần lớn nguy cơ hình thành khí thải độc hại NOx ngay từ trong buồng đốt thay vì phải tốn kém chi phí xử lý ở giai đoạn sau.

Song hành với khả năng kiểm soát NOx, hệ thống công nghệ của nhà máy còn tích hợp giải pháp phun đá vôi trực tiếp vào buồng đốt.

Dưới tác động của nhiệt độ, đá vôi đóng vai trò như một màng lọc hóa học tự nhiên, phản ứng trực tiếp để hấp thụ và khử sạch phần lớn khí lưu huỳnh (SO2) ngay trong quá trình cháy trước khi dòng khí thải đi qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện hiệu suất cao để giữ lại tới hơn 99% hạt bụi mịn.

Không dừng lại ở việc kiểm soát khói thải đạt chuẩn môi trường khắt khe nhất hiện nay, công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn còn giúp thu hồi lượng tro xỉ có tính chất ổn định, hàm lượng carbon dư thấp, biến phụ phẩm công nghiệp này thành nguồn nguyên liệu đầu vào quý giá cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng và xi măng tại địa phương.

Nằm trong tổng thể Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II với quy mô công suất 110 MW mang sứ mệnh đặc biệt quan trọng đối với bài toán bảo đảm an ninh năng lượng khu vực phía Bắc.

Khi được loạt công nghệ hiện đại phục vụ, Nhiệt điện Na Dương II không chỉ thắp sáng những dòng điện phục vụ phát triển đất nước mà còn kiến tạo nên một mô hình công nghiệp năng lượng xanh, tuần hoàn và thân thiện với môi trường vùng biên cương xứ Lạng.

Tham khảo: TTXVN