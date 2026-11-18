Sau khi hoàn thành, đại công trình 4,2 tỷ USD của Việt Nam sẽ nắm 2 kỷ lục tầm thế giới và khu vực Đông Nam Á.

Tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, một diện mạo đô thị hoàn toàn mới đang dần thành hình với khát vọng trở thành khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, do BRG Group (Việt Nam) và Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư.

Với tổng mức đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD (gần 108 nghìn tỷ đồng), Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (BRG Smart City) tại Đông Anh không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới với tâm điểm tháp Tài chính Phương Trạch 108 tầng - khi hoàn thành sẽ nắm kỷ lục tòa tháp cao nhất Đông Nam Á, mà còn là nơi hội tụ những tinh hoa công nghệ đô thị tiên tiến bậc nhất được chuyển giao trực tiếp từ Nhật Bản.

Điểm nhấn của Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (BRG Smart City) chính là tháp Tài chính Phương Trạch 108 tầng. Ảnh: BRG Vietnam

Chuyển động mới nhất trên đại công trình 4,2 tỷ USD

Sau cột mốc khởi công chính thức vào tháng 8/2025, nhịp độ triển khai trên đại công trường Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đang ghi nhận những bước chuyển biến rõ nét về mặt hạ tầng.

Theo các ghi nhận thực tế trong năm 2026, công tác san lấp mặt bằng tại các phân khu đang được khẩn trương thực hiện; hệ thống lưới điện 110 kV đã được tiến hành hạ ngầm đồng bộ nhằm trả lại không gian cảnh quan thoáng đãng, trong khi khu vực hồ cảnh quan trung tâm cũng đã cơ bản hoàn thiện những hạng mục nền tảng.

Ảnh gốc: BRG Vietnam, ảnh đã được AI chỉnh sửa màu sắc.

Sức nóng của siêu dự án này tiếp tục được đẩy lên cao khi vào trung tuần tháng 11/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản ngày 10/11/2026, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cùng lãnh đạo hai tập đoàn Sumitomo và Sojitz.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Tập đoàn Sumitomo tập trung nguồn lực, sớm hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mở rộng nghiên cứu hợp tác sang lĩnh vực khu công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Đáp lại kỳ vọng từ phía Thủ đô, đại diện tập đoàn kinh tế hàng đầu xứ sở hoa anh đào cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy dự án về đích đúng lộ trình, biến nơi đây thành hình mẫu hợp tác kiểu mẫu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cú bắt tay chiến lược và hệ sinh thái công nghệ 4.0 chuẩn Nhật hiếm có

Đằng sau quy mô đồ sộ của BRG Smart City là cái bắt tay chiến lược giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo Corporation - "gã khổng lồ" đã có bề dày kinh nghiệm góp phần kiến tạo nên những thành phố thông minh kiểu mẫu tại Nhật Bản như Fujisawa SST (tỉnh Kanagawa) - một trong những đô thị sạch nhất thế giới.

Không đơn thuần là một dự án bất động sản thông thường, Sumitomo mang đến Việt Nam một hệ sinh thái vận hành toàn diện dựa trên 6 trụ cột công nghệ 4.0 chuẩn 5 sao: Năng lượng thông minh, giao thông thông minh, quản trị thông minh, đời sống thông minh, sức khỏe - học tập thông minh và kinh tế thông minh.

Điểm nhấn đắt giá và khác biệt nhất mà phía Nhật Bản đưa vào dự án chính là giải pháp năng lượng hướng tới mục tiêu trung hòa carbon (Net Zero).

Thông qua Hệ thống quản lý năng lượng cộng đồng (CEMS) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), toàn bộ nguồn điện tiêu thụ trong khu đô thị sẽ được điều phối và tối ưu hóa theo thời gian thực.

Kết hợp cùng hệ thống năng lượng tái tạo từ điện mặt trời và công nghệ pin lưu trữ hiện đại, giải pháp này không chỉ giúp giảm thiểu tối đa lượng phát thải khí nhà kính mà còn có khả năng tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng cho cư dân.

Fujisawa SST là một trong những đô thị thông minh đầu tiên trên thế giới. Với kinh phí 60 tỷ yên, toàn bộ mái của 600 ngôi nhà đều được lắp tấm pin mặt trời. Ảnh: Fujisawa SST

Song hành với bài toán năng lượng là mạng lưới giao thông thông minh không phát thải. Tại đây, cư dân sẽ được trải nghiệm hệ thống xe buýt điện, phương tiện di chuyển tự hành nội khu kết nối đồng bộ với tuyến đường sắt đô thị số 2 đi qua dự án. Toàn bộ lưu lượng phương tiện được giám sát và điều tiết tự động bằng hệ thống cảm biến AI, đi kèm với mạng lưới bãi đỗ xe thông minh và các trạm sạc xe điện phủ khắp, giải quyết triệt để bài toán ùn tắc và ô nhiễm khói bụi.

Ở khía cạnh vận hành, bộ não của toàn bộ đại đô thị nằm ở Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và IoT, hệ thống này giám sát chặt chẽ mọi mạch đập hạ tầng từ cấp thoát nước, thu gom xử lý rác thải tự động cho đến hệ thống chiếu sáng công cộng tự điều chỉnh theo mật độ người.

Lớp lá chắn an ninh đa tầng với camera AI nhận diện khuôn mặt và hệ thống cảnh báo sự cố tự động (cháy nổ, ngập úng, y tế khẩn cấp) sẽ đảm bảo môi trường sống an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, chất lượng sống của từng cư dân còn được chăm chút thông qua các giải pháp nhà thông minh (Smart Home) đồng bộ với hệ thống lọc không khí, kiểm soát chất lượng nước sạch uống trực tiếp tại vòi và cảnh báo chỉ số môi trường theo thời gian thực. Các dịch vụ y tế từ xa (Telehealth), hồ sơ sức khỏe điện tử cùng mô hình giáo dục số chuẩn Nhật cũng được tích hợp sâu rộng, kiến tạo nên một chuẩn mực sống bền vững, nơi công nghệ hiện đại phục vụ trọn vẹn cho sức khỏe và hạnh phúc của con người.