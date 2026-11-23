Sự đóng góp của Nga cho siêu dự án chục tỷ USD này là không thể đong đếm được.

Tại Cadarache, phía bắc Marseille, miền Nam nước Pháp, công cuộc xây dựng Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm quốc tế (ITER) vẫn đang được xúc tiến mạnh mẽ với sự đóng góp đặc biệt quan trọng từ phía Nga.

Tính đến nay, Nga đã hoàn tất việc cung cấp 33 km dây siêu dẫn phục vụ hệ thống từ trường của lò phản ứng, đồng thời chế tạo thành công tại thành phố Saint Petersburg một trong sáu cuộn dây từ trường hình xuyến khổng lồ có trọng lượng lên tới 160 tấn và đường kính 9 mét.

Hàng chục km dây siêu dẫn được Nga bàn giao đều sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội so với nhiều sản phẩm tương đương trên thế giới. Cuộn dây từ trường được chuyển tới Pháp cũng chính là hệ thống siêu dẫn lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử nước Nga.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập dự án (21/11/2006 - 21/11/2026), Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom, ông Alexey Likhachev, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và khẳng định rằng Nga chưa bao giờ xem xét khả năng rút khỏi dự án ITER bất chấp những biến động trên thế giới.

Đóng góp to lớn của Nga đối với dự án ITER

Sự tham gia của Nga vào đại dự án ITER không chỉ dừng lại ở các con số ấn tượng mà còn thể hiện năng lực chế tạo công nghiệp đỉnh cao.

Quá trình vận chuyển cuộn dây từ trường nặng 160 tấn và rộng 9 mét từ Saint Petersburg đến công trường ở Pháp từng trở thành một sự kiện hậu cần đặc biệt.

Các nhân viên, nhà thầu và đại diện từ các cơ quan và ngành công nghiệp chụp ảnh trước khu vực buồng chân không số 2 vẫn còn được bọc kín tại địa điểm ITER vào tháng 10/2026. Ảnh: ITER

Khi đoàn xe siêu trường siêu trọng di chuyển trên các tuyến đường nước Pháp, lực lượng chức năng đã phải huy động tới 70 hiến binh hộ tống nghiêm ngặt, đi kèm một đội kỹ thuật chuyên trách làm nhiệm vụ tháo dỡ các biển báo giao thông cản trở lộ trình và lắp đặt lại nguyên trạng ngay sau khi đoàn xe đi qua.

Theo đánh giá của người đứng đầu Rosatom Alexey Likhachev, những đóng góp của Nga đối với thành công chung của ITER là vô cùng to lớn và khó có thể đong đếm hết.

ITER đang được khẩn trương xây dựng. Ảnh: Foronuclear

Hàng loạt trung tâm nghiên cứu khoa học cùng các doanh nghiệp công nghiệp trên khắp lãnh thổ Nga, bao gồm hơn một chục tổ chức nghiên cứu hàng đầu trực thuộc Rosatom, đã được huy động tối đa cho nhiệm vụ này.

Thông qua dự án, Rosatom đã xây dựng lại từ đầu mạng lưới hợp tác quốc gia và khôi phục hoàn toàn ngành công nghiệp sản xuất vật liệu siêu dẫn của đất nước.

Bên cạnh hệ thống nam châm, Nga còn đảm nhận việc cung cấp các hệ thống gia nhiệt bổ sung cho plasma có vai trò sống còn cũng như các loại vật liệu chịu nhiệt đặc biệt dành cho vách ngăn đầu tiên của lò phản ứng.

Trong vài tháng tới, phía Nga dự kiến sẽ tiếp tục vận chuyển sang Pháp bệ thử nghiệm thứ hai, bốn tổ hợp đèn phát sóng cao tần gyrotron cùng một lô lớn các thiết bị chuyên dụng khác.

Tiến độ hiện tại của công trình thế kỷ chục tỷ USD

Thỏa thuận quốc tế về việc thành lập tổ chức và xây dựng lò phản ứng ITER được 7 bên tham gia, bao gồm cả Nga, chính thức ký kết vào ngày 21/11/2006.

Theo cập nhật tháng 8/2026 của Engineeringnews, dự án ITER có giá trị 23,6 tỷ euro (gần 26 tỷ USD). Ước tính có khoảng 2.000 công nhân đã tham gia vào việc xây dựng cơ sở khoa học ITER.

* 7 bên tham gia dự án ITER bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Mục tiêu cốt lõi của công trình thế kỷ này là chứng minh bằng thực nghiệm khả năng khai thác nguồn năng lượng sạch, gần như vô tận thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát.

Hình ảnh Tokamak Khu vực #1 moule. Ảnh do Tổ chức ITER cung cấp

Hiện tại, tiến độ xây dựng tổ hợp lò phản ứng tại Pháp đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc, và giới khoa học kỳ vọng sẽ thu được những kết quả thực nghiệm đầu tiên vào năm 2034.

39 chín tòa nhà và khu vực kỹ thuật là nơi đặt lò phản ứng tokamak ITER và các hệ thống thiết bị của nó. Trái tim của cơ sở - tòa nhà tokamak - là một công trình bảy tầng bằng bê tông cốt thép nằm cách mặt đất 13 m và cao 60 m.

Các công trình phụ trợ khác nằm gần tòa nhà tokamak bao gồm tháp làm mát, hệ thống điện, phòng điều khiển, các cơ sở quản lý chất thải và nhà máy đông lạnh sẽ cung cấp heli lỏng để làm mát nam châm ITER.

Trong thông điệp chúc mừng Tổ chức Quốc tế ITER tròn 20 tuổi, ông Alexey Likhachev tự hào nhấn mạnh rằng vị thế dẫn đầu của Nga trong lĩnh vực nghiên cứu nhiệt hạch toàn cầu không phải là sự ngẫu nhiên mà là một quy luật tất yếu của lịch sử khoa học.

Chính các nhà vật lý hạt nhân lỗi lạc của Liên Xô là Andrei Sakharov và Igor Tamm đã đề xuất khái niệm giam giữ plasma bằng từ trường từ đầu những năm 1950. Nguyên mẫu đầu tiên dựa trên nguyên lý này được chế tạo tại Liên Xô vào năm 1954 và được đặt tên là tokamak.

Kể từ đó, thuật ngữ tokamak đã trở thành danh từ chung của khoa học quốc tế, với hàng trăm thiết bị mô phỏng theo cấu trúc này được xây dựng trên khắp hành tinh.

Đáng chú ý, các công trình nghiên cứu về tổng hợp hạt nhân tại Nga chưa bao giờ bị gián đoạn, ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế xã hội đầy khó khăn của thập niên 1990.

Chính kho tàng tri thức và kinh nghiệm tích lũy bền bỉ đó đã trở thành nền tảng quý báu phục vụ trực tiếp cho việc hiện thực hóa dự án ITER ngày nay.

Tham khảo: Science