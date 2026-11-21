Chương I • Nghịch Lý Giữa Vịnh Thượng New York

Trong suốt một thế kỷ kể từ ngày khánh thành năm 1886, ngọn đuốc bằng đồng và vàng lá do nhà điêu khắc Frédéric Auguste Bartholdi chế tác đã vươn cao 93 mét trên bầu trời cảng New York, đón chào hàng triệu người nhập cư tìm kiếm miền đất hứa. Nhưng đến năm 1984, trước sự tàn phá âm thầm của nước mưa và muối biển, các kỹ sư buộc phải hạ ngọn đuốc gốc xuống, thay thế bằng một phiên bản mới mạ vàng 24K nguyên khối vào giữa thập niên 1980.

Kể từ đó, kiệt tác nguyên bản nặng tới 1,8 tấn được đặt trang trọng ngay giữa tiền sảnh chân đế (pedestal lobby) của Tượng Nữ thần Tự do. Ngỡ rằng đó là vị trí tôn vinh xứng đáng nhất, nhưng biến cố lịch sử ngày 11/9/2001 đã làm thay đổi tất cả.

“Mỗi năm có hơn 3 triệu người đặt chân lên đảo Liberty, nhưng gần 80% trong số họ chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy ngọn đuốc gốc. Nó nằm sau hàng rào kiểm soát vé vào chân tượng — một báu vật vô giá bị giam cầm giữa chốn đông người.” — John Piltzecker, Giám đốc Khu Di tích Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do

Vì lý do an ninh nghiêm ngặt và giới hạn sức chứa thang máy bên trong phần đế tượng, chỉ khoảng 20% du khách may mắn đặt được vé từ nhiều tháng trước mới có thể bước qua cánh cửa tiền sảnh. Hàng triệu người còn lại chỉ có thể ngước nhìn bản sao từ xa. Giải pháp táo bạo được đưa ra: Xây dựng một Bảo tàng Tượng Nữ thần Tự do hoàn toàn mới trị giá 100 triệu USD ở phía bên kia đảo Liberty, và thực hiện một chiến dịch kỹ thuật chưa từng có để đưa ngọn đuốc gốc rời khỏi chân tượng.