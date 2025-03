Nhà có 6 người, em chồng hôm nào cũng chỉ mua đúng 5 con cá, chị dâu có hành động gây sốc

Những bộ phim ăn khách vốn luôn được xây dựng kịch bản dựa trên những câu chuyện từ đời thực. Không ít phim được khán giả đón nhận vì họ có thể tìm thấy điểm tương đồng với cuộc sống của mình, gia đình mình và những người xung quanh trong đó.

When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) - một bộ phim Hàn Quốc đang “làm mưa làm gió” gần đây chính là ví dụ như vậy. Từng câu thoại, phân cảnh trong phim đến mối quan hệ, cách ứng xử giữa các nhân vật với nhau khi được tách rời ra đều mang nhiều ý nghĩa, cảm xúc cho người xem. Và phần đông khán giả đều cảm thấy đồng cảm vì có những tình huống hết sức chân thật, đã từng gặp phải ngoài đời.

Trong phim, Oh Ae Sun (IU) mang trong mình hoài bão lớn từ khi còn là đứa trẻ nhưng bị trói buộc bởi thực tại khắc nghiệt. Sau khi bố qua đời, Ae Sun ở lại nhà với bà nội và chú ruột. Còn mẹ cô - bà Jeon Kwang Rye (Yeom Hye Ran) cũng đang chật vật với cuộc sống của một Haenyeo, gánh vác trên vai người chồng “ăn bám” cùng 2 đứa con nhỏ.

Vì thương con, mẹ Ae Sun từng không muốn con gái sống chung với mình vì nhà nghèo, không có đủ tiền cho ăn học. Vả lại, bà cũng sợ rằng con gái sẽ phải chăm sóc các em “cùng mẹ khác cha”, giúp việc cho cha dượng. Thế nhưng cuộc sống của Ae Sun ở bên nhà nội cũng chẳng mấy sung sướng. Cô bé bị bà nội cho “ra rìa” vì lý do: “Càng nhìn càng thấy giống mẹ”. Do đó, Ae Sun lúc nào cũng lủi thủi một mình, bị phân biệt, ăn cơm cũng không được cho ăn cá đù giống như mọi người trong nhà.

Ae Sun luôn lủi thủi 1 mình khi sống cùng bà nội, gia đình chú ruột

Trong khi đó, mẹ Ae Sun từng không muốn con gái sống chung với mình vì nhà nghèo, không có đủ tiền cho ăn học

Mặc dù trong nhà có tổng cộng 6 thành viên, nhưng mỗi khi mua cá, chú ruột của Ae Sun lúc nào cũng chỉ mua đúng 5 con. Ae Sun nói với mẹ rằng, không phải cô bé thích ăn cá đù nhưng cảm giác lúc nào cũng bị “bỏ rơi” khiến cô thấy “mắc nghẹn”. Thấy em trai của chồng đối xử không tốt với con gái, Jeon Kwang Rye như bị chạm đến giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nhịn.

Tối đó như thường lệ, người đàn ông vẫn mua 5 con cá đù, dù Gwan Sik (Park Bo Gum) cố tình đưa thêm 1 con cá, người này khó chịu: “Bán cá kiếm bội tiền lắm à, đừng xía mũi vào chuyện nhà người khác”. Chứng kiến cảnh này, chị dâu uất nghẹn, tiến đến với 2 dây cá lớn, ném thẳng vào mâm cơm trong nhà. Không những thế, Jeon Kwang Rye cũng một lần nói hết những ấm ức, bức xúc trong lòng thay cho con gái khi bị đối xử bất công.

Sau khi “như phát điên” để tranh cãi, mẹ Ae Sun đá hết thau chén, nồi niêu và dắt con gái về để tự nuôi. Mặc cho cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng bà Jeon Kwang Rye không quan tâm, chỉ cần con gái được những gì mà nó xứng đáng được nhận.

Nhà có 6 người nhưng em trai chồng - chú ruột Ae Sun chỉ luôn mua đúng 5 con cá

Điều này khiến mẹ Ae Sun "nổi đoá", quyết bảo vệ con gái khi bị đối xử bất công

Những gì mà mẹ Ae Sun thể hiện ra khiến không ít những người phụ nữ ngoài kia, đang làm mẹ cảm thấy vừa thấu cảm, vừa nhói lòng. Bởi, người mẹ có thể nhẫn nhịn trước mọi sóng gió, có thể chịu đựng những bất công, có thể cắn răng vượt qua những tháng ngày khốn khó mà không một lời than vãn. Nhưng chỉ cần ai đó chạm vào con mình, tổn thương đến giọt máu mình dứt ruột sinh ra, thì dù là người phụ nữ yếu đuối nhất cũng có thể hóa thành một con thú hoang dũng mãnh, không ngại xù lông lên để bảo vệ con trước tất cả.

Tình yêu của bà Jeon Kwang Rye dành cho Ae Sun cũng vậy, không hoà nhoáng, luôn bị che đi sau vẻ lạnh lùng, những lời nói nghiêm khắc hay những lần quay lưng tưởng chừng như vô tâm. Thế nhưng sâu thẳm bên trong, đó là cả một bầu trời lo lắng, là nỗi sợ hãi vô hình rằng con mình sẽ vấp ngã, sẽ tổn thương, sẽ bị thế giới ngoài kia đối xử tệ bạc.

Không ít khán giả xem phim cũng cảm nhận rằng: “Con cái chính là giới hạn cuối cùng của người phụ nữ”. Họ có thể bỏ qua, im lặng để bị xã hội chà đạp, có thể cam chịu khi chính mình bị tổn thương nhưng khi con bị ức hiếp hay coi thường, người mẹ chắc chắn sẽ phải giành lại công bằng. Họ cũng không cần thế giới thấu hiểu mình, không cần ai thương xót cho những vất vả mà mình đã trải qua, sẵn sàng nhận hết mọi khổ cực, chỉ để con có một cuộc sống yên bình, để con không phải trải qua những đau đớn mà mẹ đã từng chịu đựng.

Sau khi nói ra hết uất ức, bà quyết định dắt con gái đi về tự nuôi

Người mẹ là như thế, có thể gồng gánh cả bầu trời gian khó trên vai, nhưng con cái chính là giới hạn cuối cùng, là lằn ranh đỏ mà không ai được phép chạm vào. Với Jeon Kwang Rye, Ae Sun là “nha đầu phiền phức số 1”, thậm chí còn thua cả những con bào ngư, ốc xà cừ mà bà từng mò được. Thế nhưng bà luôn biết rằng, Ae Sun là tất cả những gì đẹp đẽ nhất bà có trên đời.

- “Mình cũng đã từng nghĩ để con ở một nơi có điều kiện hơn, được học hành đầy đủ sẽ là tốt cho con. Nhưng không phải vậy, sau khi mình thấy họ đối xử tệ bạc với con, mình hiểu rằng dù thế nào, con cái được ở gần mẹ vẫn là yên bình nhất”.

- “Con mình sinh ra, mình là người thương nhất. Câu này chắc không bao giờ sai. Nên sau khi ly hôn, mình cũng cố gắng làm mẹ đơn thân. Vất vả một chút, khổ cực một chút còn hơn là nhìn con mình bị đối xử bất công”.

- “Chạm đến con cái là giới hạn chịu đựng cuối cùng của người phụ nữ rồi. Phim này có nhiều cảnh đời thực quá, xem mà ứa nước mắt vì thấy hình ảnh mình đâu đó trong phim”.

- “Mình từng giống Ae Sun, mẹ gửi mình ở nhà bác để đi làm ăn xa. Quần áo thì mặc thừa, đồ ăn ngon cũng không tới lượt, điểm cao không được khen, rảnh là phải làm việc nhà. Nên sau khi mình khóc lóc kể lể với mẹ, mẹ đã quyết định nghỉ việc đang làm và dắt mình ra ở riêng. Dù mẹ mình không thể ‘nổi đoá’ như mẹ Ae Sun nhưng khoảnh khắc đó, mẹ như người hùng trong mắt mình khi đã dùng mọi sự cố gắng để bảo vệ mình vậy”.

Hải My