Nhà có 6 đặc điểm này, đừng trách vì sao rắn hay tìm đến

Rắn không tự nhiên xuất hiện trong khu dân cư nếu không có lý do. Trên thực tế, nhiều ngôi nhà vô tình sở hữu những đặc điểm quen thuộc, tạo điều kiện lý tưởng để rắn tìm đến trú ẩn, kiếm ăn và ở lại lâu dài mà gia chủ không hề hay biết.

Rắn thường tìm đến những ngôi nhà có các đặc điểm nào?

Theo Times of India, dưới đây là 6 đặc điểm của một ngôi nhà dễ bị rắn “ghé thăm”.

1. Có đống củi, gỗ hoặc vật liệu xếp sát nhà

Đống củi khô xếp sát nhà rất được rắn yêu thích (Ảnh minh họa).

Những chồng củi, khúc gỗ cũ, ván thừa hay vật liệu xây dựng để lâu ngày thường là “điểm dừng chân” lý tưởng của rắn. Không gian tối, mát, nhiều khe hở và gần mặt đất giúp chúng dễ ẩn mình, tránh nắng nóng và kẻ thù. Đáng chú ý, khi các đống gỗ này được đặt sát tường hoặc hiên nhà, rắn có thể men theo đó bò vào khu vực sinh hoạt mà không bị phát hiện.

2. Có lá khô, rác vườn và mùn hữu cơ tích tụ

Những góc sân đầy lá mục, cỏ khô, đất mùn, chậu cây vỡ hay rác hữu cơ bỏ quên tạo ra môi trường ẩm thấp, rậm rạp. Đây đúng là nơi ở mà rắn ưa thích. Khu vực này cũng là nơi trú ngụ của nhiều côn trùng, ếch nhái, chuột nhỏ, vô tình hình thành “chuỗi thức ăn” khiến rắn bị thu hút và quay lại thường xuyên.

3. Có tiểu cảnh, bờ đá trang trí nhiều khe hở

Một nơi trú yêu thích của rắn (Ảnh minh họa).

Các bồn hoa viền đá, hòn non bộ, tiểu cảnh sân vườn hoặc nền lát đá không khít mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ nhưng cũng tạo ra vô số khe hở. Những khoảng trống này giúp rắn tránh nóng, ẩn nấp ban ngày và rình mồi về đêm. Vào mùa hè hoặc mùa mưa, các khu vực này càng dễ trở thành nơi trú ẩn lâu dài cho rắn.

4. Có đồ đạc bỏ ngoài trời, ít khi sử dụng

Lốp xe cũ, ủng làm vườn, thùng đồ chơi trẻ em, hộp dụng cụ, bếp nướng hay chậu nước úp ngược để ngoài sân trong thời gian dài đều có thể trở thành “hang trú ẩn” cho rắn. Chỉ cần một khe hở nhỏ và không gian ít bị xáo trộn, rắn hoàn toàn có thể chui vào mà gia chủ không hay biết.

5. Có cỏ cao, bụi rậm quanh nhà

Bụi cỏ rậm rạp có thể "hút" rắn tìm tới (Ảnh minh họa).

Rắn là loài săn mồi dựa nhiều vào khả năng ẩn nấp. Những bãi cỏ mọc cao, bụi cây um tùm, hàng rào không được cắt tỉa tạo lớp ngụy trang tự nhiên, giúp rắn di chuyển an toàn. Các khu vực giáp ruộng, ao hồ, đất trống hoặc sau mưa càng làm nguy cơ này tăng cao.

6. Có nhiều chuột và côn trùng

Yếu tố then chốt khiến rắn tìm đến không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là nguồn thức ăn. Những ngôi nhà thường xuyên xuất hiện chuột, thằn lằn, ếch nhái hay côn trùng sinh sôi chính là “điểm đến” hấp dẫn cho rắn. Khi nguồn mồi dồi dào, rắn có xu hướng ở lại lâu hơn thay vì chỉ bò qua rồi rời đi.

Nguồn: Times of India