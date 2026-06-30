Nhà có 5 loại cây này, không giàu cũng vượng: Nhiều người tiếc vì không biết sớm

Không chỉ làm đẹp không gian, 5 loại cây này còn được nhiều gia đình yêu thích vì ý nghĩa tốt đẹp.

Những năm gần đây, xu hướng đưa cây xanh vào không gian sống ngày càng được nhiều gia đình yêu thích. Một chậu cây đặt ở phòng khách, góc làm việc hay ban công không chỉ giúp ngôi nhà trở nên sinh động hơn mà còn tạo cảm giác thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng. Trong vô số loại cây cảnh trên thị trường, có những cái tên được nhiều người lựa chọn nhờ vẻ ngoài đẹp, dễ chăm sóc và mang ý nghĩa tích cực trong quan niệm dân gian. Nếu bạn đang tìm một loại cây để bắt đầu, đây là những gợi ý đáng tham khảo.

1. Cây hạnh phúc: Biểu tượng của sự viên mãn và sum vầy

Hạnh phúc là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình lựa chọn để đặt trong phòng khách hoặc sảnh nhà. Cây có thân gỗ nhỏ, tán lá xanh mướt, mọc dày và cân đối, tạo cảm giác tươi mát cho không gian. Đúng như tên gọi, cây hạnh phúc được nhiều người quan niệm là biểu tượng của cuộc sống đủ đầy, gia đình hòa thuận và bình an. Vì vậy, cây thường được chọn làm quà tặng trong dịp tân gia, khai trương hoặc mừng năm mới.

Ngoài giá trị về mặt ý nghĩa, hạnh phúc còn được đánh giá là loại cây khá dễ chăm. Cây thích nơi có ánh sáng tán xạ, không nên đặt dưới nắng gắt nhiều giờ liên tục. Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt để hạn chế tình trạng úng rễ. Mỗi tuần chỉ cần tưới từ hai đến ba lần tùy điều kiện thời tiết, đồng thời lau bụi trên lá định kỳ để cây luôn xanh bóng. Nếu được chăm sóc đúng cách, hạnh phúc thụ có thể phát triển quanh năm, tán lá ngày càng dày và trở thành điểm nhấn nổi bật trong ngôi nhà.

2. Ngọc bích: Loại cây nhỏ nhưng sức sống bền bỉ

Ngọc bích là cây mọng nước với những chiếc lá tròn, dày và bóng, trông giống những đồng xu nhỏ. Chính vì đặc điểm này mà nhiều người gọi đây là cây mang ý nghĩa tài lộc và sung túc. Một trong những ưu điểm lớn nhất của ngọc bích là rất dễ chăm sóc. Cây có khả năng tích trữ nước trong lá nên không cần tưới thường xuyên. Chỉ khi mặt đất khô hẳn mới nên bổ sung nước để tránh thối rễ. Ngọc bích ưa ánh sáng nên thích hợp đặt gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên. Thỉnh thoảng xoay chậu để các mặt của cây nhận ánh sáng đồng đều sẽ giúp tán cây phát triển cân đối hơn. Không chỉ có kích thước nhỏ gọn phù hợp với bàn làm việc hay kệ sách, ngọc bích còn có tuổi thọ khá cao. Nhiều cây được chăm sóc tốt có thể phát triển thành thân gỗ nhỏ, tạo vẻ đẹp cổ kính và rất được người chơi cây cảnh yêu thích.

3. Kim ngân: Cái tên quen thuộc trong nhiều gia đình

Nhắc đến những loại cây cảnh phổ biến nhất hiện nay, kim ngân gần như luôn có mặt trong danh sách. Cây nổi bật với thân đan bện, lá xanh quanh năm và khả năng thích nghi khá tốt với môi trường trong nhà. Trong quan niệm dân gian, kim ngân tượng trưng cho tài lộc và sự phát triển. Chính vì vậy, loại cây này thường được đặt ở phòng khách, quầy lễ tân, cửa hàng hoặc văn phòng làm việc.

Kim ngân không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ. Cây phát triển tốt ở nơi có ánh sáng nhẹ hoặc ánh sáng gián tiếp. Nếu trồng trong nhà, nên đưa cây ra nơi có nắng nhẹ vài giờ mỗi tuần để lá luôn xanh khỏe. Một lưu ý quan trọng là không nên tưới quá nhiều nước. Bộ rễ của kim ngân khá nhạy cảm với tình trạng ngập úng. Chỉ cần giữ đất hơi ẩm là đủ để cây phát triển ổn định.

4. Bàng Singapore: Điểm nhấn cho không gian hiện đại

Những năm gần đây, bàng Singapore trở thành một trong những loại cây nội thất được yêu thích nhất. Cây sở hữu những chiếc lá lớn hình đàn violon, màu xanh đậm, tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Không khó để bắt gặp bàng Singapore trong các quán cà phê, khách sạn, showroom hoặc căn hộ theo phong cách tối giản. Chỉ một chậu cây cao đặt ở góc phòng cũng đủ tạo điểm nhấn cho toàn bộ không gian. Để cây phát triển tốt, cần đặt ở nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên nhưng tránh nắng gắt giữa trưa. Lá cây khá lớn nên dễ bám bụi, vì vậy nên dùng khăn mềm lau lá định kỳ để giữ độ bóng và hỗ trợ quá trình quang hợp.

5. Đa búp đỏ: Loại cây vừa khỏe vừa dễ chăm

Đa búp đỏ gây ấn tượng với những chiếc lá to, dày, xanh bóng cùng phần búp non màu đỏ đặc trưng. Đây là loại cây có sức sống mạnh, chịu được nhiều điều kiện môi trường khác nhau nên rất phù hợp với người mới bắt đầu trồng cây cảnh. Trong nhiều gia đình, đa búp đỏ được lựa chọn nhờ vẻ ngoài khỏe khoắn và khả năng thích nghi tốt. Cây có thể đặt trong phòng khách, hành lang hoặc gần cửa sổ để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Đa búp đỏ không cần tưới quá nhiều nước. Chỉ cần kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới sẽ giúp hạn chế tình trạng úng rễ. Ngoài ra, cây cũng nên được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vài giờ mỗi tuần để lá luôn xanh và cứng cáp. Điểm cộng của đa búp đỏ là càng trồng lâu thân cây càng chắc khỏe, tán lá càng đẹp. Chỉ cần cắt bỏ lá già và bón phân định kỳ, cây có thể phát triển ổn định trong nhiều năm mà không mất quá nhiều công chăm sóc.