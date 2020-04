Nguyên phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia: Bổ sung Vitamin C liều cao rất cần thiết trong mùa dịch

Ngoài Social distancing, khẩu trang y tế, xà phòng diệt khuẩn, Vitamin C là một trong những từ khóa được bạn trẻ nhắc đến nhiều nhất trong mùa Corona này. Ai cũng hiểu được tầm quan trọng của Vitamin C với hệ miễn dịch nhưng những "huyền thoại trật lất" về vitamin C vẫn có đó. PGS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về loại vi chất thiết yếu này nhé!



Vitamin C có vai trò như thế nào đối với hệ miễn dịch của bạn?

Vai trò quan trọng nhất của Vitamin C là tăng cường miễn dịch của cơ thể. Cụ thể, Vitamin C hỗ trợ sản xuất Interferon – loại protein đặc biệt do tế bào cơ thể tạo ra để chống lại tác nhân gây bệnh như: vi khuẩn, virut, ký sinh trùng và tế bào ung thư - thành phần quan trọng của hệ miễn dịch. Vitamin C cần thiết cho các tế bào miễn dịch (Tế bào T và bạch cầu), từ đó làm mạnh chức năng của hệ miễn dịch.

Vitamin C giúp bạn có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Vitamin C ảnh hưởng lên nhiều chức năng miễn dịch bằng cách tăng cường chức năng và hoạt động của của các bạch cầu, đồng thời làm tăng nồng độ interferon, tăng nồng độ và đáp ứng kháng thể, tăng tiết hormone tuyến ức. Hơn thế nữa, vi chất này cũng có nhiều tác động sinh hóa tương tự như interferon, một hợp chất thiên nhiên của cơ thể có khả năng chống virus và ung thư.

Trong điều kiện bình thường, lượng vitamin C bao nhiêu là đủ với mỗi người?

Căn cứ theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị năm 2016 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong điều kiện bình thường nhu cầu vitamin C cần có đủ cho các nhóm tuổi khác nhau như sau: 0-11 tháng: 30mg/ngày; 1-5 tuổi: 35 mg/ngày; 6-11 tuổi: 40-45 mg/ngày; 12-19 tuổi: 60 mg/ngày; 20-29 tuổi: 75 mg/ngày; 30-49 tuổi: 90 mg/ngày; từ 50 tuổi: 100mg/ngày.

Nhu cầu Vitamin C có tăng lên trong mùa dịch?

Khi cơ thể bị nhiễm khuẩn, nhiễm virut, khi lao động nặng, cần cho chống oxy hóa, nhu cầu cung cấp Vitamin C sẽ tăng lên đáng kể. Lý do là sự nhiễm trùng nhanh chóng làm suy giảm lượng dự trữ vitamin C trong các bạch cầu, nhất là Lymphocyte khiến tình trạng thiếu hụt vitamin C chắc chắn xảy ra nếu không được bổ sung thường xuyên. Do đó trong mùa Corona này, việc bổ sung vitamin C liều cao là hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên bổ sung quá mức giới hạn cho phép của các nhóm tuổi để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Cụ thể: 1-3 tuổi: 400 mg/ngày; 4-8 tuổi: 650 mg/ngày; 9-13 tuổi: 1.200 mg/ngày; 14-18 tuổi: 1.800 mg/ngày; từ 19 tuổi trở lên: Không quá 2.000 mg/ngày.

Khi một người dùng nhiều hơn giới hạn vitamin C mà cơ thể cần thiết có thể bị rối loạn tiêu hóa nhẹ do lượng vitamin C mà cơ thể không hấp thụ gây kích thích đường tiêu hóa. Tác dụng phụ nhẹ phổ biến của quá nhiều vitamin C bao gồm:Tiêu chảy, buồn nôn, co thắt dạ dày, khó chịu ở bụng, đầy hơi.

Bổ sung vitamin C thế nào cho hiệu quả?

Hàng ngày, để có đủ lượng Vitamin C cần thiết thì bạn cần ăn đa dạng những thực phẩm giàu Vitamin C: quả chín từ 200 - 300g/ngày; rau xanh: 100 - 400g/ngày, tùy theo lứa tuổi. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là lượng Vitamin C trong rau xanh có thể bị mất tới 70% sau chế biến ở môi trường nước và nhiệt độ cao. Càng bất tiện hơn khi phải đo lường số lượng và tìm kiếm để mua rau củ quả nạp đủ hàm lượng Vitamin C trong mùa dịch. Do đó, bạn cần tìm ra giải pháp tiện lợi hơn để thay thế.

Bữa ăn cần đa dạng để có đủ Vitamin C nhưng điều ấy là cực khó trong mùa dịch bệnh.

Cách nhanh chóng và hiệu quả nhất trong mùa dịch bệnh là dự trữ trong ngăn tủ các thực phẩm, nước uống bổ sung vitamin C có sẵn trên thị trường dưới dạng sữa, dạng bánh, dạng nước giải khát. Và đừng quên rằng, ngoài việc bổ sung Vitamin C, bạn cũng cần có đủ lượng khoáng chất và nước cho cơ thể khỏe mạnh.

Lemona +1000mg Vitamin C, giải pháp nhanh gọn, tiện lợi mùa Corona.

Đó là lý do bạn nên lựa chọn nước khoáng chanh Lemona +1000mg vitamin C như một thức uống thiết yếu để đầy lùi virus Corona. Không chỉ giàu Vitamin C, loại nước giải khát này còn chứa khoáng chất quý từ nguồn khoáng Vĩnh Hảo, với hương vị thanh mát cực đã từ tinh chất chanh tươi. Thật là một lựa chọn hoàn hảo cho mùa dịch này phải không nào!