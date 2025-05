Nguyên nhân phổ biến dẫn đến tử vong khi chơi Pickleball

Pickleball - môn thể thao lai giữa tennis, cầu lông và bóng bàn - đang dần trở thành xu hướng nhờ tính linh hoạt, dễ chơi và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, đằng sau những đường bóng tưởng chừng nhẹ nhàng vẫn tồn tại nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người có nền sức khỏe không đảm bảo.

Mặc dù được xếp vào nhóm thể thao vận động vừa phải, Pickleball lại đòi hỏi những chuyển động nhanh, thay đổi hướng đột ngột, yếu tố dễ gây căng thẳng cho hệ tim mạch. Với những người lâu ngày không tập luyện, người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp hoặc tiểu đường, việc vận động quá sức có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Pickleball - môn thể thao lai giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Mạnh cho biết, tăng huyết áp đột ngột trong lúc chơi, đặc biệt khi thực hiện các pha đánh mạnh là nguyên nhân phổ biến dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, hiện tượng thiếu máu não thoáng qua (TIA) cũng có thể xảy ra khi máu không được đưa đủ lên não trong lúc vận động mạnh, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ.

Một số dấu hiệu cảnh báo sớm mà người chơi cần cảnh giác gồm: Chóng mặt, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội bất thường, buồn nôn, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, mờ mắt, thậm chí mất thị lực tạm thời. Khi nhận thấy các triệu chứng trên, cần ngừng chơi ngay và tìm đến cơ sở y tế.

Thực tế, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Ngày càng nhiều người trẻ gặp tình trạng này do lối sống ít vận động, căng thẳng kéo dài và chế độ ăn thiếu lành mạnh. Do đó, dù mang tính giải trí, Pickleball vẫn yêu cầu người chơi có thể trạng tốt, đặc biệt là trong thời tiết lạnh - khi nguy cơ co mạch và tăng huyết áp cao hơn.

Để đảm bảo an toàn, người chơi nên khởi động kỹ trong 10-15 phút trước khi vào sân để làm ấm cơ thể, giúp mạch máu giãn nở. Những người có tiền sử bệnh lý nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi chơi. Việc theo dõi huyết áp, khám sức khỏe định kỳ và lắng nghe cơ thể là những cách hiệu quả để ngăn ngừa rủi ro.

Ngoài ra, người chơi cần bổ sung đủ nước, đặc biệt là nước ấm giúp duy trì thân nhiệt và tuần hoàn máu ổn định. Khi có cảm giác mệt, chóng mặt hoặc khó thở, không nên cố gắng gồng sức mà cần dừng lại để nghỉ ngơi.

“Đột quỵ không chừa một ai. Chỉ khi nhận thức đầy đủ và chủ động phòng tránh, thể thao mới thực sự trở thành liều thuốc tốt cho sức khỏe, thay vì trở thành hiểm họa tiềm ẩn”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.