Nguyên nhân gây ngừng tim ở người trẻ tuổi?

Ngừng tim đột ngột (SCA) có thể tấn công ở những người trẻ và khỏe mạnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ báo cáo rằng hàng năm ở Mỹ, gần 2.000 người dưới 25 tuổi qua đời do ngừng tim đột ngột. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần 18 triệu người chết vì các bệnh tim mạch mỗi năm, trong đó phần lớn tử vong xảy ra do ngừng tim.

Ngừng tim là gì?

Một trái tim đột ngột ngừng đập hoặc ngừng đập hoàn toàn, đó là ngừng tim. Bệnh không có dấu hiệu báo trước, cá nhân ngã quỵ, bất tỉnh và ngừng thở bình thường. Những triệu chứng như ngất xỉu không rõ nguyên nhân, khó chịu ở ngực, khó thở hoặc tiền sử gia đình bị ngừng tim là những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn.

Nguyên nhân gây ngừng tim là gì?

Nguồn gốc của ngừng tim thay đổi theo độ tuổi. Không giống như những người lớn tuổi hơn, những người trẻ tuổi phải đối mặt với các yếu tố rủi ro riêng biệt:

Bệnh cơ tim phì đại: Một bệnh tim phức tạp làm dày cơ tim.

Bất thường về động mạch vành: Trong một số trường hợp, các cá nhân sinh ra đã có các động mạch vành được kết nối sai, dẫn đến nguồn cung cấp máu bị suy giảm khi gắng sức.

Hội chứng QT dài: Rối loạn nhịp tim di truyền, gây ra nhịp tim nhanh và thất thường.

Hội chứng Brugada: Một sự bất thường về gen làm rối loạn nhịp điệu tự nhiên của tim. Các thủ phạm khác bao gồm các bất thường về cấu trúc tim và viêm cơ tim.

Yếu tố lối sống: Hút thuốc, ma túy và uống quá nhiều rượu đều làm tăng nguy cơ ngừng tim đột ngột ở người trẻ tuổi.

Bệnh tim: Nguy cơ SCA cao hơn ở những người mắc bệnh tim, đặc biệt là những người có tiền sử đau tim, suy tim hoặc rối loạn nhịp tim.

Tập thể dục: Tập thể dục cường độ cao đẩy tim vượt quá phạm vi hiếu khí của nó làm tăng nguy cơ ngừng tim đột ngột ở thanh thiếu niên.

Các vấn đề sức khỏe khác: Bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và bệnh động mạch vành là một số vấn đề sức khỏe có thể làm tăng nguy cơ ngừng tim đột ngột ở người trẻ tuổi.

Các triệu chứng của ngừng tim là gì?

Có một số triệu chứng nhất định mà một cá nhân sẽ gặp phải trong một giờ trước khi ngừng tim. Nhưng vẫn còn rất ít bằng chứng cho thấy mọi người bị ngừng tim đều có những triệu chứng này. Các triệu chứng được đề cập bao gồm: Khó thở, mệt mỏi, đau lưng, các triệu chứng giống cúm, đau bụng, buồn nôn và nôn, đau ngực, chóng mặt hoặc ngất xỉu và nhịp tim đập nhanh.

Các yếu tố rủi ro ở thanh niên là gì?

Có một số yếu tố về lối sống và di truyền có thể khiến một người dễ bị ngừng tim đột ngột, bao gồm: Lạm dụng rượu hoặc ma túy, bất kỳ tiền sử bệnh tim hoặc ngừng tim nào trong gia đình, béo phì, hút thuốc. Ngoài ra, nếu người đó đã bị bệnh tim, bệnh nhân huyết áp cao, mức cholesterol cao hơn cũng rất nguy hiểm.

Biện pháp ngăn chặn nguy cơ ngừng tim

Các chuyên gia y tế cho biết, việc sàng lọc trở nên cần thiết đối với những người có tiền sử gia đình bị đột tử do tim. Do đó, rủi ro được giảm đáng kể bằng cách phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa đột tử do tim là sự sẵn có của máy khử rung tim. Đây là cách phục hồi nhịp tim đều đặn trong trường hợp khẩn cấp bằng cách sử dụng sốc điện. Vì thế chuyên gia khuyên nên học các kỹ thuật cứu sống quan trọng như CPR cho phép phản ứng nhanh chóng và hiệu quả ở bất kỳ môi trường nào.

Bệnh ngưng tim xuất hiện không chỉ khi hoạt động mà còn khi nghỉ ngơi và ngủ. Những người có nguy cơ cao hơn nên tích cực tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Chú ý

Mặc dù các trường hợp ngừng tim đang được ghi nhận ở những người trẻ tuổi, nhưng vẫn còn một lỗ hổng trong kiến ​​thức về căn bệnh này. Bởi mọi người thường cho rằng, ngừng tim được coi là một vấn đề của tuổi già và những người trẻ tuổi không chú ý đến những dấu hiệu ban đầu. Việc nghiện thuốc lá, uống rượu và ăn nhiều thực phẩm chế biến khiến họ dễ mắc phải tình trạng này. Do đó hãy duy trì lối sống lành mạnh, kiểm tra y tế thường xuyên sau 25 tuổi và chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo tinh tế là một vài bước để ngăn ngừa ngừng tim.