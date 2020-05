Nguyên nhân gây đau răng

phamhai@gmail.com



Đau răng thường gây khó chịu cho người bệnh và đây chỉ là một triệu chứng của nhiều bệnh răng miệng khác nhau như sâu răng, áp-xe răng, hội chứng răng nứt, bệnh khớp thái dương hàm, răng mọc kẹt, răng đang mọc, bệnh nướu, nhạy cảm chân răng.

Sâu răng gây đau răng do tủy bên trong của răng bị sâu có thể bị kích thích bởi độc tố vi khuẩn hay các thức ăn nóng, lạnh, chua hay ngọt. Nứt răng gây đau răng dữ dội do nhai phải sạn, đá lẫn trong thức ăn, ăn kẹo cứng...

Bệnh khớp thái dương hàm gây đau răng do vết thương cấp tính (như cú đấm vào mặt), viêm hay viêm khớp thoái hóa hoặc bởi hàm dưới bị đẩy lùi về phía tai khi nhai hay nuốt. Ngoài ra, đau răng còn có thể do bệnh ở lợi, xảy ra khi bệnh đã tiến triển mất xương xung quanh răng dẫn đến hình thành túi nướu.

Vi khuẩn trong các túi nướu gây nhiễm khuẩn nướu, sưng, đau và phá hủy thêm xương. Bệnh nướu (lợi) mạn tính có thể gây đau do nhạy cảm chân răng. Đau răng cũng có thể do răng ở sau hàm đang mọc hoặc mọc kẹt do các mô ở gần vị trí răng mọc có thể bị viêm và sưng.

Trong thư, bạn chưa nói bị đau răng trong trường hợp nào, có liên quan đến bữa ăn hay thực phẩm không nên chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên cụ thể. Tốt nhất, bạn nên đến khoa răng hàm mặt tại các bệnh viện gần nhà để tìm nguyên nhân và cách điều trị cụ thể.