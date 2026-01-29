Nguyên nhân chính thức khiến 125 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở TPHCM

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa có báo cáo về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó thông tin về kết luận nguyên nhân khiến 125 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh bánh mì Ngọc Hà (phường Phú Mỹ) xảy ra vào ngày 19-12-2025.

Theo đó, vụ việc được xác định là ngộ độc thực phẩm. Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân gây ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella spp và Escherichia coli xuất hiện trong các thành phần nhân bánh mì như pate, sốt trứng, chả bò, thịt nguội, dưa leo, ớt.

Các nạn nhân có biểu hiện nôn ói, đau quặn bụng, tiêu chảy, đau đầu và phải đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Tổng cộng có 125 trường hợp ghi nhận triệu chứng ngộ độc sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở này.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Phú Mỹ đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Trung tâm Y tế khu vực và lực lượng công an tiến hành kiểm tra, điều tra nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã lấy 9 mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì Ngọc Hà để xét nghiệm.

Qua kiểm tra, cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên, dù mỗi ngày bán ra khoảng 800 ổ bánh mì. Ngoài ra, cơ sở cũng không xuất trình được hợp đồng mua bán nguyên liệu như bánh mì, rau thơm, dưa leo…

UBND phường Phú Mỹ đã xử phạt chủ tiệm bánh mì Ngọc Hà 15 triệu đồng theo quy định.