Nguyễn Hùng nói "mãi mãi ta là của nhau", Đông Nhi từ chối thẳng

Màn tương tác giữa Đông Nhi và Nguyễn Hùng trên sân khấu bất ngờ được “đào” lại gây nhiều chú ý.

Mới đây, đoạn clip song ca giữa Nguyễn Hùng và Đông Nhi bất ngờ được cộng đồng mạng "đào" lại, thu hút lượt xem và chia sẻ trên MXH. Theo đó, tại concert Sao Nhập Ngũ 2026 diễn ra vào tháng 5 vừa qua, Nguyễn Hùng có màn kết hợp đầu tiên trên sân khấu cùng Đông Nhi qua mashup Ta Là Của Nhau và Phép Màu .

Dù là lần đầu đứng chung sân khấu, cả hai lại tạo nên màn trình diễn đầy ăn ý. Đông Nhi mang đến nguồn năng lượng bùng nổ với bản hit gắn liền tên tuổi, trong khi Nguyễn Hùng thể hiện màu giọng mộc mạc, giàu cảm xúc ở bản hit Phép Màu. Hai màu sắc tưởng chừng đối lập lại hòa quyện khiến tiết mục trở thành một trong những màn kết hợp tạo “chemistry” nhất sau concert.

Clip màn trình diễn Phép Màu - Ta Là Của Nhau - Đông Nhi x Nguyễn Hùng

Đông Nhi có màn kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu với Nguyễn Hùng tại concert Sao Nhập Ngũ

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành màn trình diễn, Nguyễn Hùng bất ngờ nhắn nhủ Đông Nhi: " Chị nhớ nha, mãi mãi ta là của nhau nha”. Trước màn "thả thính" đầy hóm hỉnh của đàn em, Đông Nhi lập tức đáp lời ngay trên sân khấu: "Yeah. 4 phút vừa rồi ở trên sân khấu ta là của nhau... Vì Đông Nhi đã có gia đình rồi. Còn Nguyễn Hùng của chúng ta thì sao ạ? Một chàng trai độc thân, đẹp trai và rất dễ thương đúng không ạ?".

Cách xử lý khéo léo, duyên dáng của Đông Nhi nhận về nhiều rất nhiều lời khen từ khán giả. Nữ ca sĩ vừa giữ được không khí vui vẻ trên sân khấu, vừa tinh tế nhắc đến việc mình đã có gia đình, đồng thời "đẩy spotlight" ngược lại cho đàn em.

Clip khoảnh khắc xử lý khéo léo của Đông Nhi trước câu nói của Nguyễn Hùng

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Hùng cũng là cái tên được quan tâm đặc biệt sau loạt thông tin xoay quanh mối quan hệ với Thư Đan. Dù những đồn đoán vẫn chưa có kết luận chính thức từ người trong cuộc, mọi động thái của nam ca sĩ đều đang được cư dân mạng theo dõi sát sao.

Nguyễn Hùng là một trong những gương mặt trẻ có tốc độ thăng hạng nhanh nhất Vpop trong năm 2025. Không bước ra từ bất kỳ cuộc thi truyền hình nào, cũng không sở hữu sẵn lượng người hâm mộ đông đảo, anh âm thầm xây dựng sự nghiệp từ những sân khấu indie, các dự án phim độc lập và những sáng tác do chính mình thực hiện.

Nam ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1999 tại Gia Lai. Trước khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, anh từng học ngành điện ô tô, làm thêm tại quán cà phê để dành dụm tiền thu âm. Thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng qua gameshow, Nguyễn Hùng chọn con đường chậm hơn: tự viết nhạc, tự biểu diễn ở những không gian nhỏ và kiên trì xây dựng màu sắc riêng. Những ca khúc của anh thường được thể hiện theo lối kể chuyện, hạn chế xử lý kỹ thuật quá cầu kỳ để giữ sự gần gũi, chân thật.

Nguyễn Hùng là một trong những gương mặt trẻ có tốc độ thăng hạng nhanh nhất Vpop trong năm 2025

Một dấu mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Nguyễn Hùng là sự ra đời của ban nhạc MAYDAYs vào tháng 5/2024. Anh đảm nhận vai trò hát chính kiêm sáng tác, cùng bốn thành viên khác theo đuổi dòng pop rock pha chất indie. Ngay từ những ngày đầu, Nguyễn Hùng đã trở thành gương mặt được khán giả nhớ đến nhiều nhất trong đội hình.

Bước ngoặt thực sự đến với Nguyễn Hùng khi Phép Màu - ca khúc nhạc phim Đàn Cá Gỗ - bất ngờ tạo nên hiện tượng. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc về những cuộc gặp gỡ và chia xa giúp bài hát phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt trong các video tốt nghiệp, lễ trưởng thành hay những khoảnh khắc chia tay. Từ một bản nhạc phim không được kỳ vọng quá lớn, Phép Màu vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, đưa cái tên Nguyễn Hùng đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Phép Màu trở thành hiện tượng và giúp Nguyễn Hùng có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp

Đà thăng tiến tiếp tục được nối dài với Còn Gì Đẹp Hơn , ca khúc được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ . Đây tiếp tục là một bản hit có sức lan tỏa mạnh, được nhiều nghệ sĩ thể hiện lại trên sân khấu và mang về cho Nguyễn Hùng thêm loạt giải thưởng. Hai ca khúc liên tiếp thành công giúp anh từ một giọng ca indie trở thành gương mặt xuất hiện dày đặc tại các sự kiện, lễ trao giải và chương trình âm nhạc lớn.

Tuy nhiên, sau hai bản hit nhạc phim, Nguyễn Hùng vẫn chưa có thêm sản phẩm tạo được hiệu ứng tương đương. Các ca khúc như Kiếm Đâu Bây Giờ , Hẹn Lần Sau hay Ở Trong Khu Rừng vẫn nhận được sự yêu thích từ nhóm khán giả trung thành nhưng chưa tạo ra cú bùng nổ trên diện rộng.

Đầu năm 2026, MAYDAYs phát hành EP đầu tay gồm 5 ca khúc, tiếp tục theo đuổi màu sắc pop rock quen thuộc. Dẫu vậy, dự án chưa đạt sức lan tỏa như kỳ vọng. Trong khi Nguyễn Hùng ngày càng xuất hiện nhiều với tư cách nghệ sĩ solo tại các sự kiện và chương trình lớn, cái tên MAYDAYs lại khá im ắng trên các diễn đàn âm nhạc.

Đúng thời điểm sự nghiệp bước vào giai đoạn cần một cú hích mới, Nguyễn Hùng lại trở thành tâm điểm của những bàn luận xoay quanh đời tư. Bên cạnh những ồn ào chưa có lời lên tiếng như những nhân vật liên quan, nhiều khán giả cũng đặt kỳ vọng nam ca sĩ sẽ sớm trở lại với một sản phẩm đủ sức nối dài thành công của Phép Màu và Còn Gì Đẹp Hơn .

Khán giả đang rất chờ đợi sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Nguyễn Hùng sau những bản hit làm nên tên tuổi

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