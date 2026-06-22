Nguyên do phái đoàn Iran từ chối tiếp tục đàm phán tại Thụy Sĩ

Ngày 22/6, hãng tin TASS đưa tin, phái đoàn Iran vừa quyết định không tiếp tục cuộc đàm phán 4 bên, tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ.

Đoàn đại biểu Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf dẫn đầu, hiện diện tại Obbuergen, Thụy Sĩ, ngày 21/6/2026.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, với sự trung gian của Qatar và Pakistan, đã bắt đầu vào ngày 21/6, tại khu nghỉ dưỡng bên hồ Burgenstock của Thụy Sĩ.

Cuộc gặp này là vòng đàm phán đầu tiên nhằm đạt được một giải pháp cuối cùng cho cuộc chiến theo thỏa thuận ghi nhớ đã ký kết hôm 16/6.

Phía Mỹ được đại diện bởi Phó Tổng thống JD Vance, cùng với các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf dẫn đầu.

Theo nguồn tin của TASS, hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải từ Qatar và Pakistan, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được kết quả nào.

Trong các cuộc đàm phán, phái đoàn Iran kêu gọi đẩy nhanh việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran và cấp phép xuất khẩu dầu mỏ.

Phía Iran phản đối việc Mỹ vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ, nhấn mạnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân phụ thuộc trực tiếp vào việc tuân thủ thỏa thuận đã ký.

Một nguồn tin nói với TASS, việc tiếp tục các cuộc tham vấn kỹ thuật vào ngày 22/6, theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran không được dự kiến do liên quan đến lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã yêu cầu Iran kiềm chế Hezbollah, cảnh báo Mỹ sẽ "đòn giáng mạnh vào nước Cộng hòa Hồi giáo một lần nữa".

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã đáp trả trong một bài đăng trên X, nói Iran không coi trọng những lời đe dọa từ Mỹ.

“Họ không nghĩ, nếu những lời đe dọa của họ có tác dụng, thì họ đã không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như ngày hôm nay sao?”, vị quan chức viết, đồng thời nói thêm Mỹ nên “cẩn trọng với những tuyên bố của mình”, kẻo sẽ bị quân đội Iran đáp trả.

“Bất kể họ nói gì, chúng tôi mới là người hành động”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo hãng tin Tasnim, phái đoàn Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán để phản đối những lời đe dọa của ông Trump.